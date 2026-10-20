Vietnam–États-Unis : renforcer la coopération bilatérale dans le domaine financier

Hanoï (VNA) – En marge de la réunion des ministres des Finances de l’APEC (FMM) 2026, qui se tient à Hong Kong (Chine), le ministre vietnamien des Finances, Ngô Van Tuân, s’est entretenu le 20 octobre avec Erin Browne, secrétaire adjointe au Trésor américain chargée des affaires internationales, afin de promouvoir la coopération financière bilatérale et d’échanger sur les préparatifs de l’Année de l’APEC 2027, que le Vietnam accueillera.
Saluant les avancées positives et concrètes du Partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et les États-Unis, Ngô Văn Tuấn a affirmé que le ministère vietnamien des Finances s’employait à contribuer au développement des relations de coopération entre les deux pays.
Dans la perspective de l’Année de l’APEC 2027, dont le Vietnam assurera l’organisation, le ministre a indiqué que le pays prévoyait de proposer quatre groupes de priorités thématiques, en cohérence avec le Plan d’action d’Incheon et la vision de l’APEC. Il a exprimé le souhait de bénéficier des consultations, du partage d’expériences et du soutien des États-Unis afin d’affiner ces propositions.
De son côté, Erin Browne a salué les orientations prioritaires du Vietnam et affirmé que le département du Trésor américain était prêt à coopérer étroitement avec le pays pour les traduire en un plan d’action détaillé. Elle a également souhaité que les deux parties approfondissent davantage leur coopération concrète dans le cadre du Partenariat stratégique intégral.
Abordant les questions de coopération bilatérale, le ministre Ngô Van Tuân a demandé aux États-Unis de contribuer à faire avancer les négociations techniques sur le protocole modifiant la convention fiscale bilatérale, de partager leur expérience et leurs mécanismes de contrôle des technologies dans les projets d’investissement direct étranger, de soutenir la position du Vietnam dans les négociations sur l’Accord sur le commerce réciproque, équitable et équilibré (ART), ainsi que de reconnaître dans les meilleurs délais le statut d’économie de marché du Vietnam.
« Le Vietnam maintient un environnement d’investissement et d’affaires stable et transparent, et crée des conditions favorables aux entreprises et aux investisseurs américains souhaitant s’implanter et exercer leurs activités à long terme dans le pays », a affirmé le ministre.
À cette occasion, le ministre Ngô Van Tuân a invité Erin Browne à effectuer une visite de travail au Vietnam et à participer aux conférences organisées dans le cadre de l’Année de l’APEC 2027.- VNA
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