Société

Hô Chi Minh-Ville lance la ligne d'assistance 1022 pour la protection de l'enfance

La ligne d'assistance 1022 pour la protection de l'enfance, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 vient d'être mise en service pour permettre de signaler les cas d’enfants victimes de violences, d’abus, de maltraitance ou de travail illégal, ainsi que les situations de femmes victimes de violences ou d’abus nécessitant une aide.

Lors de la cérémonie d'inauguration la ligne d'assistance 1022 pour la protection de l'enfance. Photo : VNA
Lors de la cérémonie d'inauguration la ligne d'assistance 1022 pour la protection de l'enfance. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le 22 octobre, Hô Chi Minh-Ville a officiellement mis en service la ligne d’assistance 1022, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle permet de signaler les cas d’enfants victimes de violences, d’abus, de maltraitance ou de travail illégal, ainsi que les situations de femmes victimes de violences ou d’abus nécessitant une aide.

Intégrée au système d’assistance téléphonique de Hô Chi Minh-Ville, cette ligne remplace l’ancien numéro de consultation 1900 545 559. Elle vise à accélérer le traitement des signalements, à renforcer la coordination entre les différents services et à garantir la sécurité des personnes prises en charge.

Le directeur adjoint du Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville, Nguyen Tang Minh, a indiqué que la mise en service de la ligne 1022 constituait une étape importante vers l’intégration des canaux de recueil des informations et la mise en place d’un processus de traitement unifié, transparent et confidentiel.

Lors d'un appel, les opérateurs reçoivent l'information, déterminent la nature de l'affaire, la classent par zone géographique et la transfèrent à l'unité responsable la plus proche pour une assistance rapide. La procédure est conçue pour être simplifiée, le triage et le transfert vers l'unité compétente prenant moins de 5 minutes.

En cas d’urgence mettant directement en danger la sécurité d’un enfant ou d’une femme, les forces compétentes interviennent immédiatement. Les autres dossiers doivent être traités dans un délai maximal de trois jours ouvrables, contre un jour ouvrable au maximum pour les situations urgentes. Après réception du signalement, le Centre de travail social et d’enseignement professionnel pour adolescents de Hô Chi Minh-Ville coordonne ses actions avec les autorités locales, la police et les services de santé afin de vérifier les faits, d’apporter une assistance et de protéger les victimes. Les résultats du traitement et les documents associés sont enregistrés dans le système 1022 pour en assurer le suivi, dans le respect de la confidentialité des informations personnelles.

Selon Nguyen Thi Thuy Duong, directrice adjointe du Centre de travail social et d’enseignement professionnel pour adolescents de Hô Chi Minh-Ville, les procédures ont été standardisées afin de sécuriser les données et les documents relatifs aux situations de maltraitance. Selon la nature de chaque affaire, le Centre intervient directement ou coordonne l’intervention des experts, des organisations et des organismes concernés.

Auparavant, la ligne d’assistance avait déjà accompagné de nombreux enfants victimes d’abus sexuels, de violences ou d’abandon, ainsi que des jeunes confrontés à des difficultés psychologiques, sanitaires ou juridiques. Pour les enfants maltraités, le Centre collabore avec les autorités locales afin de leur apporter un soutien psychologique, juridique et médical. Pour les enfants défavorisés ou souffrant de problèmes de santé, il évalue les besoins, facilite l’accès aux examens médicaux et assure un soutien nutritionnel régulier dans le cadre d’un projet d’aide aux familles.

Selon les statistiques, l'ancienne ligne téléphonique avait reçu 162 appels en 2021, 248 en 2022 et 282 en 2023, couvrant divers problèmes allant des violences et abus aux conseils psychologiques, au soutien juridique et à la prise en charge d'enfants en situation particulière.

Le lancement de la ligne 1022 devrait améliorer la coordination entre les institutions concernées. Le secteur de la santé de la ville entend poursuivre ses actions de sensibilisation dans les établissements scolaires, renforcer les dispositifs d’accueil médical d’urgence et améliorer la conservation des preuves. Le rôle de l’Association pour la protection des droits de l’enfant de Hô Chi Minh-Ville est également mis en avant pour favoriser la réinsertion des enfants dans leur communauté.- VNA

#Phòng chống bạo lực gia đình #protection de l'enfance #ligne d'assistance
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