Économie

Le haut dirigeant To Lam participe au Forum des entreprises Vietnam-Danemark

Lors du Forum des entreprises Vietnam-Danemark à Copenhague, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a appelé les entreprises danoises à renforcer leurs investissements au Vietnam, notamment dans les secteurs des énergies renouvelables, des hautes technologies et de la transition verte, afin de promouvoir une croissance durable et mutuellement bénéfique.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, et le roi du Danemark, Frederik X, aux côtés des délégués et des représentants des entreprises des deux pays. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, et le roi du Danemark, Frederik X, aux côtés des délégués et des représentants des entreprises des deux pays. Photo : VNA


Copenhague (VNA) – Dans le cadre de sa visite d’État au Danemark, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a participé, mardi mati, 20 octobre (heure locale), au Forum des entreprises Vietnam-Danemark. Le roi Frederik X, des responsables des ministères et des collectivités locales, ainsi que de nombreuses entreprises des deux pays étaient également présents.

Dans son allocution de bienvenue, le roi Frederik X a souligné que le Danemark figurait parmi les principaux investisseurs européens au Vietnam et que les deux pays disposaient d’un important potentiel de coopération, notamment dans les domaines de l’efficacité énergétique, de la logistique, de l’agroalimentaire, des solutions biologiques et de la santé. Les entreprises peuvent également contribuer à créer des emplois et à développer de nouvelles compétences. Le souverain a exprimé l’espoir que le forum permettrait de dégager des mesures concrètes et d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération au bénéfice des populations des deux pays.

vnanet_speech1.jpg
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam. Photo : VNA



Prenant la parole, le dirigeant To Lam a rappelé que les relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Danemark, établies depuis plus d’un demi-siècle, ne cessaient de se développer et de s’approfondir. La coopération entre les deux pays évolue d’un modèle traditionnel d’aide au développement vers un partenariat d’égal à égal, mutuellement bénéfique, axé sur une croissance verte et durable.

Dans un contexte mondial marqué en 2026 par les incertitudes économiques, les conflits géopolitiques, les perturbations des chaînes d’approvisionnement, la volatilité des prix de l’énergie et les tendances protectionnistes, le Vietnam reste déterminé à préserver la stabilité macroéconomique, à maîtriser l’inflation et à garantir les grands équilibres de l’économie, tout en stimulant la croissance et en ouvrant de nouvelles perspectives de développement.

Le dirigeant vietnamien a indiqué que le pays entrait dans une nouvelle phase de développement, fondée sur une croissance rapide et durable, les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique, la transition verte et l’amélioration de la productivité. Pour réaliser les deux objectifs du centenaire et viser une croissance annuelle à deux chiffres sur la période 2026-2030, le Vietnam entend mobiliser de manière coordonnée et efficace toutes les composantes de l’économie, dont le secteur à investissement étranger, qui constitue une composante importante de l’économie nationale.

Le Vietnam souhaite attirer, au-delà des capitaux, des technologies de pointe, des connaissances, des méthodes de gestion modernes, des investissements dans la recherche et le développement (R&D), des ressources humaines hautement qualifiées et des liens plus étroits avec les entreprises nationales. Le dirigeant To Lam a appelé les entreprises danoises à contribuer activement à ces objectifs grâce à leur expérience, à leurs ressources et à leur réputation, soulignant que la réussite des investisseurs était aussi celle du Vietnam. Les intérêts des entreprises doivent être liés à ceux du pays, de sa population et au développement durable de l’économie.

Selon lui, les deux pays disposent d’un important potentiel pour approfondir leur coopération dans les secteurs où le Danemark possède des atouts et où le Vietnam souhaite attirer des investissements, notamment les énergies renouvelables, la logistique, les ports maritimes, le transport maritime vert, les sciences et technologies, l’innovation, les technologies environnementales, la gestion de l’eau, l’agriculture, l’agroalimentaire, la santé, les sciences de la vie, la production verte, l’économie circulaire et les solutions de réduction des émissions de carbone.

