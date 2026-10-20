Le Vietnam et le Danemark portent leurs relations au niveau de partenariat stratégique global

Copenhague (VNA) – Dans le cadre de sa visite d’État au Danemark, du 19 au 21 octobre 2026, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, s’est entretenu le 20 octobre avec la Première ministre danoise, Mette Frederiksen. Cette rencontre visait à approfondir les relations bilatérales à l’occasion du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1971-2026).

La Première ministre Mette Frederiksen a salué cette visite, qu’elle a qualifiée d’importante pour consolider la confiance politique et ouvrir une nouvelle phase de coopération. Elle a félicité le Vietnam pour ses réalisations en matière de développement socio-économique et d’intégration internationale, soulignant son rôle croissant en Asie du Sud-Est et dans le monde. Elle a également affirmé que le Vietnam comptait parmi les partenaires importants du Danemark dans la région.

De son côté, le dirigeant Tô Lâm a salué les performances du Danemark, notamment en matière de compétitivité économique, de qualité de vie, de transition verte, d’énergies renouvelables, de sciences, de technologies et d’innovation.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm (gauche), s'entretient avec la Première ministre danoise, Mette Frederiksen. Photo: VNA

Les deux dirigeants ont constaté qu’au cours des 55 dernières années, les relations entre les deux pays s’étaient approfondies et diversifiées. L’établissement du partenariat global en 2013, puis la mise en place du partenariat stratégique vert en 2023, ont constitué des étapes importantes de cette évolution.

À l’issue de leurs échanges, les deux parties sont convenues d’adopter une Déclaration commune portant les relations entre le Vietnam et le Danemark au niveau de partenariat stratégique global. Le Danemark devient ainsi le deuxième pays de l’Union européenne (UE) à établir ce niveau de partenariat avec le Vietnam.

Afin de concrétiser ce nouveau cadre de coopération, les deux dirigeants sont convenus de renforcer les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux, d’améliorer les mécanismes de coopération bilatérale et de développer les liens entre les ministères, les collectivités locales, les entreprises et les populations des deux pays.

La coopération économique, commerciale et en matière d’investissement constituera un pilier essentiel de ce partenariat. Les deux pays se sont engagés à mettre en œuvre efficacement l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA), à faciliter l’accès aux marchés et à favoriser une participation accrue de leurs entreprises aux chaînes de valeur et d’approvisionnement mondiales. La Première ministre danoise a encouragé les entreprises de son pays à renforcer leur présence au Vietnam, notamment dans les projets de haute technologie, respectueux de l’environnement et à forte valeur ajoutée.

Le dirigeant Tô Lâm a salué les contributions des groupes danois implantés au Vietnam, tels que LEGO, Maersk, Pandora, Carlsberg et Vestas. Il a appelé à intensifier le dialogue sur les politiques d’investissement et à traduire les engagements en projets concrets.

La transition verte et la lutte contre le changement climatique figurent également parmi les priorités à long terme de la coopération bilatérale. Le Danemark s’est déclaré prêt à partager son expérience et ses technologies afin d’aider le Vietnam à développer les énergies renouvelables, à améliorer l’efficacité énergétique et à atteindre son objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050. Le dirigeant vietnamien a proposé de renforcer le soutien à la mobilisation de financements verts, au développement de projets d’énergies renouvelables de grande envergure, notamment dans l’éolien en mer, ainsi qu’à la mise en œuvre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).

Les deux parties souhaitent également élargir leur coopération aux infrastructures stratégiques, aux ports maritimes, à la logistique, au transport maritime vert et aux chaînes d’approvisionnement. Elles entendent promouvoir les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA), des technologies quantiques, des biotechnologies, de la biomédecine et des technologies numériques.

La santé, l’économie circulaire, les villes intelligentes, l’adaptation au changement climatique, l’éducation, la culture et le tourisme feront également l’objet d’une coopération renforcée.

La Première ministre Mette Frederiksen a salué les contributions de la communauté vietnamienne au Danemark, qui compte plus de 18 000 personnes et participe activement à la vie économique et sociale du pays.

Sur le plan multilatéral, les deux dirigeants ont réaffirmé leur attachement au multilatéralisme et au respect du droit international, ainsi que leur volonté de renforcer leur coordination au sein des Nations unies et dans les forums internationaux. Le Vietnam s’est dit prêt à jouer un rôle de passerelle pour approfondir les relations entre le Danemark et l’ASEAN.

Les deux dirigeants sont enfin convenus de charger les organismes compétents de mettre rapidement en œuvre les engagements pris. Le dirigeant Tô Lâm a invité la Première ministre Mette Frederiksen à effectuer prochainement une visite au Vietnam, invitation à laquelle la Première ministre danoise a répondu favorablement.

À l’issue de leur entretien, les deux dirigeants des deux pays ont assisté à la cérémonie d’échange de documents de coopération entre les ministères, les organismes et les entreprises des deux pays. – VNA

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