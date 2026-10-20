International

Diaspora vietnamienne

La communauté vietnamienne en Hongrie célèbre la grande union nationale

La communauté vietnamienne en Hongrie a célébré, le 18 octobre à Budapest, la première Journée de la grande union nationale, associée à la Journée des femmes vietnamiennes et aux préparatifs de la Journée de la culture vietnamienne, dans le but de renforcer la solidarité communautaire, de préserver l’identité culturelle nationale et de promouvoir les échanges entre les peuples vietnamien et hongrois.

Un numéro artistique lors de la première Journée de la grande union nationale à Budapest. Photo: VNA
Un numéro artistique lors de la première Journée de la grande union nationale à Budapest. Photo: VNA

Budapest (VNA) – L’Association des Vietnamiens et l’Association des femmes vietnamiennes en Hongrie ont organisé le 18 octobre à Budapest, sous le patronage de l’ambassade du Vietnam, la première Journée de la grande union nationale, combinée à la célébration de la Journée des femmes vietnamiennes (20 octobre) et aux activités préparatoires à la Journée de la culture vietnamienne (24 novembre).

L’événement a réuni l’ambassadeur du Vietnam en Hongrie, Bui Le Thai, des représentants d'associations communautaires, des diplomates, de nombreux Vietnamiens vivant, étudiant et travaillant en Hongrie, ainsi que des amis hongrois. Les activités culturelles et artistiques ont contribué à renforcer les liens entre les associations et les générations, tout en valorisant la culture vietnamienne.

Dans son discours, l’ambassadeur Bui Le Thai a souligné que la grande union nationale constituait une tradition précieuse et une force majeure du peuple vietnamien. Il a rappelé son importance pour permettre à la communauté vietnamienne à l’étranger de s’entraider, de mieux s’intégrer à la société d’accueil tout en préservant son identité culturelle et ses liens avec le pays d’origine.

Il a salué les contributions des associations vietnamiennes en Hongrie à la cohésion communautaire et au soutien des jeunes générations, les appelant à renforcer leur coopération et à mobiliser davantage les jeunes, notamment ceux nés et élevés en Hongrie, afin de préserver la langue vietnamienne, les traditions nationales et l’attachement à la patrie.

À l’occasion de la Journée des femmes vietnamiennes, le 20 octobre, l’ambassadeur a également salué le rôle des femmes vietnamiennes dans la vie familiale, la transmission de la langue et des traditions, ainsi que leur engagement social et communautaire. Il a particulièrement souligné les initiatives de Phan Thi Bich Thien, présidente de l’Association des femmes vietnamiennes en Hongrie, dans l’organisation de l’événement et la promotion de la solidarité.

En lien avec la Journée de la culture vietnamienne du 24 novembre, cette rencontre a également permis de valoriser la culture, la gastronomie et les traditions vietnamiennes auprès du public hongrois, contribuant ainsi aux échanges entre les peuples et à une meilleure compréhension mutuelle.

L’ambassade du Vietnam en Hongrie souhaite pérenniser cette initiative afin de renforcer une communauté solidaire, bien intégrée et attachée à ses racines, tout en consolidant son rôle de passerelle culturelle et amicale entre les deux pays, dans le cadre de leur partenariat global et de leur amitié traditionnelle. -VNA

source
#Văn hóa soi đường #NQ 80 #Hệ giá trị Việt_ 1 #Journée de la grande union nationale #Hongrie
Suivez VietnamPlus

La culture éclaire la voie

Sur le même sujet

Voir plus

Le secrétaire général et président To Lam rencontre une délégation de Vietnamiens de l'étranger de renom, participant à la quatrième Conférence mondiale des Vietnamiens de l'étranger et au Forum des connaissances et des experts vietnamiens à l'étranger, le 23 août 2024. Photo : VNA

La diaspora, réservoir de compétences pour les technologies stratégiques

La Résolution n° 23-NQ/TW du Bureau politique sur le travail relatif aux Vietnamiens de l’étranger ouvre une nouvelle orientation : passer de la simple mobilisation au soutien actif et à la mise en place de mécanismes permettant de créer progressivement des réseaux reliant les compétences mondiales aux besoins nationaux.

Des représentants des 54 ethnies participent au défilé solennel célébrant le 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale (2 septembre 2025). (Photo : VNA)

Valoriser les ressources de la diaspora vietnamienne dans la nouvelle ère

Après plus de 20 ans de mise en œuvre de la Résolution n° 36-NQ/TW du Bureau politique sur le travail relatif aux Vietnamiens de l'étranger, le Bureau politique a promulgué, le 2 août 2026, la Résolution n° 23-NQ/TW. Ce texte ouvre une nouvelle étape avec une approche plus globale, centrée sur la création de mécanismes permettant de libérer et d’optimiser les ressources de la diaspora.

Tran Ha My (première à droite) participe à la Conférence de dialogue politique de haut niveau sur les nouveaux modèles de croissance, l’innovation et les villes mondiales, en juillet 2026 à Da Nang. Photo : VNA

Vietnam-France : la technologie au cœur de nouvelles coopérations

La visite officielle en France du dirigeant vietnamien To Lam devrait donner un nouvel élan aux relations bilatérales, en favorisant le passage d’une coopération centrée sur le commerce de marchandises à une coopération davantage axée sur les technologies de pointe.