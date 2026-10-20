Des entreprises américaines sodent des possibilités d’investissement dans les technologies et l’énergie à Hô Chi Minh-Ville

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Duoc, a affirmé que la ville était prête à accueillir les entreprises américaines et à faciliter leurs investissements dans les technologies de pointe, les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle (IA) et les énergies propres, afin de renforcer la coopération économique et de concrétiser davantage le Partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et les États-Unis.



Lors d’une rencontre tenue dans l’après-midi du 20 octobre avec Kelly Coldiron, sous-secrétaire adjointe au Commerce des États-Unis chargée de l’Asie et directrice exécutive par intérim du programme SelectUSA, accompagnée d’une délégation d’entreprises américaines en visite dans la métropole vietnamienne, le dirigeant municipal a salué le choix de Hô Chi Minh-Ville comme destination pour nouer des contacts et explorer de nouvelles possibilités de coopération et d’investissement.



Il a souligné que les entreprises de la délégation disposaient d’une solide expérience et d’une expertise reconnue dans les domaines des énergies propres, des technologies des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle et de l’économie numérique, autant de secteurs en phase avec les orientations de développement de la ville.



À la suite de la réorganisation administrative, Hô Chi Minh-Ville bénéficie d’un espace de développement élargi et s’oriente vers une économie fondée sur le savoir, la croissance verte, les industries de haute technologie, les services, la finance internationale, l’économie maritime, le tourisme, les énergies propres et la logistique.



Dans cette stratégie, l’ancienne province de Ba Ria-Vung Tau constitue un pôle majeur de développement de l’économie maritime, notamment dans le tourisme côtier, les infrastructures portuaires, les énergies propres, en particulier l’éolien en mer, ainsi que les activités pétrolières et gazières.



Nguyên Van Duoc a exprimé l’espoir que cette rencontre ouvrirait de nouvelles perspectives de coopération et permettrait à la ville d’attirer des investisseurs américains disposant de solides capacités dans les domaines des technologies et des énergies propres.



De son côté, Kelly Coldiron a souligné le potentiel de coopération économique, commerciale et en matière d’investissement entre les États-Unis et le Vietnam. Elle a rappelé que les États-Unis étaient un partenaire important du Vietnam dans son développement économique et sa transformation numérique.



Présentant les entreprises participant à cette mission, elle a indiqué qu’elles disposaient d’atouts dans les technologies de pointe, l’énergie, l’intelligence artificielle et l’innovation. Elles pourraient contribuer au développement du Vietnam et de Hô Chi Minh-Ville en apportant des centres de données, des infrastructures numériques ainsi que des technologies et des solutions avancées.



Ces apports pourraient notamment soutenir le développement de l’économie numérique et des secteurs des technologies de l’information, des télécommunications, de l’intelligence artificielle et des semi-conducteurs.



La responsable américaine a également exprimé le souhait de voir Hô Chi Minh-Ville devenir une destination privilégiée pour les projets et programmes de coopération portés par des investisseurs américains, notamment des consortiums dirigés par des entreprises américaines.



Selon elle, ces initiatives pourraient générer des bénéfices mutuels, contribuer au développement socio-économique local et approfondir le Partenariat stratégique intégral entre les deux pays, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération commerciale et d’investissement entre le Vietnam et les États-Unis.- VNA

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