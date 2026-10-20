Économie

Vietnam-Danemark : le leader Tô Lâm appelle à renforcer les investissements dans les secteurs stratégiques

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a appelé mardi les entreprises danoises à renforcer leurs investissements au Vietnam, notamment dans les énergies renouvelables, la logistique, les industries de pointe et l’innovation, afin de développer un partenariat économique de qualité supérieure et durable.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, appelle les entreprises danoises à renforcer leurs investissements au Vietnam. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, appelle les entreprises danoises à renforcer leurs investissements au Vietnam. Photo: VNA

Copenhague, 20 octobre (VNA) – Dans le cadre de sa visite d’État au Danemark, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et le roi Frederik X ont participé, le 20 octobre à Copenhague, à une rencontre avec la délégation vietnamienne de haut niveau, des représentants des ministères et organismes concernés, ainsi que des dirigeants d’entreprises vietnamiennes et danoises.

Les représentants de plusieurs grands groupes danois, dont A.P. Moller-Maersk, spécialisé dans le transport maritime et la logistique, le groupe LEGO, Carlsberg et Pandora dans l’industrie, Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) dans l’investissement énergétique et Vestas dans les énergies renouvelables, ont exprimé leur confiance dans l’environnement d’investissement au Vietnam. Ils ont également présenté leurs orientations à long terme et formulé des propositions concrètes visant à poursuivre et à développer leurs activités dans le pays.

vnanet-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-gap-lanh-dao-mot-so-doanh-nghiep-tieu-bieu-cua-dan-mach-9100447.jpg
Dans le cadre de sa visite d’État au Danemark, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et le roi Frederik X participent à une rencontre avec la délégation vietnamienne de haut niveau, des représentants des ministères et organismes concernés, ainsi que des dirigeants d’entreprises vietnamiennes et danoises. Photo: VNA

Prenant la parole à cette occasion, le dirigeant To Lam a salué la présence des entreprises danoises au Vietnam, leurs contributions et leurs engagements en faveur d’investissements à long terme. Il a souligné que ces groupes apportaient non seulement des capitaux, mais aussi des technologies, des compétences en gestion, des normes internationales et une approche axée sur le développement vert et durable, contribuant ainsi à améliorer la qualité des investissements étrangers au Vietnam.

Dans le nouveau contexte, les deux pays doivent se fixer des objectifs plus ambitieux en matière de coopération économique, en privilégiant la qualité des investissements, le contenu technologique, la productivité, la capacité d’innovation et la participation des entreprises aux chaînes de valeur stratégiques.

Le Vietnam souhaite notamment élargir sa coopération avec le Danemark à de nouveaux secteurs à forte valeur ajoutée et revêtant une importance stratégique pour l’avenir des deux pays. Les domaines prioritaires comprennent la transition énergétique et les énergies renouvelables, les ports maritimes, la logistique et le transport maritime vert, l’économie circulaire, les technologies environnementales, la gestion de l’eau, l’agriculture et l’agroalimentaire durables, ainsi que la transformation numérique, l’intelligence artificielle (IA), l’automatisation et la production intelligente.

Le dirigeant To Lam a également insisté sur la nécessité de renforcer les liens entre les entreprises, les instituts de recherche et les établissements de formation, de promouvoir la recherche-développement et les transferts de technologies, ainsi que de former des ressources humaines hautement qualifiées. Il a appelé à soutenir les entreprises vietnamiennes dans l’amélioration de leurs pratiques de gestion, le respect des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), ainsi que leur intégration plus poussée dans les chaînes de valeur des groupes danois.

Évoquant la Résolution n° 10-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de l’économie à capitaux étrangers, le dirigeant vietnamien a souligné la nécessité de renouveler les approches, d’améliorer le cadre institutionnel et de mobiliser davantage de ressources afin d’ouvrir de nouvelles perspectives en matière d’investissement et d’activité économique.

Le Vietnam poursuivra la révision et l’amélioration de son cadre juridique dans les domaines de l’investissement, du foncier, de la planification, de l’énergie, des infrastructures, des sciences et technologies et de l’innovation. L’objectif est de garantir un environnement stable, transparent, cohérent et prévisible, tout en supprimant les procédures superflues, en renforçant la décentralisation et la numérisation des démarches administratives et en réduisant les délais de préparation et de mise en œuvre des projets.

