Le culte des Déesses-Mères, dix ans après sa reconnaissance par l’UNESCO

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Les formes d'expression scénique sont exécutées dans l'espace de culte, liées à la foi et aux règles religieuses préservées par la communauté. Photo: VNA ​
Les formes d'expression scénique sont exécutées dans l'espace de culte, liées à la foi et aux règles religieuses préservées par la communauté. Photo: VNA ​
La pratique du hầu đồng repose sur une étroite coordination entre le médium, les musiciens-chanteurs (cung văn) et les assistants, qui participent à toutes les étapes du rituel, de la préparation des costumes et des accessoires à la mise en place des différentes cérémonies. Photo: VNA
La pratique du hầu đồng repose sur une étroite coordination entre le médium, les musiciens-chanteurs (cung văn) et les assistants, qui participent à toutes les étapes du rituel, de la préparation des costumes et des accessoires à la mise en place des différentes cérémonies. Photo: VNA
Les gestes scéniques combinés aux accessoires traditionnels et aux chants hát văn contribuent à créer la beauté singulière du rituel. Photo: VNA
Les gestes scéniques combinés aux accessoires traditionnels et aux chants hát văn contribuent à créer la beauté singulière du rituel. Photo: VNA
L’art du costume constitue l’un des éléments essentiels de la richesse esthétique et identitaire du rituel. Il contribue également à préserver les formes de décoration issues de l’art populaire, profondément ancrées dans la vie religieuse. Photo: VNA
L’art du costume constitue l’un des éléments essentiels de la richesse esthétique et identitaire du rituel. Il contribue également à préserver les formes de décoration issues de l’art populaire, profondément ancrées dans la vie religieuse. Photo: VNA
La coordination entre la musique, les costumes et les mouvements crée des formes d'expression caractéristiques du rituel traditionnel. Photo: VNA
La coordination entre la musique, les costumes et les mouvements crée des formes d'expression caractéristiques du rituel traditionnel. Photo: VNA
Le rituel hầu đồng repose sur la collaboration de plusieurs acteurs, des médiums aux musiciens-chanteurs, en passant par les assistants de cérémonie. Photo: VNA
Le rituel hầu đồng repose sur la collaboration de plusieurs acteurs, des médiums aux musiciens-chanteurs, en passant par les assistants de cérémonie. Photo: VNA
La combinaison des costumes traditionnels, des mouvements scéniques, de la musique hát văn et de l'espace de vie religieuse crée la particularité du rituel hầu đồng, un élément des Pratiques liées au culte vietnamien des Déesses-Mères des Trois mondes inscrit par l'UNESCO en 2016. Photo: VNA
La combinaison des costumes traditionnels, des mouvements scéniques, de la musique hát văn et de l'espace de vie religieuse crée la particularité du rituel hầu đồng, un élément des Pratiques liées au culte vietnamien des Déesses-Mères des Trois mondes inscrit par l'UNESCO en 2016. Photo: VNA
Le costume est un composant remarquable du rituel hầu đồng. Photo: VNA
Le costume est un composant remarquable du rituel hầu đồng. Photo: VNA
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Le culte des Déesses-Mères, dix ans après sa reconnaissance par l’UNESCO

L’année 2026 marque le 10e anniversaire de l’inscription des « Pratiques liées au culte vietnamien des Déesses-Mères des Trois mondes » sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO. Dix ans après cette reconnaissance, les valeurs culturelles de ce culte continuent de vivre au sein des communautés, à travers les rites traditionnels, l’art du chant hát văn, les costumes rituels et la pratique médiumnique hầu đồng.

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#culte des Déesses-Mères #hau dong

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