La communauté vietnamienne en Hongrie célèbre la grande union nationale

​

Budapest (VNA) – L’Association des Vietnamiens et l’Association des femmes vietnamiennes en Hongrie ont organisé le 18 octobre à Budapest, sous le patronage de l’ambassade du Vietnam, la première Journée de la grande union nationale, combinée à la célébration de la Journée des femmes vietnamiennes (20 octobre) et aux activités préparatoires à la Journée de la culture vietnamienne (24 novembre).

L’événement a réuni l’ambassadeur du Vietnam en Hongrie, Bui Le Thai, des représentants d'associations communautaires, des diplomates, de nombreux Vietnamiens vivant, étudiant et travaillant en Hongrie, ainsi que des amis hongrois. Les activités culturelles et artistiques ont contribué à renforcer les liens entre les associations et les générations, tout en valorisant la culture vietnamienne.

Dans son discours, l’ambassadeur Bui Le Thai a souligné que la grande union nationale constituait une tradition précieuse et une force majeure du peuple vietnamien. Il a rappelé son importance pour permettre à la communauté vietnamienne à l’étranger de s’entraider, de mieux s’intégrer à la société d’accueil tout en préservant son identité culturelle et ses liens avec le pays d’origine.

Il a salué les contributions des associations vietnamiennes en Hongrie à la cohésion communautaire et au soutien des jeunes générations, les appelant à renforcer leur coopération et à mobiliser davantage les jeunes, notamment ceux nés et élevés en Hongrie, afin de préserver la langue vietnamienne, les traditions nationales et l’attachement à la patrie.

À l’occasion de la Journée des femmes vietnamiennes, le 20 octobre, l’ambassadeur a également salué le rôle des femmes vietnamiennes dans la vie familiale, la transmission de la langue et des traditions, ainsi que leur engagement social et communautaire. Il a particulièrement souligné les initiatives de Phan Thi Bich Thien, présidente de l’Association des femmes vietnamiennes en Hongrie, dans l’organisation de l’événement et la promotion de la solidarité.

En lien avec la Journée de la culture vietnamienne du 24 novembre, cette rencontre a également permis de valoriser la culture, la gastronomie et les traditions vietnamiennes auprès du public hongrois, contribuant ainsi aux échanges entre les peuples et à une meilleure compréhension mutuelle.

L’ambassade du Vietnam en Hongrie souhaite pérenniser cette initiative afin de renforcer une communauté solidaire, bien intégrée et attachée à ses racines, tout en consolidant son rôle de passerelle culturelle et amicale entre les deux pays, dans le cadre de leur partenariat global et de leur amitié traditionnelle. -VNA

​