M. To Lam a invité les entreprises danoises à considérer le Vietnam dans une perspective de long terme, comme une base de production, un centre logistique et d’innovation, un marché de consommation dynamique de la région et un maillon de plus en plus important des chaînes d’approvisionnement mondiales. Il a appelé le gouvernement et les ministères danois à continuer d’encourager et de faciliter les investissements des entreprises danoises au Vietnam, ainsi que le développement de leurs activités à long terme, notamment dans les énergies renouvelables, les infrastructures, la logistique, les hautes technologies, la transition verte, les produits pharmaceutiques, les biotechnologies et l’agriculture de haute technologie.

Le haut dirigeant vietnamien a également souhaité que le Danemark renforce son soutien au financement vert, aux transferts de technologies, à la formation des ressources humaines et à la mise en relation des entreprises. Il a appelé les institutions financières et les fonds d’investissement danois à participer à des projets d’envergure et stratégiques au Vietnam, tout en plaidant pour un renforcement du dialogue sur les politiques publiques, de la promotion des investissements et de l’élaboration de projets de coopération concrets.

Il a invité les entreprises danoises à passer de l’« investissement au Vietnam » à l’« investissement aux côtés du Vietnam », en renforçant leurs liens avec les entreprises nationales et en aidant celles-ci à s’intégrer davantage dans les chaînes de valeur mondiales ; de la « production au Vietnam » à la « recherche, à l’innovation et à la production au Vietnam » ; et de la « croissance » à la « croissance verte et durable », notamment par le développement des énergies propres, de la logistique verte, de la production à faibles émissions de carbone, de l’économie circulaire et de chaînes d’approvisionnement répondant aux normes les plus exigeantes de l’Europe et du monde.

M. To Lam a réaffirmé l’engagement du Vietnam à accompagner les entreprises, à les écouter et à agir à leurs côtés. Le pays poursuivra le perfectionnement de son cadre institutionnel, l’amélioration de son environnement d’investissement et d’affaires, les réformes et la simplification des procédures administratives, le développement des infrastructures et l’amélioration de la qualité des ressources humaines. Il continuera également de faciliter le commerce et l’investissement et de résoudre rapidement les difficultés et les obstacles légitimes rencontrés par les investisseurs.

À l’occasion du forum, le dirigeant To Lam, le roi Frederik X et les représentants des deux pays ont assisté à la cérémonie d’échange de documents de coopération entre les ministères et organismes concernés. Ces documents portent notamment sur les sciences de la vie, les sciences biomédicales avancées, la transformation numérique dans le secteur de la santé, l’innovation et le développement des ressources humaines ; la chimie, les engrais et les énergies durables ; l’éolien en mer ; les équipements, les chaînes d’approvisionnement et les services aéronautiques ; la coopération dans les sciences et les technologies de l’information quantique ; ainsi que l’éducation STEAM. - VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #entreprises #Vietnam-Danemark
Suivez VietnamPlus

Économie privée

Économie publique

Intégration internationale

Sur le même sujet

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, appelle les entreprises danoises à renforcer leurs investissements au Vietnam. Photo: VNA

Vietnam-Danemark : le leader Tô Lâm appelle à renforcer les investissements dans les secteurs stratégiques

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a appelé mardi les entreprises danoises à renforcer leurs investissements au Vietnam, notamment dans les énergies renouvelables, la logistique, les industries de pointe et l’innovation, afin de développer un partenariat économique de qualité supérieure et durable.

Voir plus

Dans le cadre de sa visite d’État au Danemark, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, et le roi Frederik X participent au Forum des entreprises Vietnam-Danemark. Photo: VNA

Vietnam-Danemark : quinze accords de coopération dans des secteurs stratégiques

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et le roi du Danemark Frederik X ont assisté, le 20 octobre à Copenhague, à l’échange de quinze documents de coopération entre les deux pays, couvrant notamment l’énergie durable, l’éolien en mer, la logistique, l’aviation, la santé, les technologies de pointe et l’éducation.

