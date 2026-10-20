Le Vietnam et la Belgique entendent élargir leur coopération commerciale et d’investissement





Hanoï (VNA) – Plus de cinquante ans après l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1973, le Vietnam et la Belgique ne cessent de consolider leur amitié et d’élargir leur coopération dans de nombreux domaines. Grâce à sa position importante au sein de l’Union européenne (UE) et à son rôle dans la promotion de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’UE (EVFTA), la Belgique demeure un partenaire clé pour faciliter l’accès des produits vietnamiens au marché européen.



La visite officielle en Belgique du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, devrait donner un nouvel élan à la coopération bilatérale dans le commerce, l’investissement, les sciences et les technologies, la logistique et la croissance verte.



Un potentiel commercial à mieux exploiter



Selon le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, la Belgique est actuellement le sixième partenaire commercial du Vietnam au sein de l’UE, ainsi que son cinquième marché d’exportation et son septième fournisseur dans le bloc. De son côté, le Vietnam est le premier partenaire commercial de la Belgique au sein de l’ASEAN. Entre 2015 et 2025, les échanges commerciaux bilatéraux se sont élevés en moyenne à 3,44 milliards de dollars par an, témoignant du potentiel de coopération entre les deux économies.



Les structures des échanges entre les deux pays sont complémentaires. Le Vietnam exporte notamment vers la Belgique des chaussures, des produits sidérurgiques et textiles, des machines, des équipements et leurs pièces détachées, ainsi que du café et des produits aquatiques.



En 2025, le commerce bilatéral a atteint près de 4,37 milliards de dollars, en baisse de 2 % sur un an. Les exportations vietnamiennes vers la Belgique se sont chiffrées à environ 3,59 milliards de dollars, en recul de 5,2 %, tandis que les importations ont atteint 778 millions de dollars, en hausse de 15,8 %. Le Vietnam a ainsi enregistré un excédent commercial d’environ 2,8 milliards de dollars.



Au cours des huit premiers mois de 2026, les échanges bilatéraux ont totalisé 3,1 milliards de dollars, soit une progression de 4,7 % en glissement annuel. Les exportations vietnamiennes ont atteint 2,7 milliards de dollars, en hausse de 10,4 %, tandis que les importations en provenance de Belgique se sont établies à 398,8 millions de dollars, en baisse de 22,3 %.



Afin de renforcer les liens entre les entreprises et d’élargir les débouchés commerciaux, les organismes vietnamiens de promotion du commerce et leurs homologues des régions belges ont échangé, en avril 2025, un protocole d’accord sur la coopération en matière de promotion du commerce et de l’investissement, à l’occasion de la visite d’État au Vietnam du roi Philippe et de la reine Mathilde.



Cet accord vise à favoriser le partage d’informations, la coordination d’activités de promotion commerciale, l’organisation de foires et d’expositions, ainsi que les échanges d’expériences et les formations. Il doit également aider les entreprises des deux pays à trouver des partenaires et à développer leurs activités, avec une attention particulière portée au soutien des entreprises dirigées par des femmes.



Élargir la coopération dans les secteurs stratégiques



L’ambassadeur de Belgique au Vietnam, Pieter Leenknegt, estime que la croissance de l’économie vietnamienne et le volume actuel des échanges bilatéraux offrent de nombreuses perspectives de développement aux relations économiques entre les deux pays. Selon lui, les technologies vertes, la logistique, l’agriculture intelligente et l’aquaculture sont des domaines dans lesquels la coopération existe déjà et dont le potentiel reste important.



Dans le contexte de l’accélération des transitions verte et numérique, les deux pays pourraient privilégier la coopération dans la robotique, les énergies renouvelables, les technologies de stockage de l’énergie et l’intégration énergétique dans la production industrielle.