Dans le domaine de la logistique, le leader To Lam a encouragé les entreprises danoises à étudier de nouvelles possibilités d’investissement dans les ports maritimes, les ports de transbordement internationaux, les centres logistiques, les entrepôts intelligents et les solutions modernes de gestion des chaînes d’approvisionnement. Le Vietnam ambitionne de devenir un maillon important des réseaux logistiques mondiaux, en accueillant des centres régionaux de distribution, de transit et de gestion des chaînes d’approvisionnement.

Dans le secteur énergétique, il a appelé les groupes disposant de compétences technologiques, financières et managériales à accompagner le développement des énergies propres, notamment l’éolien et le solaire, ainsi que des systèmes de stockage et des solutions d’efficacité énergétique. Au-delà de projets individuels, les deux pays devraient progressivement développer au Vietnam un écosystème industriel dans le secteur de l’énergie, comprenant des chaînes d’approvisionnement, la fabrication d’équipements, des services techniques, la recherche et la formation.

Dans les industries de pointe, le dirigeant vietnamien a encouragé les groupes internationaux à développer au Vietnam des activités à plus forte valeur ajoutée, notamment dans la conception, la recherche-développement, le développement de produits et la formation, tout en constituant des réseaux de fournisseurs locaux. L’objectif est de permettre aux produits conçus et fabriqués au Vietnam d’accéder aux marchés mondiaux.

Il a demandé aux organismes vietnamiens d’examiner attentivement les propositions formulées lors de la rencontre, de désigner un interlocuteur pour chaque proposition réalisable, d’établir une feuille de route pour chaque projet potentiel et de déterminer une autorité responsable pour résoudre chaque difficulté légitime.

Affirmant que le Vietnam était prêt à mettre en place de nouveaux modèles de coopération avec le Danemark et les entreprises des deux pays, le dirigeant To Lam a réaffirmé l’engagement de l’État vietnamien à écouter les investisseurs, à les accompagner et à lever les obstacles afin de leur garantir un environnement d’affaires favorable, transparent et stable.

Il a exprimé le souhait que les entreprises danoises continuent de choisir le Vietnam comme destination d’investissement à long terme, centre de production et d’innovation et maillon essentiel des chaînes de valeur mondiales, contribuant ainsi à la prospérité commune et à un avenir vert et durable.- VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Vietnam #Danemark
Suivez VietnamPlus

Économie privée

Éducation-Formation

Économie publique

Résolution en action

Intégration internationale

Vietnam - Nouvelle ère

Transition verte, économie circulaire

Transformation numérique

Sur le même sujet

Le secrétaire général du PCV, To Lam, reçoit Vincent Clerc, directeur général mondial du groupe danois A.P. Moller Maersk, le 18 novembre 2025, Hanoï. Photo : VNA

Les relations de coopération Vietnam - Danemark hissées à une nouvelle hauteur

Le 25 novembre 1971, le Vietnam et le Danemark ont officiellement établi leurs relations diplomatiques. Au cours des 55 dernières années, les liens entre les deux pays se sont progressivement renforcés et approfondis, faisant de leur coopération un exemple marquant des relations entre le Vietnam et les pays nordiques.

Le secrétaire général et président Tô Lâm visite l’Institut Niels Bohr de l’Université de Copenhague dans le cadre de sa visite d’État au Danemark. Photo: VNA

Le secrétaire général et président Tô Lâm visite l’Institut Niels Bohr au Danemark

Joachim Mathiesen, directeur de l’institut Niels Bohr, a présenté aux invités vietnamiens l’histoire et les activités de recherche de l’établissement. Il a souligné qu’en tant que centre de recherche en physique de premier plan au sein de l’Université de Copenhague, l’institut est réputé pour ses contributions fondamentales à la physique atomique et à la mécanique quantique.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Lê Hoài Trung (à droite) et son homologue danois Lars Løkke Rasmussen, lors de leur rencontre à Copenhague le 19 octobre. Photo : ministère des Affaires étrangères

Le Vietnam et le Danemark posent les jalons d’un grand rapprochement stratégique

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung a invité les deux ministères vietnamien et danois des Affaires étrangères à pleinement jouer leur rôle de coordinateurs visant à impulser le déploiement des accords de haut niveau, à finaliser au plus vite le plan d’action du partenariat stratégique intégral.

Voir plus

Dans le cadre de sa visite d’État au Danemark, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, et le roi Frederik X participent au Forum des entreprises Vietnam-Danemark. Photo: VNA

Vietnam-Danemark : quinze accords de coopération dans des secteurs stratégiques

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et le roi du Danemark Frederik X ont assisté, le 20 octobre à Copenhague, à l’échange de quinze documents de coopération entre les deux pays, couvrant notamment l’énergie durable, l’éolien en mer, la logistique, l’aviation, la santé, les technologies de pointe et l’éducation.

