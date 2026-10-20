Société

Le Vietnam encourage l’Université de Hong Kong à renforcer sa coopération éducative

​ Le vice-Premier ministre vietnamien Lê Tiên Châu a salué le projet de création d’un établissement de la Faculté de commerce de l’Université de Hong Kong (HKU – Chine) à Hanoï, exprimant le souhait de renforcer la coopération en matière de formation, de recherche scientifique et de développement des ressources humaines de haute qualité.

Le vice-Premier ministre Lê Tiên Châu (droite) et le professeur Hongbin Cai, doyen de la Faculté de commerce de l’Université de Hong Kong (Chine). Photo: VNA
Le vice-Premier ministre Lê Tiên Châu (droite) et le professeur Hongbin Cai, doyen de la Faculté de commerce de l’Université de Hong Kong (Chine). Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Lê Tiên Châu a reçu, mardi après-midi, 20 octobre, à Hanoï, le professeur Hongbin Cai, doyen de la Faculté de commerce de l’Université de Hong Kong (Chine), afin d’échanger sur les perspectives de coopération dans l’enseignement supérieur, la formation et la recherche scientifique.

Lors de la rencontre, le professeur Hongbin Cai a présenté le modèle de fonctionnement de son établissement, ses réalisations ainsi que sa stratégie de formation dans les domaines du commerce et de la gestion des entreprises.

Il a également partagé son expérience en matière de coopération internationale, d’internationalisation de l’enseignement et de renforcement des capacités de recherche, soulignant que l’université continuait d’attirer des enseignants et des chercheurs talentueux du monde entier.

Le vice-Premier ministre a salué le prestige de l’Université de Hong Kong, le plus ancien établissement universitaire de recherche de Hong Kong et l’une des institutions d’enseignement supérieur réputées à l’échelle mondiale.

Il a également salué les contributions concrètes du bureau de représentation de l’Université de Hong Kong au Vietnam, créé en 2022. Celui-ci a facilité l’octroi de plus de 4,7 millions de dollars de bourses à des étudiants vietnamiens et contribué à des programmes de formation aux compétences en gestion de l’intelligence artificielle (IA) et en transformation numérique destinés à une délégation de hauts représentants de l’Assemblée nationale vietnamienne.

Le vice-Premier ministre a souligné que le Vietnam considérait le développement de ressources humaines hautement qualifiées comme l’une de ses trois percées stratégiques. La résolution n° 71-NQ/TW du Bureau politique prévoit notamment de renforcer la coopération internationale et d’attirer les investissements étrangers dans l’enseignement supérieur.

Dans ce contexte, il a insisté sur l’importance d’une coopération éducative étroite et durable, tout en saluant le projet de la Faculté de commerce de l’Université de Hong Kong visant à établir une présence à Hanoï et à y développer une plateforme de recherche et de formation de portée mondiale dans les domaines du commerce et de la gestion.

Il a affirmé que le Vietnam poursuivait l’amélioration de son cadre institutionnel et la mise en place d’un environnement favorable aux investissements afin de permettre à l’université de concrétiser ses projets. Le décret gouvernemental n° 361/2026/ND-CP, récemment publié, précise les conditions de création de campus secondaires d’établissements d’enseignement supérieur étrangers au Vietnam.

Afin d’accélérer la mise en œuvre de cette initiative, le vice-Premier ministre a recommandé une approche progressive. La Faculté de commerce pourrait commencer par lancer des programmes de formation conjoints avec des établissements universitaires vietnamiens réputés ou organiser des formations pilotes dans des domaines adaptés. Cette première étape permettrait d’évaluer la demande et d’élargir progressivement le nombre d’apprenants, avant de finaliser les procédures et les investissements nécessaires à la création d’un établissement à part entière.

Le vice-Premier ministre a également encouragé l’université et ses partenaires à élargir leur coopération avec les établissements d’enseignement supérieur vietnamiens. Les pistes envisagées comprennent l’envoi d’enseignants pour dispenser des cours et encadrer des doctorants au Vietnam, la réalisation de projets de recherche conjoints, la cosignature d’articles scientifiques ainsi que la valorisation commerciale des résultats de la recherche.

Il a en outre préconisé la mise en place de mécanismes favorisant l’accueil de jeunes scientifiques et d’étudiants vietnamiens d’excellence pour des formations à l’étranger, l’augmentation du nombre et du montant des bourses, ainsi que le soutien à la formation des enseignants et des cadres de gestion de l’éducation vietnamiens.

