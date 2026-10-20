Politique

La 3e Exposition internationale de la défense se tiendra du 10 au 13 décembre à Hanoï

Placée sous le thème "Paix, amitié et coopération pour le développement mutuel", la 3e Exposition internationale de la défense a pour vocation d'élargir les partenariats extérieurs, de consolider la diplomatie de défense et d'accroître la confiance mutuelle entre le Vietnam et ses partenaires à l'échelle internationale.

Conférence de presse sur la présentation de l’Exposition internationale de la défense du Vietnam 2026. Photo: VNA
Conférence de presse sur la présentation de l’Exposition internationale de la défense du Vietnam 2026. Photo: VNA

​Hanoï (VNA) – L’Exposition internationale de la défense du Vietnam 2026 (Viet Nam Defence Expo 2026) se déroulera du 10 au 13 décembre à l'aéroport de Gia Lam, à Hanoï, avec deux journées d'ouverture au grand public prévues les 12 et 13 décembre.

Organisée avec l'accord du Premier ministre, cette troisième édition fait suite aux succès notables des sessions de 2022 et 2024, a annoncé le ministère vietnamien de la Défense lors d’une conférence de presse donnée mardi 20 octobre à Hanoï.

Placé sous le thème "Paix, amitié et coopération pour le développement mutuel", le salon a pour vocation d'élargir les partenariats extérieurs, de consolider la diplomatie de défense et d'accroître la confiance mutuelle entre le Vietnam et ses partenaires à l'échelle internationale.

Coïncidant avec le 82ᵉ anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam et les 37 ans de la Journée de la défense nationale, cet événement d'envergure réaffirme la ligne directrice et la politique de défense pacifique et d'autodéfense menée par le pays, tout en projetant l'image d'un Vietnam épris de la paix, d’un ami, d’un partenaire fiable et d’un membre responsable au sein de la communauté internationale.

Cette activité contribue également à renforcer la coopération internationale dans l’industrie de défense, à diversifier les partenariats en matière d’acquisition et de transfert de technologies, à suivre les évolutions mondiales des armements afin d’orienter les choix d’équipement et de modernisation de l’armée, ainsi qu’à promouvoir les capacités de l’industrie de défense vietnamienne et à rechercher des débouchés à l’exportation.

Sur le plan dimensionnel, le général de brigade Nguyen Duc Tang, commissaire politique adjoint du Département général de l'industrie de la défense, a indiqué que le site s'étendrait sur une surface globale d'environ 123 800 m², en progression de 23 800 m² par rapport à 2024. Le complexe comprendra une zone commune de 45 000 m² regroupant les espaces de conférences, de contrôle d'accès et d'accueil protocolaire, complétée par des pavillons d'exposition intérieurs et extérieurs, une tribune d'un millier de places face à un terrain de démonstration, ainsi qu'un espace réservé aux activités immersives et aux simulations tactiques.

Les entreprises de défense vietnamiennes et étrangères y présenteront des systèmes de combat, des solutions technologiques, des armes et des équipements destinés aux forces terrestres, navales, aériennes et de cyberdéfense, ainsi que des matériels logistiques et techniques. Sur l’espace extérieur, les ministères de la Défense et de la Sécurité publique exposeront des armes et équipements en service au sein de l’Armée populaire du Vietnam et des forces de sécurité publique, dont plusieurs nouveautés. Les stands intérieurs du ministère de la Défense présenteront des produits et services développés et fabriqués par les organismes, unités et entreprises vietnamiens de l’industrie de défense.

En outre, un espace de 8 200 m² sera consacré aux réalisations économiques et de défense du Vietnam, aux produits nationaux et à ceux des villages de métiers traditionnels des trois régions du pays. Cet espace sera aménagé en coordination avec les ministères de l’Industrie et du Commerce, ainsi que de l’Agriculture et de l’Environnement, avec la participation du ministère lao de la Défense.

Le public pourra également découvrir un pavillon culturel et assister à des animations consacrées à la médecine militaire, aux techniques de commando, à la cynotechnie et au tir sur simulateur. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Exposition internationale de la défense du Vietnam 2026 #Armée populaire du Vietnam
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