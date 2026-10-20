Le Vietnam et la Malaisie renforcent leur coopération en matière de défense

Hanoï (VNA) – Le premier Dialogue sur les politiques de défense Vietnam-Malaisie, tenu le 20 octobre à Hanoï, ouvre de nouvelles perspectives de coopération bilatérale et contribue à approfondir le Partenariat stratégique intégral entre les deux pays.
Le dialogue a été coprésidé par le général de corps d’armée Nguyen Truong Thang, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam, membre permanent de la Commission militaire centrale et vice-ministre vietnamien de la Défense, et Datuk Lokman Hakim Ali, secrétaire général du ministère malaisien de la Défense.
À cette occasion, Nguyen Truong Thang a félicité le ministère malaisien de la Défense pour le succès de l’organisation des réunions militaires et de défense de l’ASEAN en 2025, année où la Malaisie assurait la présidence de l’ASEAN. Ces efforts ont contribué à préserver le rôle central de l’ASEAN et à promouvoir ses objectifs de paix, de coopération et de développement durable dans la région et dans le monde.
Soulignant le développement vigoureux des relations bilatérales ces dernières années, Nguyen Truong Thang a rappelé que leur élévation au rang de Partenariat stratégique intégral en novembre 2024 constituait un jalon historique.
Sur la base de la mise en œuvre efficace du mémorandum d’entente entre les deux gouvernements sur la coopération en matière de défense, signé en décembre 2023 à Hanoï, la coopération bilatérale dans ce domaine a enregistré des résultats positifs. Ceux-ci se traduisent notamment par les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau, le maintien de mécanismes efficaces de consultation et de dialogue sur les politiques de défense, ainsi que le développement de la coopération dans l’industrie de défense et entre les différentes forces et armes des deux armées.
Concernant les orientations futures, Nguyen Truong Thang a souhaité que les deux ministères continuent de concrétiser les perceptions communes des hauts dirigeants des deux pays et de mettre en œuvre les orientations importantes convenues par les ministres de la Défense lors de la visite officielle au Vietnam de leur homologue malaisien en août 2026.
Les deux parties devraient ainsi continuer à faire de la coopération en matière de défense l’un des piliers importants des relations bilatérales. Les priorités porteront sur les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux, notamment au plus haut niveau, le maintien de mécanismes efficaces de dialogue et de consultation, le renforcement de la coopération entre les différentes forces et armes, ainsi que le développement de l’industrie de défense, de la formation et des ressources humaines.
Elles sont également appelées à renforcer leurs consultations et leur soutien mutuel afin de préserver les positions communes de l’ASEAN sur les questions de sécurité régionales et internationales, tout en étudiant les possibilités d’élargir leur coopération à des domaines potentiels tels que la médecine militaire, la cybersécurité et les opérations de maintien de la paix des Nations unies.
Dans le domaine de la formation, Nguyen Truong Thang a souhaité que le ministère malaisien de la Défense contribue à renforcer les compétences en anglais des officiers de l’Armée populaire du Vietnam. Cette coopération pourrait notamment prendre la forme de l’envoi d’enseignants malaisiens dans les établissements de formation de l’armée vietnamienne ou de l’accueil d’officiers vietnamiens en Malaisie pour suivre des cours d’anglais.
Le ministère vietnamien de la Défense est, pour sa part, disposé à accueillir des officiers malaisiens pour des formations en vietnamien et pour le cours destiné aux responsables internationaux de la défense dans ses académies et établissements de formation. Il encourage également les échanges de visites entre les établissements de formation des deux pays afin de favoriser la compréhension mutuelle, le partage d’expériences professionnelles et le renforcement de l’amitié entre les deux armées et les deux peuples.
Nguyen Truong Thang a par ailleurs invité les dirigeants du ministère malaisien de la Défense, les représentants des forces armées et les entreprises de défense malaisiennes à participer à la troisième Exposition internationale de la défense du Vietnam, prévue en décembre 2026 à Hanoï, et à y présenter leurs produits.
Pour sa part, Datuk Lokman Hakim Ali a salué les résultats positifs et concrets de la coopération entre le Vietnam et la Malaisie en général, et entre leurs deux ministères de la Défense en particulier. Il a estimé que la tenue de ce premier dialogue marquait une nouvelle étape dans les relations de coopération bilatérale en matière de défense et ouvrait de nouvelles perspectives pour les approfondir.
Le responsable malaisien a souhaité que les deux parties poursuivent leurs efforts conjoints dans les domaines des échanges de délégations, de la formation, de l’industrie de défense, ainsi que des sciences et des technologies. Cette coopération contribuera à approfondir le Partenariat stratégique intégral Vietnam-Malaisie, à promouvoir le rôle central de l’ASEAN et à favoriser la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde.
Dans le cadre du dialogue, les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur la situation mondiale et régionale ainsi que sur des questions d’intérêt commun.
S’agissant des questions maritimes, Nguyen Truong Thang a réaffirmé que le Vietnam était résolu à régler les différends par des moyens pacifiques, dans le respect du droit international, et poursuivait ses efforts pour prévenir tout incident en mer, sous quelque forme que ce soit.
Le Vietnam souhaite que la Malaisie œuvre à ses côtés au maintien de la position commune de l’ASEAN en faveur du règlement pacifique des différends en mer, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). Il préconise également la mise en œuvre intégrale et effective de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), ainsi que l’élaboration d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel et efficace.- VNA
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