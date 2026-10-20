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Le Cambodge mise sur le cinéma et les liaisons aériennes pour attirer les touristes kazakhstanais

Le Premier ministre cambodgien Hun Manet a encouragé la promotion du Cambodge à travers le cinéma et l’étude d’une reprise de la liaison aérienne entre Astana et Sihanoukville afin d’attirer davantage de touristes kazakhstanais et de renforcer les échanges entre les deux pays.

Phnom Penh (VNA) - Le Premier ministre cambodgien, Hun Manet, a salué les initiatives visant à promouvoir l’image du Cambodge à travers le cinéma. Il a également encouragé l’étude d’une reprise de la liaison aérienne touristique entre Astana, capitale du Kazakhstan, et Sihanoukville, afin de renforcer la coopération touristique et les échanges entre les deux peuples.

Lors de sa récente visite officielle au Kazakhstan, Hun Manet a rencontré Daubayeva Nurgul, cofondatrice et productrice de Daubay Film Production, ainsi que Kursad Bakir, fondateur et directeur général de Selfie Travel Asia.

Daubayeva Nurgul a indiqué que l’équipe de tournage avait passé quatre mois au Cambodge, avec des prises de vue à Phnom Penh et dans la province de Siem Reap. Elle a salué la richesse de la culture et des traditions cambodgiennes ainsi que l’amabilité de la population, exprimant le souhait de revenir dans le pays.

Hun Manet s’est félicité de ces appréciations positives, estimant que le film contribuerait à faire mieux connaître le Cambodge au public kazakhstanais et à attirer davantage de touristes. Il a réaffirmé que le gouvernement continuerait à faciliter les tournages et à soutenir la coopération dans la promotion touristique.

Lors de son entretien avec Kursad Bakir, le Premier ministre a été informé d’un projet de reprise de la liaison aérienne touristique entre Astana et Sihanoukville, suspendue depuis 2024. Le représentant de Selfie Travel Asia a demandé le soutien du gouvernement cambodgien pour relancer cette desserte.

Hun Manet a accueilli favorablement cette proposition et encouragé l’entreprise à travailler avec le ministère du Tourisme afin d’en étudier les modalités et d’élaborer des forfaits touristiques attractifs et compétitifs. L’objectif est d’assurer la viabilité de la liaison et sa rentabilité à long terme.

Soulignant la diversité de l’offre touristique cambodgienne, qui englobe l’écotourisme, les séjours balnéaires ainsi que la découverte des sites culturels et des anciens complexes de temples, le Premier ministre a invité Selfie Travel Asia à poursuivre ses échanges avec les autorités compétentes pour faire avancer le projet, améliorer la connectivité aérienne et attirer davantage de visiteurs kazakhstanais.-VNA

#ASEAN #Cambodge #liaisons aériennes #touristes kazakhstanais
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