Politique

Les députés préconisent un renforcement du contrôle des accords internationaux

Examinant le projet de loi amendée sur les accords internationaux, les députés ont prévenu que l’extension des compétences de signature ne pourra se faire sans une surveillance accrue et une définition claire des responsabilités, en particulier à l’échelle communale.

Les délégations parlementaires des provinces de Vinh Long et de Lào Cai lors des débats en groupe. Photo : VNA
Les délégations parlementaires des provinces de Vinh Long et de Lào Cai lors des débats en groupe. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – L’octroi de pouvoirs plus étendus pour la signature d’accords internationaux doit aller de pair avec une surveillance, un contrôle des compétences et une responsabilité claire quant à leur mise en œuvre, notamment au niveau communal, ont souligné les députés lors de leurs débats en groupe, mardi 20 octobre, sur le projet de loi amendée sur les accord internationaux, dans le cadre de la deuxième session de l’Assemblée nationale de la 16e législature.

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a indiqué que le gouvernement a orienté l’élaboration de ce projet de loi amendée vers une décentralisation renforcée, une simplification des procédures et des formalités administratives, ainsi qu’un recours plus large à la science et à la technologie afin de faciliter la coopération internationale. Parallèlement, cette ouverture sera strictement encadrée par des mécanismes de contrôle efficaces pour garantir une gestion cohérente et unifiée.

Il a souligné que, lors de leurs déplacements à l’étranger, les dirigeants du Parti et de l’État accordent une grande importance aux accords et engagements internationaux, qui doivent être mis en œuvre de manière effective. Les ministères, les localités et les entreprises doivent mieux exploiter les opportunités qui en découlent.

Évoquant les accords de libre-échange de nouvelle génération conclus par le Vietnam, le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a fait remarquer que certains ministères, localités et entreprises n’ont pas encore pleinement tiré parti de leurs avantages. L’innovation technologique et la restructuration de la production sont donc indispensables pour maximiser les bénéfices issus de ces engagements internationaux.

vnanet-pham-gia-tuc.jpg
Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc, député de la délégation parlementaire de la province de Hà Tinh s’exprime lors des débats en groupe. Photo : VNA

Le gouvernement poursuivra ses efforts pour assurer la mise en œuvre des accords internationaux et travaillera à l’amélioration du cadre juridique dédié à la coopération, a-t-il ajouté.

Au cours des débats, le vice-président de l’Assemblée nationale, Nguyên Khac Dinh, a salué les révisions apportées au projet de loi, notamment les dispositions établissant des procédures générales pour la signature d’accords au nom des ministères et des organismes de rang ministériel, ainsi que celles autorisant le gouvernement à définir des réglementations détaillées sur ces procédures.

Le député Nguyên Ngoc Son, de la délégation parlementaire de la ville de Hai Phong, a exprimé son soutien au projet de loi amendée, soulignant qu’il répond aux exigences d’une intégration internationale accrue et à la restructuration de l’appareil administratif dans le cadre du modèle d’administration locale à deux niveaux.

Il a appelé à clarifier davantage les compétences en matière de signature, les mécanismes de contrôle et les modalités de mise en œuvre. Bien que le projet de loi définisse les pouvoirs de contrôle de l’Assemblée nationale et de ses organes, il a soulevé des interrogations concernant une disposition autorisant les commissions et organes de l’Assemblée nationale à exercer un contrôle conjointement avec leurs homologues étrangers.

Le député Nguyên Ngoc Son a suggéré de remplacer cette disposition par des mécanismes d’échange d’informations et de coordination dans le suivi de la mise en œuvre, rappelant que le contrôle constitue une prérogative constitutionnelle des autorités étatiques vietnamiennes.

Il a également préconisé l’intégration d’obligations de rapport et de pouvoirs de contrôle pour les Conseils populaires aux échelons correspondants, d’autant plus que la compétence de signature serait étendue à des organismes spécialisés, à des conseils de gestion et aux Comités populaires au niveau communal.

Concernant l’élargissement des compétences des autorités locales, il a consenti à l’instauration de limites quant aux domaines dans lesquels les communes et quartiers frontaliers peuvent signer des accords. Il a toutefois insisté pour que la loi elle-même fixe des critères fondamentaux permettant de déterminer quelles autres localités pourraient se voir accorder une telle compétence.

