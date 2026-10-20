APEC 2027 : le Vietnam et la Chine échangent sur les préparatifs

Hanoï (VNA) – Selon le ministère des Finances, le ministre des Finances, Ngo Van Tuan, a eu le 20 octobre une séance de travail avec son homologue chinois, Lan Fo'an, à Hong Kong (Chine), avant la réunion des ministres des Finances de l'APEC (FMM) 2026. Cette rencontre visait à renforcer la coopération bilatérale et à échanger sur les préparatifs de l'APEC 2027, que le Vietnam accueillera.



Lors de la rencontre, Ngo Van Tuan a félicité le ministère chinois des Finances pour l'organisation réussie des réunions du Processus des ministres des Finances de l'APEC (FMP) 2026, qui ont contribué à renforcer la coopération économique et financière régionale ainsi qu'au succès de l'Année de l'APEC 2026.



Concernant les priorités du FMP 2027, le ministre vietnamien a indiqué que son pays proposerait, lors de la séance plénière, des thèmes prioritaires élaborés par le ministère vietnamien des Finances sur la base du Plan d'Incheon, afin d'assurer la continuité et la cohérence avec le programme général de l'APEC.



Ngo Van Tuan a souhaité que le ministère chinois des Finances continue de soutenir le Vietnam, de coopérer étroitement avec lui et de partager son expérience pratique.



Saluant les préparatifs rigoureux et anticipés du ministère vietnamien des Finances, Lan Fo'an a affirmé son soutien aux priorités proposées par le Vietnam et sa volonté de partager l'expérience chinoise afin d'assurer la continuité et l'efficacité de la coopération au sein de l'APEC.



Les deux ministres ont également échangé sur plusieurs questions d'intérêt commun concernant la coopération financière bilatérale.



Cette rencontre a contribué à approfondir la coopération économique et financière entre les deux ministères et à faciliter la transition vers l'Année de l'APEC 2027, que le Vietnam accueillera. - VNA