L’énergie éolienne illustre bien la complémentarité des atouts des deux pays. Le Vietnam dispose d’un important potentiel grâce à son long littoral, tandis que la Belgique possède une expertise et des technologies avancées dans l’éolien en mer, le stockage de l’énergie et le raccordement des sources d’électricité aux zones industrielles et aux usines. La combinaison du potentiel vietnamien et du savoir-faire technologique belge pourrait ouvrir des perspectives de coopération tout au long de la chaîne de valeur, de la production d’énergie à son stockage et à son utilisation efficace.



L’économie circulaire, la gestion des déchets et leur valorisation énergétique constituent également des domaines prometteurs. Les entreprises belges disposent de compétences et de technologies avancées, tandis que l’industrialisation et l’urbanisation du Vietnam accentuent les besoins en matière de traitement des déchets et d’utilisation efficace des ressources. Une coopération renforcée dans ces domaines contribuerait à promouvoir une croissance verte et un développement durable.



La logistique et les liaisons maritimes représentent un autre axe important. Grâce à ses infrastructures portuaires et à son réseau de transport multimodal, la Belgique constitue une plateforme logistique majeure en Europe, tandis que le Vietnam occupe une position stratégique en Asie du Sud-Est. Le renforcement des connexions entre les ports d’Anvers et de Zeebruges, d’une part, et ceux de Hai Phong et du delta du Mékong, d’autre part, ainsi que le développement des ports maritimes, de la logistique intelligente et des chaînes d’approvisionnement vertes, pourraient faciliter les échanges entre les deux régions.



Les deux pays disposent également de possibilités de coopération dans les infrastructures de transport, les biotechnologies, les produits pharmaceutiques, la transformation agroalimentaire et les industries de haute technologie.



Renforcer les liens entre entreprises et tirer pleinement parti de l’EVFTA



Entré en vigueur en 2020, l’EVFTA a contribué à une hausse de plus de 40 % des échanges commerciaux entre le Vietnam et l’UE. Il facilite l’accès des produits vietnamiens au marché européen, notamment grâce aux plateformes commerciales et logistiques belges. Par ailleurs, l’accord de protection des investissements entre l’UE et le Vietnam (EVIPA) devrait renforcer la confiance des investisseurs, consolider la sécurité juridique et favoriser les investissements à long terme.



Selon Pham Manh Hung, président de l’Association d’amitié Vietnam-Belgique, outre les mécanismes officiels de promotion du commerce, la diplomatie populaire devrait jouer un rôle accru dans la mise en relation des entreprises des deux pays. L’association pourrait élaborer des programmes de coopération à long terme dans les domaines scientifiques et techniques, organiser des forums économiques et aider les entreprises à identifier des partenaires pertinents. Ces activités devraient déboucher sur des résultats concrets, notamment des programmes de coopération et des contrats commerciaux.



La communauté vietnamienne en Belgique pourrait également contribuer à informer les entreprises vietnamiennes sur le marché local, les normes applicables aux produits et les possibilités de promotion commerciale et d’investissement.



Dans le cadre des efforts visant à diversifier les marchés et à renforcer les liens avec les partenaires européens, l’Agence de promotion du commerce, relevant du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, prévoit d’organiser une mission de promotion du commerce et de l’investissement en Belgique et aux Pays-Bas du 14 au 22 novembre 2026. Cette mission aura pour objectif d’aider les entreprises vietnamiennes à rechercher des partenaires, à accéder à des technologies de pointe et à s’intégrer davantage dans les chaînes d’approvisionnement européennes de haute technologie. Les secteurs ciblés comprennent notamment les semi-conducteurs, l’électronique, la mécanique de précision, l’automatisation et les industries auxiliaires.



Forte de ses atouts en matière de logistique, de technologie et d’innovation, la Belgique peut servir de passerelle aux entreprises vietnamiennes souhaitant développer leurs partenariats en Europe. Le renforcement de la promotion du commerce et de l’investissement, le transfert de technologies et une meilleure exploitation des opportunités offertes par l’EVFTA devraient donner un nouvel élan aux relations économiques entre le Vietnam et la Belgique, améliorer la compétitivité des entreprises et contribuer à un développement durable.- VNA





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