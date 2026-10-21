Vietnam-Danemark : 55 ans de relations diplomatiques célébrés en musique

Copenhague (VNA) – Dans le cadre de sa visite d’État au Danemark, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, et son épouse, Ngo Phuong Ly, ont assisté, le 20 octobre au soir à Copenhague, à un concert de l’amitié célébrant le 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Danemark (1971-2026), et ont donné une réception à cette occasion.

L’événement s’est déroulé en présence du roi Frederik X et de la reine Mary de Danemark, du président du Parlement danois, Henrik Frandsen, ainsi que de membres de la délégation vietnamienne de haut rang et de représentants de la famille royale, du gouvernement et du Parlement danois, et d’amis danois du Vietnam.

Concert de l’amitié célébrant les 55 ans de relations diplomatiques et la visite d’État du dirigeant vietnamien. Photo: VNA

Lors de l'événement, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a rappelé que le 25 novembre 1971, alors que le Vietnam était en pleine guerre, le Danemark avait été l’un des premiers pays occidentaux à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam. Il a souligné que cette décision historique avait jeté les bases d’une amitié sincère et solide entre les deux pays, nourrie par la confiance, la solidarité et de profondes valeurs humaines..

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung. Photo:: VNA

De son côté, le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, a salué les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays, qui se sont approfondies au fil des décennies, passant d’une coopération traditionnelle au développement à un partenariat d’égal à égal, fondé sur des intérêts communs. Il s’est dit convaincu que les relations bilatérales continueraient de se développer et de connaître de nouveaux succès. Il a notamment souligné que l’élévation des relations au niveau de partenariat stratégique global lors de cette visite ouvrait un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays.

Le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen. Photo: VNA

Dans son discours, le secrétaire général du PCV et président de la République, To Lam, a remercié la famille royale, les autorités et le peuple danois pour leur amitié et leur soutien constants au Vietnam.

Le dirigeant To Lam a souligné que cette visite avait posé des bases solides pour porter la coopération bilatérale à un niveau supérieur. Plus de dix documents de coopération ont été signés, ouvrant de nouvelles perspectives de collaboration à long terme dans les domaines des sciences et technologies, de l’énergie, des infrastructures, de la logistique et des secteurs économiques à forte valeur ajoutée.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, prend la parole. Photo: VNA

Il a rappelé qu’il y a 55 ans, le Danemark avait été l’un des premiers pays occidentaux à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam. Aujourd’hui, il est également devenu le premier pays nordique à établir un partenariat stratégique global avec le Vietnam.

Le Vietnam est prêt à conjuguer les atouts du Danemark avec son propre potentiel de développement, dans l’objectif commun de promouvoir une paix durable, un développement durable et une prospérité verte.

Plus tôt dans l’après-midi du 20 octobre, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, accompagné de son épouse et de la délégation vietnamienne, avait visité le musée Ny Carlsberg Glyptotek à Copenhague. – VNA