Enfin, il a appelé à privilégier les domaines correspondant aux compétences de l’Université de Hong Kong et aux besoins de développement du Vietnam, notamment l’intelligence artificielle, la science des données, les semi-conducteurs, la finance verte, les technologies financières, la gestion des entreprises et la santé publique.

Le vice-Premier ministre s’est dit convaincu que l’Université de Hong Kong pourrait devenir un partenaire stratégique et fiable du Vietnam, contribuant à la mise en œuvre rapide de projets concrets et efficaces de coopération dans les domaines de l’éducation et de la recherche scientifique. – VNA

source
#Nghị quyết 71 #Giáo Dục #Đào Tạo #NQ 71 #Université de Hong Kong (Chine) #HKU #Vietnam #coopération éducative #éducation #Hanoi #ressources humaines de haute qualité #formation #recherche scientifique #enseignement supérieur
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Transformation numérique

Éducation-Formation

Résolution en action

Intégration internationale

Sur le même sujet

Voir plus

Au Vietnam, environ 24,1% des professions à dominante féminine sont exposées à l'IA générative, contre 17,8% pour les professions à dominante masculine. Illustration générée par une intelligence artificielle/vneconomy.vn

IA générative : les femmes prennent le pouvoir des algorithmes

Plus exposées que les hommes face à l’essor de l'intelligence artificielle (IA) générative, les femmes se retrouvent en première ligne au Vietnam, soulevant un défi crucial : garantir leur accès équitable aux compétences et aux opportunités de cette révolution technologique.

Deux drapeaux ouvraient la marche du cortège «Le Dragon qui revient» alors qu’il pénétrait dans le Trung Hiêu Duong. Photo : VNA

Vietnam-République de Corée : 800 ans d’histoire pour écrire un avenir durable

L’événement d’échange international « Quy Long » (le Dragon qui revient) a marqué le huitième centenaire du départ d’un prince vietnamien et de sa famille, qui ont quitté leur terre natale — située dans l’actuelle province de Bac Ninh — pour s’installer dans la péninsule coréenne, jetant ainsi les bases d’un lien durable entre les deux peuples.

Les chiens d’intervention, des gardiens à quatre pattes

Les chiens d’intervention, des gardiens à quatre pattes

Grâce à un entraînement spécialisé et à une parfaite coordination avec leurs maîtres-chiens, les chiens d’intervention du service de protection du Sud jouent un rôle essentiel dans la sécurité des événements de haute importance.

- La présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Bui Thi Minh Hoai, et le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc honorent des organisations et des particuliers. Photo: VNA

Lancement du Mois de mobilisation renforcée "Pour les pauvres" 2026

Le Vietnam a lancé, le 17 octobre à Hanoï, le Mois de mobilisation renforcée en faveur des pauvres 2026, à cette occasion, 225 organisations, entreprises et particuliers ont été distingués pour leurs contributions aux activités de protection sociale, tandis que plus de 366 milliards de dôngs ont été promis au Fonds central "Pour les pauvres".

Bâtiment T1 du projet de logement social Bao Ninh 2. Photo: VNA

Logements sociaux : 91 % de l’objectif national déjà atteint

Selon Ha Quang Hung, directeur adjoint du Département de gestion du logement et du marché immobilier, 170 projets de logements sociaux et locatifs ont été achevés dans l’ensemble du pays au cours des neuf premiers mois de 2026, représentant 46 497 appartements, soit 48 % de l’objectif annuel. Parallèlement, 128 nouveaux projets, totalisant 183 293 logements, ont été mis en chantier.

La cérémonie se déroule en présence de représentants d’organismes et d’organisations centraux et locaux. Photo: VNA

Can Tho : 158 dépouilles de martyrs retrouvées, dont 120 inhumées le 15 octobre

Une cérémonie commémorative et d’inhumation de 120 dépouilles de martyrs retrouvées à Can Tho s’est tenue le 15 octobre au cimetière des martyrs de la ville, en présence de représentants des autorités centrales et locales. La ville poursuivra les recherches et les analyses ADN afin d’identifier les dépouilles et d’honorer la mémoire des soldats tombés pour la nation.

Le Premier ministre Lê Minh Hung s’exprime lors de la conférence de lancement du programme cible national 2026–2035. Photo : VNA

Le PM appelle au déploiement rapide du programme cible national 2026–2035

Le Premier ministre Lê Minh Hung a souligné que la population doit être placée au cœur du programme, plutôt que d’être considérée comme un simple bénéficiaire passif de l’aide. L’intégration doit permettre des améliorations concrètes, réduire la fragmentation et les doubles emplois, et garantir la continuité des politiques et des missions durant la phase de transition.