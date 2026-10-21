Thai Nguyen mise sur le tourisme vert pour attirer les visiteurs internationaux





Hanoï (VNA) – Fort de ses collines de thé verdoyantes, de la diversité de ses paysages naturels et de la richesse de son patrimoine culturel, Thai Nguyen mise sur le tourisme vert et durable pour renforcer son attractivité auprès des visiteurs internationaux, diversifier son offre et élargir ses marchés.



La province dispose de nombreux atouts pour développer des expériences touristiques associant nature, traditions locales et vie communautaire. La valorisation de ces ressources constitue un axe majeur de sa stratégie visant à améliorer la qualité des services et à renforcer sa compétitivité sur le marché international.



Des expériences locales au cœur de l’offre touristique



Dans la région de Tan Cuong, réputée pour ses plantations de thé, les visiteurs peuvent découvrir les paysages verdoyants, participer à la cueillette des jeunes pousses et s’initier aux techniques traditionnelles de transformation du thé, notamment le chauffage et le roulage des feuilles.



La coopérative de thé et de tourisme communautaire de Tien Yen illustre cette approche en associant production de thé et accueil touristique. Sur les plus de trois hectares de terrain appartenant à sa famille, son directeur, Bui Trong Dai, a aménagé des sentiers, des espaces de détente et six chambres d’hébergement. Grâce à des partenariats avec les producteurs locaux, la coopérative travaille sur une superficie totale de 30 hectares de plantations, dont cinq hectares certifiés biologiques, avec une production conforme aux normes VietGAP.

Des touristes étrangers s’initient à la fabrication artisanale traditionnelle du thé à la coopérative de thé et de tourisme communautaire de Tiên Yên, dans la commune de Tân Cuong. Photo : VNA





Le site accueille chaque année environ 10.000 visiteurs, dont près de 30% d’étrangers. Outre la découverte des techniques traditionnelles de fabrication du thé, les touristes peuvent déguster des spécialités culinaires à base de jeunes pousses de thé et parcourir les plantations à vélo, tout en profitant d’un environnement naturel préservé.



Autre destination emblématique, le village culturel de Thai Hai se distingue par la préservation des traditions de l’ethnie Tay. Les maisons sur pilotis, les costumes traditionnels, la gastronomie, les rites et les chants populaires permettent aux visiteurs de découvrir un patrimoine vivant. Son produit touristique culturel a obtenu la certification nationale OCOP cinq étoiles.



Le lac Ba Be attire, quant à lui, les visiteurs par ses paysages préservés et la richesse de son écosystème. Les hébergements chez l’habitant proposent notamment des excursions en bateau, des repas traditionnels et des activités culturelles. Depuis le début de 2026, le site a accueilli près de 35.000 visiteurs, dont plus de 4.000 étrangers.



Ces modèles illustrent le potentiel d’un tourisme fondé sur la valorisation des ressources naturelles et culturelles locales. Leur développement doit toutefois aller de pair avec la protection de l’environnement et la préservation des traditions afin de garantir leur attractivité à long terme.



Une fréquentation en hausse, des ambitions internationales renforcées



En 2025, Thai Nguyen a accueilli plus de 7,3 millions de visiteurs, dont environ 292.000 touristes internationaux. Au cours des neuf premiers mois de 2026, la province a enregistré plus de 7,3 millions de visiteurs, soit une hausse de 15,4% sur un an. Parmi eux, plus de 301.000 étaient des touristes internationaux, en progression de 24,8%, tandis que le nombre de visiteurs vietnamiens a dépassé les sept millions, en hausse de 15%.



Les recettes touristiques sont estimées à près de 10.500 milliards de dôngs, en augmentation de 61,7% par rapport à la même période de l’année précédente.



À la suite de la réorganisation territoriale, Thai Nguyen dispose d’un éventail élargi de ressources touristiques, comprenant des lacs, des montagnes, des forêts, des plantations de thé, des sites historiques et révolutionnaires ainsi que le patrimoine culturel des différentes ethnies. Le lac Nui Coc, le lac Ba Be, le versant oriental de la chaîne de Tam Dao et les sites historiques d’ATK Dinh Hoa et d’ATK Cho Don figurent parmi ses principales attractions. Les régions productrices de thé de Tan Cuong, La Bang, Trai Cai, Khe Coc et Dong Phuc constituent également des atouts majeurs.



Malgré cette dynamique, le nombre de visiteurs internationaux reste inférieur au potentiel de la province. Les autorités entendent donc diversifier l’offre, moderniser la promotion touristique et renforcer les liens avec les entreprises de voyage ainsi qu’avec les partenaires nationaux et étrangers.



La stratégie provinciale privilégie un développement touristique vert, durable et innovant, fondé sur la culture, plaçant l’être humain au centre de l’action, les entreprises comme moteur du développement et les habitants au cœur de la démarche. La province prévoit notamment de diversifier les produits liés à l’écotourisme, aux séjours de détente, au tourisme culturel et communautaire, au tourisme agricole, aux activités sportives, à la découverte de la nature ainsi qu’au tourisme d’affaires et de congrès (MICE).



Cap sur 12 millions de visiteurs d’ici 2030



À l’horizon 2030, Thai Nguyen ambitionne d’accueillir environ 12 millions de visiteurs, dont un million de touristes internationaux, de générer quelque 25.000 milliards de dôngs de recettes touristiques et de créer environ 10.000 emplois.



Les marchés prioritaires sont la République de Corée, le Japon, la Chine, l’Europe et l’ASEAN. La province souhaite également élargir sa clientèle à l’Inde, à l’Australie, aux États-Unis et au Canada, en ciblant notamment les voyageurs intéressés par la nature, les cultures locales, le tourisme vert et le tourisme d’affaires et de congrès.



Pour atteindre ces objectifs, les autorités prévoient de poursuivre les investissements dans les infrastructures, d’améliorer les liaisons de transport interrégionales, de développer les produits touristiques emblématiques et de renforcer la formation des ressources humaines. La coordination entre les sites touristiques, les établissements d’hébergement et les voyagistes doit permettre de construire des circuits cohérents, d’enrichir l’expérience des visiteurs et de prolonger leur séjour.



La réussite de cette stratégie dépendra également de l’engagement des entreprises et des communautés locales dans la protection de l’environnement, la préservation des paysages et la sauvegarde du patrimoine culturel. En conciliant valorisation des ressources locales et préservation de leur authenticité, Thai Nguyen entend créer des moyens de subsistance durables pour sa population et renforcer progressivement sa position sur le marché touristique international.- VNA