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Duoc (droite) et Kelly Coldiron, sous-secrétaire adjointe au Commerce des États-Unis chargée de l’Asie et directrice exécutive par intérim du programme SelectUSA. Photo: VNA

Des entreprises américaines sodent des possibilités d’investissement dans les technologies et l’énergie à Hô Chi Minh-Ville

​ Hô Chi Minh-Ville est prête à accueillir et à faciliter les investissements des entreprises américaines dans les technologies de pointe, les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle (IA) et les énergies propres, afin de renforcer la coopération économique et de concrétiser davantage le partenariat stratégique global entre le Vietnam et les États-Unis.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, et le roi du Danemark, Frederik X, aux côtés des délégués et des représentants des entreprises des deux pays. Photo : VNA

Le haut dirigeant To Lam participe au Forum des entreprises Vietnam-Danemark

Lors du Forum des entreprises Vietnam-Danemark à Copenhague, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a appelé les entreprises danoises à renforcer leurs investissements au Vietnam, notamment dans les secteurs des énergies renouvelables, des hautes technologies et de la transition verte, afin de promouvoir une croissance durable et mutuellement bénéfique.

Déchargement de conteneurs importés de Chine, transportés par le navire BBG Nan Ning Bo Run jusqu'au port de Can Tho. Photo : VNA

Réorganisation de l’espace économique : un levier de compétitivité pour les entreprises vietnamiennes

En redéfinissant l’espace économique selon les fonctions et les corridors de développement, la résolution n° 27-NQ/TW du 28 août 2026 du Bureau politique, consacrée au développement des régions et à l’organisation de l’espace national de développement dans une nouvelle phase ouvre la voie à une restructuration des chaînes d’approvisionnement, à une réduction des coûts logistiques et à un véritable essor du secteur entrepreneurial.

Le stand de VIFON présente des produits tels que du pho, des nouilles instantanées et des aliments transformés aux saveurs vietnamiennes au salon SIAL Paris 2026. Photo: VNA

SIAL Paris 2026 : les entreprises vietnamiennes renforcent la promotion de leurs produits agroalimentaires

Avec 38 entreprises réunies dans un pavillon national de 354 m² au SIAL Paris 2026, le Vietnam renforce la promotion de ses produits agroalimentaires sur le marché européen. Les exposants misent sur la transformation à valeur ajoutée, l’amélioration de la qualité et la diversification des débouchés pour répondre aux exigences des importateurs et soutenir des exportations durables.

Le Vietnam accède à la catégorie "investissement" de R&I

Le Vietnam accède à la catégorie "investissement" de R&I

Selon le ministère des Finances, l’agence de notation Rating and Investment Information, Inc. (R&I) a relevé, le 8 octobre, la note de crédit souverain du Vietnam en devises étrangères de BB+, assortie d’une perspective positive, à BBB-, avec une perspective stable.

De nombreux accords de coopération ont été signés lors de la Conférence internationale sur la promotion des investissements 2026

Le couloir économique Vietnam-Chine-Laos s’apprête à aimanter les capitaux

Placée sous le thème « Diên Biên – Porte d’entrée pour les échanges commerciaux et pôle d’opportunités d’investissement », la conférence s’est focalisée sur le renforcement de la coopération dans les infrastructures, le commerce transfrontalier, la transformation agricole, l’énergie et le tourisme.

Le ministre de la Justice, Hoàng Thanh Tung, lors de la deuxième session de l’Assemblée nationale de la 16e législature. Photo: VNA

L’Assemblée nationale s’attaque aux profits abusifs lors des enchères

Afin de limiter les agissements des intermédiaires qui manipulent les enchères, ainsi que ceux des participants qui n’ont aucune réelle intention d’acheter, le projet prévoit que les enchérisseurs qui soumettent des dossiers valides, versent les cautions requises et assistent à une vente aux enchères sont censés s’être engagés à proposer au moins le prix de départ.

Des représentants d'entreprises et des autorités locales signent les documents requis. Photo : VNA

VIFON investit 20 millions d’euros dans une usine en France

Le groupe vietnamien Tan-Viet VIFON investira initialement 20 millions d’euros dans la construction d’une usine agroalimentaire et d’un centre logistique dans la Meuse, en France, afin de renforcer sa production et sa distribution sur le marché européen.