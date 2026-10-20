Société

Développement d’une administration au service des citoyens associée à la transformation numérique

Le Centre des services administratifs publics de la commune de Nha Bich, dans la ville de Dong Nai, s’attache à lever les obstacles à la réception et au traitement des dossiers, afin d’assurer le fonctionnement fluide de l’appareil administratif et de progresser vers une administration professionnelle, transparente et moderne.

Des habitants effectuent des démarches administratives au Centre de services administratifs publics de la commune de Nha Bich. Photo : VNA
Des habitants effectuent des démarches administratives au Centre de services administratifs publics de la commune de Nha Bich. Photo : VNA

Dong Nai (VNA) - Ces derniers temps, la commune de Nha Bich, dans la ville de Dong Nai, a intensifié la modernisation de ses activités administratives, passant d’une logique de "gestion" à une approche axée sur le "service aux citoyens". Cette évolution s’accompagne d’une accélération de la réforme administrative et de la transformation numérique.

Le Centre des services administratifs publics de la commune s’attache à lever les obstacles à la réception et au traitement des dossiers, afin d’assurer le fonctionnement fluide de l’appareil administratif et de progresser vers une administration professionnelle, transparente et moderne.

Les mécanismes du "guichet unique" et du "guichet unique interdépartemental" sont maintenus. Afin de prévenir les engorgements et les retards, le Centre renforce le suivi des dossiers sur le Système d’information pour le règlement des procédures administratives.

La coopération avec les services spécialisés s'effectue de manière unifiée sur environnement numérique. La transparence des processus permet aux citoyens et aux entreprises de superviser facilement les démarches, tout en incitant les fonctionnaires à élever leur sens des responsabilités.

Nguyen Thi Minh Tien, vice-présidente du Comité populaire communal, a indiqué que, dans le cadre de la campagne "100 jours pour lever les blocages de la transformation numérique et des démarches administratives", la localité avait concentré ses efforts sur le développement des infrastructures numériques, la gestion des données et la fourniture de services publics en ligne.

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Le Centre de services administratifs publics de la commune de Nha Bich guide les résidents sur la manière d'effectuer des démarches administratives à l'aide de leurs smartphones. Photo : VNA

En matière de démarches administratives, la commune a réexaminé les procédures les plus courantes afin de simplifier les pièces justificatives exigées, de raccourcir les délais de traitement et d’éviter de demander aux usagers des informations déjà disponibles dans les bases de données de l’État. Parallèlement, elle a intensifié le nettoyage des données démographiques et réexaminé ses équipements réseau.

Le réexamen et la mise à jour des procédures relevant du Comité populaire communal sont également effectués en temps opportun.

Nguyen Thi Minh Tien a souligné qu'en matière d'infrastructures, la commune coopère avec les opérateurs télécoms pour garantir un accès Internet à large bande. Concernant les ressources humaines, la localité applique le principe de clarté dans la désignation des personnes, des tâches, des responsabilités, des délais et des résultats. La commune priorise l'utilisation des plateformes partagées du pouvoir central et de la ville pour optimiser les ressources.

En septembre 2026, le Centre avait numérisé la totalité des dossiers reçus et des résultats de traitement. Le taux de dossiers traités dans les délais ou en avance atteignait 100 %. Dans le cadre de la campagne des 100 jours, la commune s’est fixé plusieurs objectifs : porter à au moins 90 % la proportion de dossiers déposés en ligne, atteindre un taux de paiement en ligne d’au moins 80 %, maintenir à 98 % au minimum la proportion de dossiers traités dans les délais et réduire d’au moins 30 % le temps de traitement. Elle soutient également la transformation numérique d'au moins 80 % des foyers commerçants et déploie le Carnet de santé électronique sur VNeID.

L’un des principaux acquis réside dans la réutilisation des données déjà numérisées. Les fonctionnaires peuvent ainsi consulter la Base de données nationale et exploiter les informations disponibles sans réclamer aux usagers des pièces justificatives redondantes.

Nguyen Thi Loan, commerçante locale, a souligné le soutien dévoué des agents administratifs lors des démarches.

Selon Nguyen Thi Minh Tien, les habitants accèdent plus facilement aux utilitaires comme VNeID, les services en ligne et l'application Citoyen numérique de Dong Nai. Selon le directeur du Centre des services administratifs publics de la commune, Tran Van Hoang, l'établissement affiche publiquement les frais, aide à la création de comptes VNeID et renforce la sensibilisation auprès des minorités ethniques et des personnes âgées.

Animée par un esprit d’innovation, la commune de Nha Bich s’emploie à lever tous les obstacles afin de développer une administration au service des citoyens, fondée sur la transformation numérique, contribuant ainsi au développement socio-économique local.-VNA

#transformation numérique #administration
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