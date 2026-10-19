Tourisme

Le Vietnam a le vent en poupe auprès des voyageurs russes

Avec plus d’un million de visiteurs russes accueillis au cours des huit premiers mois de l’année 2026, soit une envolée de 165,7 % sur un an, la Russie enregistre la croissance la plus rapide parmi les principaux marchés émetteurs du Vietnam.

Une touriste russe pose pour une photo dès son arrivée à l'aéroport de Cam Ranh, dans la province de Khanh Hoa. Photo : VOV
Une touriste russe pose pour une photo dès son arrivée à l'aéroport de Cam Ranh, dans la province de Khanh Hoa. Photo : VOV

Hanoi (VNA) – Le Vietnam suscite un intérêt croissant chez les voyageurs russes, porté par l’augmentation des recherches en ligne et la reprise des liaisons aériennes, qui incitent les vacanciers à organiser leurs séjours, hébergements et activités de manière plus autonome, ont déclaré des professionnels du secteur.

Durant les huit premiers mois de 2026, le nombre de touristes russes ayant visité le Vietnam a dépassé le cap du million, affichant une hausse de 165,7 % par rapport à la même période l’année précédente — la progression la plus rapide enregistrée parmi les principaux marchés émetteurs du pays.

Les recherches en ligne liées aux voyages au Vietnam ont bondi de 163 % en 2025 par rapport à l’année précédente, selon les données de Yandex Ads, une plateforme publicitaire majeure revendiquant plus de 120 millions d’utilisateurs en Russie et dans la Communauté des États indépendants (CEI)

Le pays devance largement ses concurrents régionaux. À titre de comparaison, les volumes de recherche n’ont progressé que de 66 % pour la Malaisie, 65 % pour le Japon et 63 % pour la Chine.

Le Vietnam a capté à lui seul 21 % des recherches de voyage sur les destinations régionales suivies, derrière la Chine (31 %) et la Thaïlande (29 %). Bien que ces données numériques, bien qu’elles ne traduisent pas directement les parts de marché physiques, confirment l’attractivité grandissante du pays, qui rivalise désormais avec les destinations bien établies en Asie.

Cet engouement virtuel se matérialise d’ailleurs concrètement dans les terminaux aéroportuaires. Le nombre de touristes russes a ainsi franchi la barre du million au cours des huit premiers mois de 2026. Cela représente une progression spectaculaire de 165,7 % sur un an, soit la plus forte croissance enregistrée parmi les principaux marchés émetteurs du pays.

Forte hausse du nombre de visiteurs russes à Dà Nang

La tendance s’observe également à Dà Nang. Cette destination phare de la côte centrale du Vietnam voit le profil de ses visiteurs internationaux évoluer, portée par une présence russe en forte croissance. Au cours des huit premiers mois de 2026, près de 300.000 voyageurs venus de Russie ont mis le cap sur la ville, propulsant le pays au rang de septième marché émetteur pour la ville.

Pour l’avenir, Dà Nang mise sur l’allongement de la durée des séjours et le ciblage d’une clientèle à plus fort pouvoir d’achat, alors même que le marché touristique russe poursuit son redressement.

Selon Nguyên Thi Hoài An, directrice adjointe du Département municipal de la culture, des sports et du tourisme, la ville va s’associer aux compagnies aériennes, aux agences de voyage et à ses différents partenaires afin de concevoir des produits touristiques plus spécialisés, incitant ainsi les visiteurs à prolonger leur séjour, à multiplier les activités et à dépenser davantage sur place.

Attrait pour les touristes russes

Le Vietnam est devenu une destination de plus en plus séduisante pour les voyageurs russes, comparativement à d’autres destinations en Asie. Cet engouement croissant s’explique par le rétablissement et la multiplication des vols directs et charters, mais aussi par l’assouplissement des formalités de visa, nettement plus avantageuses qu’ailleurs.

Parallèlement, les habitudes de ces touristes évoluent. Désormais plus autonomes, les voyageurs russes délaissent les formules de voyages organisés. Ils préfèrent planifier eux-mêmes leur séjour en recherchant et en comparant directement les destinations, les hôtels et les expériences à vivre sur place.

L’engouement croissant pour le Vietnam ne tient pas seulement à l’amélioration des liaisons aériennes ; il reflète aussi l’émergence de voyageurs russes ultra-connectés, qui prennent désormais le temps de scruter minutieusement leur destination avant de réserver.

Du low-cost à une valeur plus élevée

Pour le Vietnam, le grand défi consiste désormais à monter en gamme en s’imposant comme une destination à haute valeur ajoutée. Pour y parvenir, le pays doit miser sur une offre premium : gastronomie raffinée, séjours bien-être, circuits sur mesure et expériences parfaitement adaptées aux familles.

Cette mutation s’accorde avec l’évolution de la clientèle russe. Délaissant les forfaits touristiques classiques, les visiteurs composent désormais leur séjour sur mesure. Hébergements, expériences, services : chaque choix est minutieusement dicté par les besoins spécifiques des personnes qui les accompagnent.

Cette quête d’indépendance booste les séjours de longue durée. Les voyageurs combinent désormais plusieurs destinations phares, comme Phu Quôc, Dà Nang et Hôi An. Cette tendance de fond dynamise toute la chaîne de valeur locale : hôtellerie, transports, restauration, bien-être, commerce, excursions et artisanat.

Prévision record pour 2026

Selon le ministère russe du Développement économique, le nombre de voyageurs russes au Vietnam devrait atteindre le record de 1,5 million en 2026.

Nikita Kondratiev, haut responsable au sein du ministère, a précisé que cet objectif ambitieux représente le double du pic pré-pandémie de 2018-2019, période durant laquelle le Vietnam enregistrait environ 750.000 arrivées annuelles de touristes russes.

Le Vietnam, la Thaïlande et la Chine s’imposent comme les destinations étrangères privilégiées des Russes pour les fêtes de fin d’année, selon Iouri Barzykin, vice-président de l’Union russe de l’industrie du tourisme.

Cette tendance est confirmée par la plateforme de voyage Tutu, qui enregistre un bond de 32 % des réservations de vols vers le Vietnam pour la période d’octobre à décembre, comparativement à l’année dernière. —VNA

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