Il a par ailleurs proposé de rendre obligatoire la consultation du ministère des Affaires étrangères et des organismes compétents durant le processus de signature. Il a également suggéré d’imposer aux ministères et aux autorités locales — y compris celles au niveau communal — l’obligation de transmettre au ministère des copies des accords signés, afin de garantir une information exhaustive et une gestion efficace. – VNA


source
#projet de loi amendée sur les accord internationaux
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Lors de la réunion. Photo : VNA

Le Vietnam accélère la mise en œuvre de ses engagements internationaux

Le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung a présidé le 21 août à Hanoï une réunion interministérielle consacrée au suivi de près de 30 engagements, accords internationaux et projets prioritaires, avec pour objectif de renforcer l’efficacité de leur mise en œuvre et de transformer les engagements en ressources concrètes au service du développement national.

Voir plus

La deuxième session de la 16e Assemblée nationale. Photo: VNA

Le Vietnam assure une institutionnalisation complète des politiques de réforme judiciaire du Parti

Dans le cadre de la deuxième session de la 16e Assemblée nationale, les députés vietnamiens examinent plusieurs projets de loi et de résolution portant notamment sur la procédure pénale, la récupération des avoirs liés à des activités criminelles sans condamnation pénale ainsi que les domaines du commerce, de l’énergie, de la culture et de la presse, en vue de perfectionner le cadre juridique et de renforcer son application.

La séance de travail entre l’ambassadeur du Vietnam au Brésil, également accrédité au Suriname, Bui Van Nghi et des représentants de la compagnie pétrolière nationale Staatsolie. Photo : ambassade du Vietnam au Brésil/VNA

Vietnam-Suriname : vers une coopération concrète dans plusieurs domaines

L’ambassadeur du Vietnam au Brésil, également accrédité au Suriname, Bui Van Nghi, a effectué une visite de travail au Suriname du 12 au 18 octobre afin de renforcer les relations bilatérales et de promouvoir une coopération concrète dans l’agriculture, l’énergie, l’industrie et la formation, avec notamment un séminaire réunissant plus de 70 entreprises des deux pays.

Photo : VNA

Phu Quoc parmi les 10 destinations tendance en Inde en 2027

Phu Quoc est la seule destination vietnamienne à figurer dans le top 10 des destinations tendance auprès des touristes indiens pour 2027, selon le rapport annuel de Skyscanner, qui fait état d’une hausse de 133 % des recherches de vols vers l’île.

Le secrétaire général et président Tô Lâm visite l’Institut Niels Bohr de l’Université de Copenhague dans le cadre de sa visite d’État au Danemark. Photo: VNA

Le secrétaire général et président Tô Lâm visite l’Institut Niels Bohr au Danemark

Joachim Mathiesen, directeur de l’institut Niels Bohr, a présenté aux invités vietnamiens l’histoire et les activités de recherche de l’établissement. Il a souligné qu’en tant que centre de recherche en physique de premier plan au sein de l’Université de Copenhague, l’institut est réputé pour ses contributions fondamentales à la physique atomique et à la mécanique quantique.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Lê Hoài Trung (à droite) et son homologue danois Lars Løkke Rasmussen, lors de leur rencontre à Copenhague le 19 octobre. Photo : ministère des Affaires étrangères

Le Vietnam et le Danemark posent les jalons d’un grand rapprochement stratégique

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung a invité les deux ministères vietnamien et danois des Affaires étrangères à pleinement jouer leur rôle de coordinateurs visant à impulser le déploiement des accords de haut niveau, à finaliser au plus vite le plan d’action du partenariat stratégique intégral.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam prononce un discours de politique générale à l’Université de Copenhague. Photo: VNA

Du conte de fées à un nouvel horizon de coopération entre le Vietnam et le Danemark à l'ère nouvelle

Dans le cadre de sa visite d’État au Royaume de Danemark, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a prononcé, lundi après-midi, 19 octobre (heure locale), un discours de politique générale à l’Université de Copenhague, intitulé « Du conte de fées à un nouvel horizon de coopération entre le Vietnam et le Danemark à l’ère nouvelle ». L’Agence vietnamienne d’information (VNA) vous présente ci-dessous l’intégralité de ce discours.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam (à droite) et le président du Parlement danois Henrik Frandsen. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam rencontre le président du Parlement danois Henrik Frandsen

Dans le cadre de sa visite d’État au Danemark, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a rencontré le 19 octobre à Copenhague le président du Parlement danois, Henrik Frandsen. Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération parlementaire et bilatérale, notamment dans la transition verte, les énergies renouvelables et l’innovation, ainsi que de promouvoir le respect du droit international et le règlement pacifique des différends.

