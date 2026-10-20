Le Vietnam accélère le développement des technologies stratégiques



Hanoï (VNA) - Le 20 octobre au matin, au siège du gouvernement, le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a présidé une réunion consacrée à l’état d’avancement des missions de développement des technologies stratégiques.



Selon un rapport du ministère des Sciences et des Technologies, dans le cadre de la décision n° 808/QD-TTg du Premier ministre relative à l’attribution des missions de développement des technologies stratégiques, le ministère a reçu 29 propositions émanant de ministères et d’organismes. Après évaluation, 23 tâches ont été jugées admissibles à l'approbation, tandis que 6 tâches ont été jugées inadmissibles.



Au 19 octobre, sur ces 23 missions, 17 avaient été approuvées, pour un financement proposé total de plus de 2 319 milliards de dôngs. Les missions approuvées ou dont les procédures sont en cours de finalisation portent notamment sur les secteurs spatial, électronique, énergétique, ferroviaire à grande vitesse, médical, agricole, ainsi que sur la robotique, l’intelligence artificielle, l’éducation et la banque.



Prenant la parole lors de la réunion, le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a souligné que le développement des technologies stratégiques constituait une mission complexe, exigeant de nouvelles méthodes de travail. Il convient notamment de passer à une approche fondée sur des commandes de recherche visant à résoudre les défis du développement national et débouchant sur des produits concrets. Bien qu’il s’agisse d’un domaine nouveau, confronté à de nombreuses difficultés, les ministères et secteurs ont activement participé aux travaux et proposé des missions, permettant de définir progressivement les orientations et les modalités de mise en œuvre.



Le vice-Premier ministre a indiqué que le cadre juridique relatif au développement des technologies stratégiques était globalement achevé. Concernant l’identification des technologies de base, il a précisé qu’un modèle unique ne pouvait être appliqué à tous les secteurs, compte tenu de leurs spécificités respectives.



L’essentiel est que les produits issus des technologies stratégiques permettent de répondre aux enjeux du développement national et soient utilisés dans la pratique, afin d’aider les citoyens et les entreprises à améliorer leur productivité, leur qualité et leur efficacité, tout en contribuant à la croissance économique.

Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung prend la parole lors de la réunion. Photo : VNA





Pour les six missions qui n’ont pas encore été approuvées, le vice-Premier ministre a demandé aux ministères et secteurs de finaliser rapidement les procédures nécessaires, afin que les approbations soient achevées en octobre 2026. L’objectif est de parvenir à l’approbation d’au moins 20 missions.



Pour les 17 missions déjà approuvées, les ministères et secteurs doivent rapidement lancer la sélection des organismes chargés de leur mise en œuvre et signer les contrats correspondants, avec pour objectif d’achever ces démarches en novembre 2026 afin de permettre leur lancement effectif dans les meilleurs délais.



Le vice-Premier ministre a demandé au ministère des Sciences et des Technologies de publier rapidement, en novembre 2026, la circulaire relative à la gestion du Programme national spécial de sciences, de technologies et d’innovation consacré aux technologies stratégiques.



Il a également demandé au ministère de prendre l’initiative de coordonner avec les autres ministères et secteurs l’examen et la mise à jour des réglementations relatives aux conditions d’expérimentation, aux normes et règlements techniques, ainsi qu’aux procédures d’inspection et d’octroi des licences applicables aux produits issus des technologies stratégiques. - VNA