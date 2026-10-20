Politique

Le Vietnam et le Liechtenstein renforcent leur confiance politique et promeuvent leur coopération

Dans une interview accordée à la presse à l’issue de la visite, la vice-ministre a souligné qu’il s’agissait de la première visite au Vietnam d’un chef de gouvernement du Liechtenstein depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, en 2008.

La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang. Photo: ministère des Affaires étrangères
La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang. Photo: ministère des Affaires étrangères

Hanoï (VNA) - La visite officielle au Vietnam de la Première ministre de la Principauté de Liechtenstein, Brigitte Haas, du 17 au 19 octobre, à l’invitation de son homologue vietnamien, Le Minh Hung, s’est achevée avec succès. Elle a contribué à renforcer la confiance politique et à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays, a déclaré la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang.

Dans une interview accordée à la presse à l’issue de la visite, la vice-ministre a souligné qu’il s’agissait de la première visite au Vietnam d’un chef de gouvernement du Liechtenstein depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, en 2008.

Elle a estimé que cette visite constituait une étape importante après 18 années de relations bilatérales, permettant de consolider les liens politiques, de promouvoir la coopération et de mieux tirer parti du rôle de passerelle du Vietnam vers l’ASEAN et de celui du Liechtenstein au sein de l’Association européenne de libre-échange (AELE).

Selon la vice-ministre, les entretiens et rencontres entre les dirigeants des deux pays ont confirmé l’importance accordée aux relations d’amitié et de coopération ainsi qu’au rôle de chacun dans sa région.

Les échanges au plus haut niveau ont permis aux deux parties de mieux comprendre leurs priorités respectives et d’identifier des domaines susceptibles de devenir des axes importants de coopération, notamment les sciences et technologies, l’innovation, l’économie, le commerce, l’investissement et la finance.

La vice-ministre a également mis en avant plusieurs documents de coopération signés à l’occasion de la visite. Parmi ceux-ci figurent l’accord de libre-échange entre le Vietnam et les pays de l’AELE, ainsi que la convention entre le Vietnam et le Liechtenstein visant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion et la fraude fiscales.

Ces accords constituent, selon la partie vietnamienne, des bases importantes pour intensifier les échanges entre le Vietnam et les quatre pays membres de l’AELE, dont le Liechtenstein. Une fois l’accord de libre-échange entré en vigueur, les échanges de biens et de services ainsi que les investissements devraient bénéficier de conditions plus favorables. La convention fiscale devrait, quant à elle, contribuer à instaurer un cadre juridique plus clair et plus stable pour les entreprises et les investisseurs des deux pays.

La vice-ministre a estimé que ces avancées pourraient favoriser les partenariats et les investissements dans plusieurs secteurs, notamment la finance verte, les technologies de pointe, la mécanique de précision, l’automatisation et les équipements médicaux.

Sur le plan multilatéral, le Vietnam et le Liechtenstein partagent, selon elle, plusieurs positions concernant l’importance du multilatéralisme, du droit international et de la coopération en faveur de la paix, de la stabilité et du développement durable.

Les deux pays sont convenus de renforcer leur coordination et leur soutien mutuel au sein des forums multilatéraux et des organisations internationales, notamment aux Nations unies. Ils ont également échangé leurs points de vue sur les questions d’intérêt commun, en particulier le règlement pacifique des différends, conformément au droit international et à la Charte des Nations unies.

S’agissant des priorités pour la période à venir, Le Thi Thu Hang a notamment appelé les deux parties à accélérer la ratification de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et les pays de l’AELE, ainsi que de la convention fiscale bilatérale entre le Vietnam et le Liechtenstein.

Elle a également insisté sur la nécessité d’aider les entreprises à mieux comprendre les engagements commerciaux, les règles d’origine et les normes du marché, tout en améliorant la qualité des produits, les compétences professionnelles et la gestion. Une attention particulière devrait être accordée aux petites et moyennes entreprises afin de les aider à trouver des partenaires et à participer aux chaînes d’approvisionnement.

Sur le plan bilatéral, la vice-ministre a préconisé de maintenir les échanges de délégations, le dialogue et la coordination entre les organismes compétents afin d’assurer la continuité des orientations définies par les dirigeants. Elle a également souligné l’importance de sélectionner des projets susceptibles de produire des résultats concrets, notamment dans l’industrie spécialisée et les services financiers.

Enfin, elle a mis l’accent sur la dimension humaine des relations bilatérales, en soulignant l’importance des échanges entre étudiants, scientifiques et travailleurs, ainsi que de la coopération culturelle et touristique et du rôle de la communauté vietnamienne au Liechtenstein. -VNA

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