La ministre déléguée auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée de la Francophonie, des Partenariats internationaux et des Français de l’étranger, Éléonore Caroit. Photo: VNA

Vietnam-France : traduire les engagements politiques en projets concrets

En visite de travail au Vietnam, la ministre déléguée auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée de la Francophonie, des Partenariats internationaux et des Français de l’étranger, Éléonore Caroit, a souligné le 19 octobre à Hanoï la nécessité de concrétiser les engagements des dirigeants des deux pays par des projets de coopération dans les domaines des transports, de l’énergie, des hautes technologies, de l’éducation et de la préservation du patrimoine.

La Première ministre du Liechtenstein, Brigitte Haas et son homologue vietnamien Le Minh Hung. Photo: VNA

La Première ministre du Liechtenstein achève avec succès sa visite officielle au Vietnam

Au terme de sa visite officielle au Vietnam du 17 au 19 octobre, la Première ministre du Liechtenstein, Brigitte Haas, a quitté Hanoï le 19 octobre, après des entretiens et rencontres avec les principaux dirigeants vietnamiens. Cette visite, la première d’un membre du gouvernement liechtensteinois au Vietnam, a permis de renforcer le dialogue bilatéral et de promouvoir la coopération économique, financière, scientifique et technologique.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man et la Première ministre du Liechtenstein, Brigitte Haas. Photo: VNA

Le président de l’AN du Vietnam rencontre la Première ministre du Liechtenstein

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a rencontré le 19 octobre à Hanoï la Première ministre du Liechtenstein, Brigitte Haas, en visite officielle au Vietnam. Les deux parties ont souligné l’importance des accords de libre-échange et de non-double imposition récemment signés et convenu de renforcer leur coopération économique et parlementaire.

Le Premier ministre Le Minh Hung et le président de l’AN Tran Thanh Man rencontrent les députées de la 16e législature. Photo: VNA

Le Premier ministre et le président de l’AN rencontrent les députées de la 16e législature

À l’occasion du 96e anniversaire de l’Union des femmes du Vietnam et de la Journée des femmes vietnamiennes (20 octobre), le Premier ministre Le Minh Hung et le président de l’AN Tran Thanh Man ont rencontré, le 19 octobre à Hanoï, des députées et des femmes cadres de l’AN, saluant leurs contributions au développement national et appelant à renforcer leur rôle dans les travaux parlementaires et la promotion de l’égalité des sexes.

La délégation des députés de Hanoï participe aux discussions en groupe. Photo: VNA

16e législature : examen des projets de révision du Code pénal et de la loi sur l’organisation des organes d’enquête pénale

Lors de la deuxième session de la 16e législature, les députés ont examiné en groupes, le 19 octobre, les projets de révision du Code pénal et de la loi sur l’organisation des organes d’enquête pénale, visant à institutionnaliser les orientations du Parti en matière de réforme judiciaire et à renforcer l’efficacité de la lutte contre la criminalité.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam et son épouse Ngo Phuong Ly, ainsi que le roi Frederik X et de la reine Mary, ont déposé une gerbe le 19 octobre au Monument à l’engagement international du Danemark, à Copenhague. Photo: VNA

Le secrétaire général et président To Lam dépose une gerbe au Monument à l’engagement international du Danemark

Dans le cadre de sa visite d’État au Danemark, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam et son épouse Ngo Phuong Ly, ainsi que le roi Frederik X et de la reine Mary, ont déposé une gerbe le 19 octobre au Monument à l’engagement international du Danemark, à Copenhague, en hommage aux personnes ayant sacrifié leur vie lors de missions internationales du Danemark.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, s’exprime lors d’un débat en groupe dans le cadre de la deuxième session de la 16e législature. Photo : VNA

Enchères immobilières : le législateur suprême réclame un tour de vis contre les ententes illicites

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a appelé à renforcer les garde-fous contre la collusion, les manipulations d’appels d’offres, le recours à des soumissionnaires fictifs et les retraits d’offres de dernière minute, alors que les députés examinaient un projet de loi amendée sur les ventes aux enchères de biens, lors de la deuxième session de la 16e législature.