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Ho Chi Minh-Ville veut développer 17 nouvelles zones de technologies numériques

Ho Chi Minh-Ville prévoit de créer 17 nouvelles zones de technologies numériques concentrées d'ici 2030 afin d'attirer les entreprises technologiques et de renforcer son économie numérique.

Grâce à ses infrastructures performantes, le parc technologique de Ho Chi Minh-Ville attire de nombreuses entreprises technologiques. Photo : VNA
Grâce à ses infrastructures performantes, le parc technologique de Ho Chi Minh-Ville attire de nombreuses entreprises technologiques. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le développement de zones de technologies numériques concentrées constitue un levier important pour Ho Chi Minh-Ville et l'ensemble de la région du Sud-Est afin de stimuler l'économie numérique, l'innovation et la qualité de la croissance.

Véritable moteur économique du Sud-Est, Ho Chi Minh-Ville a approuvé un projet prévoyant la création de 17 nouvelles zones de technologies numériques concentrées, sur une superficie totale de 750 à 1.000 hectares. Ce projet vise à attirer de grandes entreprises technologiques, à développer l'écosystème numérique et à contribuer à la croissance économique de la ville et de l'ensemble de la région d'ici 2030.

Selon le Service municipal des sciences et technologies, Ho Chi Minh-Ville représente plus de 56 % des investissements dans les entreprises technologiques, près de 50 % des start-up innovantes et 40 % des incubateurs du pays. Elle représente également 44 % du total des capitaux investis et 60 % des opérations d'investissement réalisées dans le pays.

Cette ambition s'appuie notamment sur l'expérience de plusieurs pôles technologiques existants. Le Parc logiciel de Quang Trung (QTSC), première zone concentrée de technologies de l'information du Vietnam, accueille aujourd'hui plus de 110 entreprises spécialisées dans les logiciels, les contenus numériques et les services informatiques. Celles-ci développent et proposent plus de 650 produits, services et solutions technologiques, exportés vers plus de 20 pays et territoires, principalement les États-Unis, le Japon et l'Europe.

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Des chercheurs en technologie travaillent dans le centre de recherche et de développement du Parc de haute technologie de Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

De son côté, le Parc de haute technologie de Ho Chi Minh-Ville (SHTP), considéré comme le plus performant des trois parcs nationaux de haute technologie, accueille le Centre pour la quatrième révolution industrielle (C4IR), le deuxième du genre en Asie du Sud-Est. Ce centre favorise l'innovation et le développement économique grâce à la recherche et à l'application de technologies de pointe, notamment les circuits intégrés, les biotechnologies, les nouveaux matériaux, les drones, l'intelligence artificielle (IA) et l'Internet des objets (IoT).

Toutefois, le développement de ces zones nécessite encore de lever plusieurs obstacles liés au cadre réglementaire, aux mécanismes de soutien et aux infrastructures. Le cadre juridique reste insuffisamment adapté aux besoins des secteurs émergents, notamment l'IA, les mégadonnées, les semi-conducteurs et l'informatique en nuage. Les mécanismes de commercialisation des résultats de la recherche, de développement des entreprises scientifiques et technologiques, d'attraction des talents et de mobilisation des ressources financières doivent également être améliorés. Par ailleurs, les infrastructures technologiques manquent encore de cohérence, ce qui limite l'attractivité de la ville auprès des grands groupes technologiques.

Pour faire de ces zones un moteur de croissance pour le Sud-Est, Ho Chi Minh-Ville doit privilégier la qualité de leur fonctionnement et renforcer les liens entre les différents acteurs, plutôt que de chercher uniquement à attirer davantage d'entreprises. Cela suppose des infrastructures techniques adaptées aux besoins des entreprises, ainsi que des formations de qualité et des services d'accompagnement.

Leur planification doit également s'inscrire dans les orientations de développement de Ho Chi Minh-Ville et des autres localités du Sud-Est. Il est aussi nécessaire de renforcer les liens entre les zones technologiques, les établissements de formation, les organismes de recherche, les entreprises de production et les prestataires de services afin de favoriser le transfert et l'application des technologies et de développer un réseau régional d'innovation. - VNA

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