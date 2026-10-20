Les 65 ans de la piste Hô Chi Minh en mer : l’épopée héroïque des « navires sans numéro »

Dak Lak (VNA) - Le Vietnam commémore le 65ᵉ anniversaire de l’ouverture de la légendaire piste Hô Chi Minh en mer (23 octobre 1961 – 23 octobre 2026). Cette voie stratégique de ravitaillement maritime a été marquée par les exploits des « navires sans numéro », dont les équipages acheminaient des armes vers le front du Sud au péril de leur vie.

Si de nombreux bâtiments ont accompli leurs missions avec succès, d’autres ont dû être sabordés pour préserver le secret militaire. Ces sacrifices ont forgé une page héroïque de l’histoire du Vietnam, symbole du courage, de l’ingéniosité et de l’esprit de solidarité des forces armées et de la population.

Selon les archives historiques, le Comité central du Parti avait confié en mai 1964 au Comité provincial du Parti de Phu Yen le soin de sélectionner un point d'accostage discret pour accueillir les cargaisons en provenance du Nord. En juillet de la même année, les autorités militaires ont retenu la baie de Vung Ro (commune de Hoa Xuan, province de Dak Lak) caractérisée par ses eaux profondes, son mouillage abrité du vent, ses cavités rocheuses propices au camouflage et ses corridors secrets reliés aux bases révolutionnaires de l'arrière-pays.

Entre la fin de 1964 et le début de 1965, le débarcadère de Vung Ro a accueilli quatre rotations de ravitaillement. Aux commandes du « navire sans numéro » 41 lors des trois premières expéditions, le lieutenant-colonel Ho Dac Thanh, héros des Forces armées populaires, a réussi à chaque fois à livrer sa cargaison et à regagner sa base sans encombre. Au total, plus de 200 tonnes d’armes et de munitions ont ainsi été acheminées vers les théâtres d’opérations du Sud.

Pour mener à bien ces missions, les équipages devaient déjouer un dispositif de surveillance adverse particulièrement dense, composé de trois lignes d’interception s’étendant du littoral jusqu’à 40 milles nautiques au large. Lors d’une traversée au large de Binh Dinh et de Phu Yen, le navire 41, repéré par l’aviation puis encerclé par une vedette ennemie, a échappé à la capture grâce à une ruse audacieuse. L’équipage a hissé le pavillon du régime de Saigon et simulé des activités de pêche artisanale, raccommodant des filets et faisant sécher du poisson sous les yeux de l’adversaire, jusqu’à ce que celui-ci abandonne sa surveillance.

Le débarquement des cargaisons représentait lui aussi un défi logistique considérable. Dans la nuit du 28 novembre 1964, faute d’embarcations pour transborder les armes, le capitaine Ho Dac Thanh a pris le risque de dissimuler le navire sous la végétation de la rive pendant toute une journée, avant de procéder au déchargement la nuit suivante.

Exposition d'images et d'objets liés aux "navires sans numéro" et à la piste Hô Chi Minh en mer, au site historique de Vung Ro. Photo : VNA

Présent sur les lieux pour ces commémorations, l'ancien chef de la comission d'inspection du Comité provincial Parti de Phu Yen, Nguyen Van Chin, a rappelé avec émotion l'engagement des détachements chargés de sécuriser les approches de la baie et d'acheminer le matériel vers des caches situées dans les replis montagneux, illustrant la coordination sans faille entre marins et résistants locaux.

Les missions des « navires sans numéro » ont toutefois été ponctuées de drames. Dans la nuit du 15 février 1965, le navire C143, commandé par le capitaine Le Van Them et chargé de 60 tonnes d’équipements, a été immobilisé par une panne du treuil d’ancrage. Repéré au petit matin par des avions de reconnaissance, il s’est retrouvé pris au piège face à un important déploiement de forces adverses. Après avoir livré combat, l’équipage a volontairement fait exploser le bâtiment afin d’empêcher la capture de sa cargaison d’armes et de préserver le secret militaire.

L’épave du C143, qui repose au large de Vung Ro, a récemment fait l’objet d’une campagne de relevés documentaires et audiovisuels menée par le Conseil de gestion des vestiges historiques de Dak Lak. Selon Nguyen Le Vu, directeur adjoint du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, ces documents viendront enrichir les expositions consacrées au patrimoine historique de Vung Ro et contribueront à transmettre aux générations futures la mémoire de ces sacrifices.

Soixante-cinq ans après l’ouverture de la piste Hô Chi Minh en mer, l’épopée des « navires sans numéro » et le dévouement de leurs équipages demeurent parmi les symboles les plus marquants de la lutte pour la réunification nationale. Ils rappellent le prix payé au nom de l’indépendance, de la souveraineté et de la liberté du Vietnam. -VNA

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