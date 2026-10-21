Politique

Le dirigeant vietnamien To Lam rencontre l’Association d’amitié Danemark-Vietnam

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a salué les contributions de l’Association d’amitié Danemark-Vietnam au renforcement des liens entre les deux peuples, l’appelant à continuer de jouer un rôle de passerelle pour approfondir le partenariat stratégique global entre les deux pays.

Le dirigeant vietnamien To Lam rencontre l’Association d’amitié Danemark-Vietnam. Photo: VNA
Le dirigeant vietnamien To Lam rencontre l’Association d’amitié Danemark-Vietnam. Photo: VNA

Copenhague (VNA) - Dans le cadre de sa visite d’État au Royaume de Danemark, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, accompagné d’une délégation vietnamienne de haut rang, a reçu le 20 octobre après-midi, à Copenhague, Nils Bulb, président de l’Association d’amitié Danemark-Vietnam, ainsi que plusieurs membres de l’association.

Dans une atmosphère chaleureuse, le dirigeant To Lam s’est dit ému de rencontrer les dirigeants et les membres de l’association, qu’il a qualifiés d’amis fidèles du Vietnam. Il a salué leur soutien constant au pays, aussi bien pendant la lutte pour l’indépendance et la réunification nationales que dans l’œuvre actuelle de construction et de développement. Le Parti, l’État et le peuple vietnamiens gardent une profonde reconnaissance pour la solidarité et le précieux soutien du peuple danois.

Le dirigeant vietnamien a souligné que l’amitié traditionnelle entre les deux pays constituait un bien précieux pour leurs peuples, tout en saluant le rôle de l’association dans le renforcement des liens d’amitié et de solidarité entre les deux populations.

Se félicitant de cette rencontre, Nils Bulb a indiqué que l’association était devenue une passerelle solide entre les deux peuples. Depuis près de 50 ans, elle mène de nombreuses activités visant à favoriser la compréhension mutuelle et la coopération entre le Danemark et le Vietnam. Plusieurs projets ont été ou sont mis en œuvre avec succès au Vietnam, notamment dans le domaine de la santé communautaire en milieu rural et dans les régions reculées, au bénéfice des populations vulnérables, en particulier des femmes et des enfants.

Pour les années à venir, l’association entend poursuivre et élargir ces projets, promouvoir les échanges éducatifs et renforcer la promotion de la culture et de la gastronomie vietnamiennes au Danemark. Nils Bulb a également réaffirmé sa volonté d’intensifier la coopération avec l’Association d’amitié Vietnam-Danemark et de favoriser les échanges entre les populations, notamment entre les jeunes des deux pays.

Le dirigeant To Lam a salué l’engagement constant des générations de dirigeants, des membres de l’association et des amis danois qui accompagnent le Vietnam depuis un demi-siècle.

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Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Il a rappelé qu’à l’occasion de sa visite, les deux pays avaient officiellement élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique global, faisant du Danemark le premier partenaire stratégique global du Vietnam en Europe du Nord et le deuxième au sein de l’Union européenne. Les dirigeants des deux pays ont tenu des entretiens fructueux et défini des orientations de coopération adaptées à ce nouveau cadre bilatéral.

Soulignant l’importance de cette nouvelle étape, il a appelé l’association à continuer de jouer son rôle de passerelle amicale, à mieux faire connaître le Vietnam au public danois et à contribuer à consolider les bases sociales du partenariat bilatéral, afin de rendre les relations entre les deux pays plus approfondies, concrètes et durables.

Il a également encouragé le renforcement des échanges culturels et éducatifs ainsi que des liens entre les jeunes, les organisations d’amitié, les entreprises, les universités et les instituts de recherche des deux pays.

Enfin, il a souhaité que l’association poursuive ses actions humanitaires en faveur des enfants, des femmes et des groupes vulnérables, tout en mobilisant ses réseaux et ses ressources pour promouvoir des initiatives concrètes dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la protection de l’environnement et du développement durable, au bénéfice des populations des deux pays.-VNA

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