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L’Indonésie renforce ses réserves de riz face au risque d’El Niño

Avec 4,5 millions de tonnes de riz en réserve, contre 1,51 million en octobre 2023, l’Indonésie renforce sa sécurité alimentaire et se prépare à faire face aux risques de sécheresse prolongée liés au phénomène El Niño.

Jakarta (VNA) - L’Indonésie a porté ses réserves nationales de riz à 4,5 millions de tonnes, soit près de trois fois leur niveau d’octobre 2023, afin de garantir la sécurité alimentaire face au risque de sécheresse lié à El Niño.

Selon le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Jakarta, le ministre indonésien de l’Agriculture et chef de l’Agence nationale de l’alimentation (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, a déclaré le 19 octobre que le gouvernement préparait activement ses stocks de riz depuis deux ans pour faire face à El Niño et au risque de sécheresse prolongée.

S’exprimant devant la presse, il a affirmé que les réserves restaient à un niveau élevé, soulignant l’objectif du pays de parvenir à une autonomie alimentaire durable. Selon lui, le renforcement des stocks permet à l’Indonésie de mieux anticiper une baisse des précipitations liée à El Niño.

Bapanas a précisé que les réserves de riz gérées par l’État atteignaient actuellement 4,5 millions de tonnes, contre 1,51 million de tonnes en octobre 2023, soit une hausse de près de 200 %. L’agence a également indiqué que la totalité de l’augmentation des stocks sur cette période provenait de la production nationale. -VNA

#ASEAN #Indonésie #réserves de riz #El Niño
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