L’Indonésie renforce ses réserves de riz face au risque d’El Niño

Jakarta (VNA) - L’Indonésie a porté ses réserves nationales de riz à 4,5 millions de tonnes, soit près de trois fois leur niveau d’octobre 2023, afin de garantir la sécurité alimentaire face au risque de sécheresse lié à El Niño.

Selon le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Jakarta, le ministre indonésien de l’Agriculture et chef de l’Agence nationale de l’alimentation (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, a déclaré le 19 octobre que le gouvernement préparait activement ses stocks de riz depuis deux ans pour faire face à El Niño et au risque de sécheresse prolongée.

S’exprimant devant la presse, il a affirmé que les réserves restaient à un niveau élevé, soulignant l’objectif du pays de parvenir à une autonomie alimentaire durable. Selon lui, le renforcement des stocks permet à l’Indonésie de mieux anticiper une baisse des précipitations liée à El Niño.

Bapanas a précisé que les réserves de riz gérées par l’État atteignaient actuellement 4,5 millions de tonnes, contre 1,51 million de tonnes en octobre 2023, soit une hausse de près de 200 %. L’agence a également indiqué que la totalité de l’augmentation des stocks sur cette période provenait de la production nationale. -VNA