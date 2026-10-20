Le haut dirigeant To Lam participe au Forum des entreprises Vietnam-Danemark



Copenhague (VNA) – Dans le cadre de sa visite d’État au Danemark, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a participé, mardi mati, 20 octobre (heure locale), au Forum des entreprises Vietnam-Danemark. Le roi Frederik X, des responsables des ministères et des collectivités locales, ainsi que de nombreuses entreprises des deux pays étaient également présents.



Dans son allocution de bienvenue, le roi Frederik X a souligné que le Danemark figurait parmi les principaux investisseurs européens au Vietnam et que les deux pays disposaient d’un important potentiel de coopération, notamment dans les domaines de l’efficacité énergétique, de la logistique, de l’agroalimentaire, des solutions biologiques et de la santé. Les entreprises peuvent également contribuer à créer des emplois et à développer de nouvelles compétences. Le souverain a exprimé l’espoir que le forum permettrait de dégager des mesures concrètes et d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération au bénéfice des populations des deux pays.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam. Photo : VNA





Prenant la parole, le dirigeant To Lam a rappelé que les relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Danemark, établies depuis plus d’un demi-siècle, ne cessaient de se développer et de s’approfondir. La coopération entre les deux pays évolue d’un modèle traditionnel d’aide au développement vers un partenariat d’égal à égal, mutuellement bénéfique, axé sur une croissance verte et durable.



Dans un contexte mondial marqué en 2026 par les incertitudes économiques, les conflits géopolitiques, les perturbations des chaînes d’approvisionnement, la volatilité des prix de l’énergie et les tendances protectionnistes, le Vietnam reste déterminé à préserver la stabilité macroéconomique, à maîtriser l’inflation et à garantir les grands équilibres de l’économie, tout en stimulant la croissance et en ouvrant de nouvelles perspectives de développement.



Le dirigeant vietnamien a indiqué que le pays entrait dans une nouvelle phase de développement, fondée sur une croissance rapide et durable, les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique, la transition verte et l’amélioration de la productivité. Pour réaliser les deux objectifs du centenaire et viser une croissance annuelle à deux chiffres sur la période 2026-2030, le Vietnam entend mobiliser de manière coordonnée et efficace toutes les composantes de l’économie, dont le secteur à investissement étranger, qui constitue une composante importante de l’économie nationale.



Le Vietnam souhaite attirer, au-delà des capitaux, des technologies de pointe, des connaissances, des méthodes de gestion modernes, des investissements dans la recherche et le développement (R&D), des ressources humaines hautement qualifiées et des liens plus étroits avec les entreprises nationales. Le dirigeant To Lam a appelé les entreprises danoises à contribuer activement à ces objectifs grâce à leur expérience, à leurs ressources et à leur réputation, soulignant que la réussite des investisseurs était aussi celle du Vietnam. Les intérêts des entreprises doivent être liés à ceux du pays, de sa population et au développement durable de l’économie.



Selon lui, les deux pays disposent d’un important potentiel pour approfondir leur coopération dans les secteurs où le Danemark possède des atouts et où le Vietnam souhaite attirer des investissements, notamment les énergies renouvelables, la logistique, les ports maritimes, le transport maritime vert, les sciences et technologies, l’innovation, les technologies environnementales, la gestion de l’eau, l’agriculture, l’agroalimentaire, la santé, les sciences de la vie, la production verte, l’économie circulaire et les solutions de réduction des émissions de carbone.



M. To Lam a invité les entreprises danoises à considérer le Vietnam dans une perspective de long terme, comme une base de production, un centre logistique et d’innovation, un marché de consommation dynamique de la région et un maillon de plus en plus important des chaînes d’approvisionnement mondiales. Il a appelé le gouvernement et les ministères danois à continuer d’encourager et de faciliter les investissements des entreprises danoises au Vietnam, ainsi que le développement de leurs activités à long terme, notamment dans les énergies renouvelables, les infrastructures, la logistique, les hautes technologies, la transition verte, les produits pharmaceutiques, les biotechnologies et l’agriculture de haute technologie.



Le haut dirigeant vietnamien a également souhaité que le Danemark renforce son soutien au financement vert, aux transferts de technologies, à la formation des ressources humaines et à la mise en relation des entreprises. Il a appelé les institutions financières et les fonds d’investissement danois à participer à des projets d’envergure et stratégiques au Vietnam, tout en plaidant pour un renforcement du dialogue sur les politiques publiques, de la promotion des investissements et de l’élaboration de projets de coopération concrets.



Il a invité les entreprises danoises à passer de l’« investissement au Vietnam » à l’« investissement aux côtés du Vietnam », en renforçant leurs liens avec les entreprises nationales et en aidant celles-ci à s’intégrer davantage dans les chaînes de valeur mondiales ; de la « production au Vietnam » à la « recherche, à l’innovation et à la production au Vietnam » ; et de la « croissance » à la « croissance verte et durable », notamment par le développement des énergies propres, de la logistique verte, de la production à faibles émissions de carbone, de l’économie circulaire et de chaînes d’approvisionnement répondant aux normes les plus exigeantes de l’Europe et du monde.



M. To Lam a réaffirmé l’engagement du Vietnam à accompagner les entreprises, à les écouter et à agir à leurs côtés. Le pays poursuivra le perfectionnement de son cadre institutionnel, l’amélioration de son environnement d’investissement et d’affaires, les réformes et la simplification des procédures administratives, le développement des infrastructures et l’amélioration de la qualité des ressources humaines. Il continuera également de faciliter le commerce et l’investissement et de résoudre rapidement les difficultés et les obstacles légitimes rencontrés par les investisseurs.



À l’occasion du forum, le dirigeant To Lam, le roi Frederik X et les représentants des deux pays ont assisté à la cérémonie d’échange de documents de coopération entre les ministères et organismes concernés. Ces documents portent notamment sur les sciences de la vie, les sciences biomédicales avancées, la transformation numérique dans le secteur de la santé, l’innovation et le développement des ressources humaines ; la chimie, les engrais et les énergies durables ; l’éolien en mer ; les équipements, les chaînes d’approvisionnement et les services aéronautiques ; la coopération dans les sciences et les technologies de l’information quantique ; ainsi que l’éducation STEAM. - VNA

