Le partenariat Vietnam - Belgique entre dans une nouvelle phase d'importance stratégique

Hanoï (VNA) - À l’occasion de la visite officielle au Royaume de Belgique du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, accompagné de son épouse et d’une haute délégation vietnamienne, l’ambassadeur de Belgique au Vietnam, Pieter Leenknegt, a accordé une interview à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), dans laquelle il évoque la portée de cet événement et les perspectives de coopération entre les deux pays.



Selon le diplomate belge, cette visite intervient un peu plus d’un an après la visite d’État du roi Philippe et de la reine Mathilde au Vietnam, en avril 2025. Il s’agit de la deuxième rencontre entre les dirigeants des deux pays à ce niveau en peu de temps, ouvrant un nouveau chapitre important des relations bilatérales et témoignant de leur potentiel considérable.



Sur le plan concret, l'ambassadeur a exprimé le souhait de voir la signature de nouveaux accords et mémorandums d’entente, ainsi que le renouvellement de cadres de coopération existants pour une mise en œuvre plus substantielle. La coopération s'effectuera via des ententes avec les autorités fédérales, régionales et communautaires belges, conformément aux structures institutionnelles, ainsi qu'à travers des partenariats interentreprises.



Sur le plan symbolique, l’engagement de la Belgique en faveur des victimes de l’agent orange demeure un aspect marquant des relations bilatérales. En octobre 2023, le Parlement belge a adopté une résolution donnant un nouvel élan aux efforts visant à aider les victimes, en facilitant leur accès au soutien de nombreux acteurs en Belgique, notamment des philanthropes, des fonds royaux, des experts en dépollution environnementale, des investisseurs et des entreprises.



L’ambassadeur s’est dit convaincu que les relations bilatérales continueraient de se développer rapidement, portées par la croissance économique du Vietnam et le dynamisme des échanges commerciaux. La Belgique encourage le Vietnam à poursuivre ses transitions verte et numérique avec des partenaires fiables.



Concernant les domaines prioritaires, le diplomate belge Pieter Leenknegt a mis en avant les technologies vertes, la logistique, l'agriculture intelligente et l'aquaculture. Les opportunités résident également dans la robotique, les énergies renouvelables et leur stockage. La Belgique possède une expertise complémentaire à celle du Vietnam, notamment dans le secteur éolien, l'économie circulaire et la valorisation énergétique des déchets.



L'agriculture demeure un pilier stratégique. Forte d'une coopération académique et de développement de plusieurs décennies ayant renforcé la sécurité alimentaire, la relation doit désormais se concentrer sur l’agriculture high tech l'adaptation au changement climatique et l'industrie agroalimentaire.



La logistique et la connectivité maritime offrent également d’importantes perspectives. En renforçant les liens entre leurs infrastructures portuaires, notamment entre les ports d’Anvers et de Zeebrugge, d’une part, et ceux de Hai Phong et du delta du Mékong, d’autre part, les deux pays peuvent consolider leur rôle de portes d’entrée régionales entre l’ASEAN et l’Europe.





La Belgique espère par ailleurs obtenir le soutien du Vietnam à sa candidature pour accueillir le secrétariat de l’Accord sur la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, dit « Accord BBNJ ».



L'ambassadeur a souligné que le commerce et l'investissement demeurent aussi les piliers des relations bilatérales. La Belgique est l'un des principaux partenaires économiques du Vietnam au sein de l'UE, tandis que le Vietnam est le premier partenaire commercial de la Belgique dans l'ASEAN.



Il a également rappelé l'importance de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA) et de l’Accord de protection des investissements entre l’Union européenne (UE) et le Vietnam (EVIPA) pour garantir un cadre juridique stable aux investisseurs, tout en soulignant le rôle de passerelle de la Belgique vers l'UE.



Enfin, les échanges culturels, éducatifs et humains continuent de rapprocher les deux pays. Sur la scène internationale, le Vietnam et la Belgique partagent un attachement profond au multilatéralisme et au respect du droit international. À l’approche du 50e anniversaire du partenariat ASEAN-UE, qui sera célébré en 2027, les deux pays entendent renforcer leur coordination pour promouvoir un ordre international fondé sur des règles, propice à la paix et au développement durable.



En conclusion, l’ambassadeur Pieter Leenknegt a affirmé que cette visite permettra de tracer un agenda ambitieux pour l'avenir, confirmant que le partenariat Vietnam - Belgique entre dans une nouvelle phase d'importance stratégique.- VNA





source