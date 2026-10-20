Économie

Le Vietnam accueille pour la première fois la conférence ORCA

La 6e Conférence sur les radars océaniques en Asie-Pacifique (ORCA-2026) s'est ouverte le 20 octobre à Gia Lai, réunissant près de 50 participants de neuf pays et territoires.

Truong Quang Phong, directeur adjoint du Service des sciences et des technologies de Gia Lai, à la conférence. Photo: VNA
Truong Quang Phong, directeur adjoint du Service des sciences et des technologies de Gia Lai, à la conférence. Photo: VNA

Gia Lai (VNA) – La 6e Conférence sur les radars océaniques en Asie-Pacifique (Ocean Radar Conference for Asia-Pacific - ORCA 2026) s’est ouverte le 20 octobre au Centre international de science et d’éducation interdisciplinaires (ICISE), dans la province de Gia Lai.

Réunissant près de 50 professeurs, scientifiques, doctorants et étudiants de neuf pays et territoires, elle offre un espace d’échanges scientifiques et de coopération internationale dans le domaine des radars océaniques.

Organisée conjointement par l’association Rencontres du Vietnam, l’ICISE, l’Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO, France) et l’Université des sciences de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï, cette conférence se tient pour la première fois au Vietnam.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Truong Quang Phong, directeur adjoint du Service des sciences et des technologies de Gia Lai, a souligné l’importance des radars océaniques pour la surveillance de l’environnement marin, la navigation, les opérations de recherche et de sauvetage, la détection des marées noires, l’alerte aux tsunamis et l’évaluation du potentiel énergétique marin. Ces technologies contribuent à une exploitation durable des ressources marines, à l’amélioration des prévisions et à une meilleure gestion des risques liés au milieu marin.

Il a également affirmé que Gia Lai considérait les sciences et l’éducation comme des secteurs stratégiques et continuerait à soutenir l’ICISE dans sa mission de promotion de la coopération scientifique nationale et internationale, ainsi que de sensibilisation des jeunes aux sciences.

Lancée en 2012, ORCA a déjà connu cinq éditions. L’édition 2026, la sixième, est la première organisée au Vietnam, marquant une nouvelle étape dans les échanges scientifiques régionaux sur les radars océaniques.

Le programme comprend 24 communications scientifiques portant sur trois grands thèmes : la transmission et la réception des signaux radar ainsi que le traitement avancé des données ; le traitement des données des radars à haute fréquence (HF) et l'évaluation de leur qualité ; et les applications des radars HF à la recherche océanographique.

En parallèle, l’École internationale d’été sur les radars océanographiques en sciences marines (International Summer School on Oceanographic Radars in Marine Science - ISSOR 2026) propose une formation théorique et pratique destinée aux étudiants, doctorants et jeunes chercheurs. Les enseignements portent notamment sur le traitement avancé des données radar HF, la conversion des données de vitesse radiale en cartes vectorielles des courants marins, l'analyse lagrangienne et les techniques avancées de cartographie des courants marins.

À travers les échanges scientifiques et les formations spécialisées proposés dans le cadre d’ORCA 2026, la conférence contribue à élargir les réseaux de coopération scientifique, à renforcer les capacités de recherche et à former de jeunes spécialistes des radars océaniques, de l’océanographie et des sciences marines. -VNA

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