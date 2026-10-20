Politique

Le permanent du Secrétariat du CC du Parti Tran Cam Tu reçoit une délégation de la Division de la fonction publique de Singapour

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tran Cam Tu, et le représentant de la Division de la fonction publique, Christopher Pragasam, ont discuté des orientations visant à renforcer la coopération bilatérale en matière de formation des cadres, dans le cadre du partenariat stratégique global entre les deux pays.

Le permanent du Secrétariat du CC du Parti Tran Cam Tu (droite) et Christopher Pragasam, représentant de la Division de la fonction publique et directeur exécutif de l’École internationale de la fonction publique de Singapour. Photo: VNA
Le permanent du Secrétariat du CC du Parti Tran Cam Tu (droite) et Christopher Pragasam, représentant de la Division de la fonction publique et directeur exécutif de l’École internationale de la fonction publique de Singapour. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, a reçu le 20 octobre, au siège du Comité central du Parti à Hanoï, Christopher Pragasam, représentant de la Division de la fonction publique et directeur exécutif de l’École internationale de la fonction publique de Singapour, en visite de travail au Vietnam.

Christopher Pragasam a remercié le dirigeant vietnamien pour son accueil et lui a transmis les salutations des dirigeants du Parti d’action populaire (PAP) de Singapour, ainsi que celles de Chan Chun Sing, secrétaire général adjoint du PAP, ministre de la Défense et ministre chargé de la coordination des services publics. Il a indiqué que cette visite visait à examiner les modalités de mise en œuvre de la coopération en matière de formation des cadres, à la suite du premier Dialogue stratégique Vietnam-Singapour, tenu en août 2026, et à proposer de nouvelles pistes de coopération.

Le dirigeant vietnamien a salué le succès de ce premier dialogue stratégique et le rôle de la Division de la fonction publique de Singapour dans son organisation. Il a également souligné la contribution de Singapour au processus de rénovation, de développement et d’intégration internationale du Vietnam, notamment à travers la formation des cadres et le partage d’expériences en matière d’élaboration des politiques publiques, de gestion économique et de mise en œuvre des politiques.

Christopher Pragasam a présenté les résultats des séances de travail avec la Commission centrale de l’organisation du Parti et d’autres organismes vietnamiens. Les deux parties ont examiné de nouveaux modèles de formation et de perfectionnement des cadres, fondés sur leurs atouts respectifs et leurs besoins. Il a réaffirmé la volonté de Singapour de promouvoir une coopération plus concrète et globale, y compris par la formation de cadres singapouriens au Vietnam et le partage d’expériences sur l’organisation politique et la coordination entre le Parti, le gouvernement et les administrations locales.

Les deux parties ont convenu d’examiner la création d’un groupe de travail conjoint sur la formation des cadres et de poursuivre les discussions en vue de signer un nouvel accord de coopération, avec pour objectif de lancer sa mise en œuvre dès le début de 2027.

Le permanent du Secrétariat Tran Cam Tu a souligné que la coopération en matière d’éducation, de formation et de développement des ressources humaines constituait un pilier stratégique du partenariat stratégique global Vietnam-Singapour et contribuerait à renforcer durablement les liens entre les deux pays. -VNA

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