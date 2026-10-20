Vietnam–Nouvelle-Zélande : Consultation politique entre les ministères des Affaires étrangères

Hanoï (VNA) – Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Manh Cuong et son homologue néo-zélandais Grahame Morton ont coprésidé, le 19 octobre à Hanoï, la 14e consultation politique entre les deux ministères, conformément à un accord conclu entre ces derniers.



Les deux parties ont constaté les progrès significatifs accomplis depuis l'élévation des relations au rang de Partenariat stratégique global en février 2025. Elles se sont félicitées de la mise en œuvre du Programme d'action 2025-2030, adopté en novembre 2025, et ont convenu de poursuivre leur étroite coordination pour préparer les activités diplomatiques de haut niveau prévues en 2027, année où le Vietnam accueillera l'APEC.



Les deux vice-ministres ont également convenu de concrétiser les résultats de la visite en Nouvelle-Zélande en août 2026 du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, afin de consolider la confiance politique et de donner davantage de substance aux relations bilatérales.



Les deux parties entendent intensifier les échanges et les consultations à divers niveaux, ainsi que la coopération en matière de défense, de sécurité et de lutte contre la criminalité transnationale.



Sur le plan économique, les deux pays souhaitent porter leurs échanges commerciaux bilatéraux à 3 milliards de dollars. Ils entendent faciliter l'accès des produits agricoles à leurs marchés respectifs, développer la transformation numérique et le commerce électronique transfrontalier, et renforcer les liens entre leurs entreprises.



Nguyen Manh Cuong a remercié la Nouvelle-Zélande pour son soutien au Vietnam dans l'exercice de sa présidence du CPTPP en 2026. Il a également souhaité que la Nouvelle-Zélande continue de partager son expérience et d'apporter une assistance technique pour la préparation de l'APEC 2027, tout en renforçant la coordination dans la mise en œuvre des accords économiques multilatéraux.



Les deux parties ont par ailleurs convenu de poursuivre leur coopération dans la mise en œuvre des projets d'aide publique au développement (APD) consacrés à l'environnement, à l'agriculture adaptée au changement climatique et à la transition verte...



La partie vietnamienne a également proposé de renforcer la coopération maritime, notamment dans les domaines de la pêche durable et de la recherche scientifique marine. La Nouvelle-Zélande s'est engagée à poursuivre son soutien à la formation de ressources humaines hautement qualifiées, notamment à travers des programmes universitaires et postuniversitaires et des formations en anglais.



Les deux parties ont également convenu de promouvoir l'ouverture de vols directs entre les deux pays afin de faciliter les échanges entre leurs populations.



S'agissant des questions régionales et internationales d'intérêt commun, les deux parties ont souligné la nécessité de renforcer la coopération face aux défis et aux incertitudes actuels, afin de préserver la paix et la stabilité et de favoriser le développement durable.





La 14e consultation politique entre les ministères des Affaires étrangères du Vietnam et de la Nouvelle-Zélande. Photo: VNA

La Nouvelle-Zélande a réaffirmé son soutien au rôle central de l'ASEAN et aux mécanismes dirigés par celle-ci. Elle a salué le rôle du Vietnam en tant que pays coordonnateur des relations ASEAN–Nouvelle-Zélande pour la période 2024-2027 et exprimé sa volonté d'approfondir son Partenariat stratégique global avec l'ASEAN et de renforcer ses relations avec la sous-région du Mékong.



Enfin, les deux parties ont réaffirmé l'importance particulière de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation en Mer Orientale. Elles ont insisté sur la nécessité de régler les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.



La 15e consultation politique Vietnam–Nouvelle-Zélande devrait se tenir en Nouvelle-Zélande en 2027. - VNA