Économie

Vietnam-Danemark : quinze accords de coopération dans des secteurs stratégiques

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et le roi du Danemark Frederik X ont assisté, le 20 octobre à Copenhague, à l’échange de quinze documents de coopération entre les deux pays, couvrant notamment l’énergie durable, l’éolien en mer, la logistique, l’aviation, la santé, les technologies de pointe et l’éducation.

Dans le cadre de sa visite d’État au Danemark, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, et le roi Frederik X participent au Forum des entreprises Vietnam-Danemark. Photo: VNA
Dans le cadre de sa visite d’État au Danemark, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, et le roi Frederik X participent au Forum des entreprises Vietnam-Danemark. Photo: VNA

Copenhague (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et le roi du Danemark, Frederik X, ont assisté, le 20 octobre à Copenhague, à la cérémonie d’échange de quinze documents de coopération entre des ministères, des organismes et des entreprises des deux pays, organisée dans le cadre du Forum des entreprises Vietnam-Danemark.

Ces documents portent sur plusieurs domaines prioritaires, notamment les énergies durables, l’éolien en mer, la logistique, l’aviation, la santé, les technologies de pointe, le tourisme, l’éducation et les infrastructures. Ils témoignent de la volonté des deux pays d’approfondir leur coopération économique et de diversifier leurs partenariats.

La cérémonie s’est tenue dans le cadre de la visite d’État du dirigeant To Lam au Danemark. Les documents échangés comprennent des mémorandums d’entente, des accords de coopération, des accords stratégiques et des lettres d’intention portant sur des projets et des initiatives communs.

Dans le domaine de la santé, l’hôpital 19-8, relevant du ministère vietnamien de la Sécurité publique, et l’hôpital universitaire d’Aalborg ont signé un mémorandum d’entente portant sur les sciences de la vie, les sciences biomédicales avancées, la transformation numérique dans le secteur de la santé, l’innovation et le développement des ressources humaines.

Dans le secteur du tourisme, Vietravel et Nordic Travel Associates (NTA) ont conclu un accord de coopération axé sur la stratégie et le développement de produits. Dans le domaine de la logistique, VinaCapital Logistics Holdings Ltd et A.P. Moller Capital ont également signé un mémorandum d’entente.

La coopération dans les domaines de la chimie, des engrais et des énergies durables figure également parmi les priorités. La Société générale vietnamienne des engrais et des produits chimiques pétroliers, relevant du groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (Petrovietnam), et le groupe danois Topsoe sont convenus de promouvoir des solutions technologiques dans ces secteurs.

Par ailleurs, PTSC M&C et Semco Maritime A/S ont signé un accord de coopération stratégique pour la période 2026-2030, visant à mutualiser leurs ressources et à développer leurs marchés internationaux dans le domaine des sous-stations électriques destinées aux parcs éoliens en mer.

Dans le secteur aérien, Vietjet et Satair ont conclu un mémorandum d’entente visant à élargir leur coopération stratégique dans les domaines des équipements, des chaînes d’approvisionnement et des services aéronautiques, afin de soutenir le développement de la flotte et les activités de Vietjet.

Vietnam Airlines a, pour sa part, signé trois mémorandums d’entente. Le premier, conclu avec l’aéroport de Copenhague, vise à renforcer la coopération dans le transport aérien et la gestion aéroportuaire. Le deuxième, signé avec Danish Industry, porte sur le développement de domaines de coopération mutuellement avantageux et l’examen de la possibilité pour la compagnie vietnamienne d’adhérer à cette organisation. Le troisième, conclu avec Scandinavian Airlines Systems, vise à élargir la coopération en matière de partage de codes pour le transport de passagers et de marchandises, de programmes de fidélité, de clientèle d’entreprise et de gestion des nouveaux systèmes de distribution.

Dans le domaine des technologies de pointe, le groupe vietnamien FPT et l’Institut Niels Bohr de l’Université de Copenhague ont établi un cadre de coopération pour la recherche et le développement dans les sciences et technologies de l’information quantique.

En matière d’infrastructures logistiques, le groupe Hateco et APM Terminals, filiale du groupe Maersk, ont signé un mémorandum d’entente portant sur l’étude, le développement et l’exploitation d’un terminal de fret ferroviaire à Hai Phong.

L’éolien en mer constitue un autre axe majeur de coopération. Petrovietnam et Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) ont conclu un accord visant à développer le projet éolien en mer Nam Trung Bo 1.

Les investissements industriels et éducatifs figurent également parmi les engagements annoncés. La ville de Huê et Carlsberg ont signé une lettre d’intention concernant l’extension de la brasserie du groupe dans la zone industrielle de Phu Bai. La ville de Da Nang et Carlsberg ont également conclu une lettre d’intention portant sur les engagements d’investissement de Carlsberg Vietnam pour la période 2026-2030.

La ville de Hanoï et le groupe LEGO ont signé un mémorandum d’entente relatif à la mise en œuvre d’un projet de coopération éducative dans les domaines STEAM, qui associent les sciences, les technologies, l’ingénierie, les arts et les mathématiques.

Enfin, le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et le ministère danois du Climat, de l’Énergie et des Services publics ont conclu un accord de coopération dans le secteur énergétique.

L’échange de ces documents marque une nouvelle étape dans le renforcement des relations entre le Vietnam et le Danemark. Il devrait favoriser les investissements, les échanges technologiques et le développement de projets communs dans des secteurs essentiels à la croissance durable des deux pays.- VNA

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