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Duoc (droite) et Kelly Coldiron, sous-secrétaire adjointe au Commerce des États-Unis chargée de l’Asie et directrice exécutive par intérim du programme SelectUSA. Photo: VNA

Des entreprises américaines sodent des possibilités d’investissement dans les technologies et l’énergie à Hô Chi Minh-Ville

​ Hô Chi Minh-Ville est prête à accueillir et à faciliter les investissements des entreprises américaines dans les technologies de pointe, les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle (IA) et les énergies propres, afin de renforcer la coopération économique et de concrétiser davantage le partenariat stratégique global entre le Vietnam et les États-Unis.

Déchargement de conteneurs importés de Chine, transportés par le navire BBG Nan Ning Bo Run jusqu'au port de Can Tho. Photo : VNA

Réorganisation de l’espace économique : un levier de compétitivité pour les entreprises vietnamiennes

En redéfinissant l’espace économique selon les fonctions et les corridors de développement, la résolution n° 27-NQ/TW du 28 août 2026 du Bureau politique, consacrée au développement des régions et à l’organisation de l’espace national de développement dans une nouvelle phase ouvre la voie à une restructuration des chaînes d’approvisionnement, à une réduction des coûts logistiques et à un véritable essor du secteur entrepreneurial.

Le stand de VIFON présente des produits tels que du pho, des nouilles instantanées et des aliments transformés aux saveurs vietnamiennes au salon SIAL Paris 2026. Photo: VNA

SIAL Paris 2026 : les entreprises vietnamiennes renforcent la promotion de leurs produits agroalimentaires

Avec 38 entreprises réunies dans un pavillon national de 354 m² au SIAL Paris 2026, le Vietnam renforce la promotion de ses produits agroalimentaires sur le marché européen. Les exposants misent sur la transformation à valeur ajoutée, l’amélioration de la qualité et la diversification des débouchés pour répondre aux exigences des importateurs et soutenir des exportations durables.

Le Vietnam accède à la catégorie "investissement" de R&I

Le Vietnam accède à la catégorie "investissement" de R&I

Selon le ministère des Finances, l’agence de notation Rating and Investment Information, Inc. (R&I) a relevé, le 8 octobre, la note de crédit souverain du Vietnam en devises étrangères de BB+, assortie d’une perspective positive, à BBB-, avec une perspective stable.

De nombreux accords de coopération ont été signés lors de la Conférence internationale sur la promotion des investissements 2026

Le couloir économique Vietnam-Chine-Laos s’apprête à aimanter les capitaux

Placée sous le thème « Diên Biên – Porte d’entrée pour les échanges commerciaux et pôle d’opportunités d’investissement », la conférence s’est focalisée sur le renforcement de la coopération dans les infrastructures, le commerce transfrontalier, la transformation agricole, l’énergie et le tourisme.

Le ministre de la Justice, Hoàng Thanh Tung, lors de la deuxième session de l’Assemblée nationale de la 16e législature. Photo: VNA

L’Assemblée nationale s’attaque aux profits abusifs lors des enchères

Afin de limiter les agissements des intermédiaires qui manipulent les enchères, ainsi que ceux des participants qui n’ont aucune réelle intention d’acheter, le projet prévoit que les enchérisseurs qui soumettent des dossiers valides, versent les cautions requises et assistent à une vente aux enchères sont censés s’être engagés à proposer au moins le prix de départ.

Des représentants d'entreprises et des autorités locales signent les documents requis. Photo : VNA

VIFON investit 20 millions d’euros dans une usine en France

Le groupe vietnamien Tan-Viet VIFON investira initialement 20 millions d’euros dans la construction d’une usine agroalimentaire et d’un centre logistique dans la Meuse, en France, afin de renforcer sa production et sa distribution sur le marché européen.

Les femmes vietnamiennes jouent un rôle essentiel dans le développement économique, le maintien des valeurs culturelles, familiales et sociales. Photo : VNA

Promouvoir le rôle des femmes dans l'agriculture high-tech liée à la croissance verte et au développement durable

Promouvoir le rôle des femmes dans l'agriculture de haute technologie associée à la croissance verte n'est pas seulement une condition de l'égalité des sexes, mais doit également être considéré comme un moteur important pour promouvoir le développement économique collectif, accroître la valeur des produits agricoles et construire des zones rurales durables à l'ère nouvelle.