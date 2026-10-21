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Quang Tri et Savannakhet lancent un coup de filet sur 30 tonnes de feux d’artifice

La police lance un coup de filet transfrontalier sur 30 tonnes de feux d’artifice

Arrestation de trois ressortissants lao impliqués dans le réseau transfrontalier de trafic de feux d’artifice illégaux. Photo : VNA
Arrestation de trois ressortissants lao impliqués dans le réseau transfrontalier de trafic de feux d’artifice illégaux. Photo : VNA

Quang Tri (VNA) – Les autorités de la province vietnamienne de Quang Tri (Centre) et de la province lao de Savannakhet ont démantelé un réseau transfrontalier impliqué dans le stockage, le commerce et le transport illégaux de feux d’artifice depuis le Laos vers le Vietnam.

L’opération a permis la saisie d’environ 30 tonnes de marchandises illégales et l’arrestation de trois ressortissants lao impliqués dans le stockage, le commerce et le transport de ces produits de contrebande.

Il s’agit de la plus importante saisie de feux d’artifice jamais réalisée lors d’une seule opération, selon le Commandement des gardes-frontières de Quang Tri.

Le 19 octobre 2026, trois suspects ont été arrêtés dans le village de My Yen–Ma Hat, district de Sepon (province de Savannakhet), lors d’une opération conjointe transfrontalière.

Cette interpellation a été menée par le Commandement des gardes-frontières de la province de Quang Tri et le Groupe opérationnel antidrogue et anticriminalité du Centre (Département des gardes-frontières du Vietnam), en étroite coordination avec la police provinciale lao de Savannakhet.

Les suspects ont été identifiés comme étant A May, né en 1962 et surnommé le «Parrain de la frontière» ; Thao A Lam, né en 1983 ; et Thao Do, né en 1981. Tous trois résident dans le village de My Yen–Ma Hat.

Plus tôt, le 13 septembre 2026, les autorités des deux parties ont conjointement bouclé et inspecté sept entrepôts situés dans la même zone, dans le cadre de cette opération.

Elles y ont découvert et saisi 1.120 cartons d’artifices — comprenant notamment des modèles dotés de 49, 36, 9 ou 186 tubes, ainsi que des artifices sphériques, des guirlandes de pétards et divers autres types de produits pyrotechniques. Le poids total des explosifs et artifices saisis a été estimé à environ 30 tonnes.

Le Commandement des gardes-frontières de la province de Quang Tri a indiqué qu’il s’agissait de la plus importante opération de ce type menée à ce jour. Les autorités procéderont à la destruction de l’ensemble des éléments saisis, conformément à la réglementation en vigueur.

Les autorités des deux parties poursuivent leur enquête, vérifient les informations recueillies et étendent leurs recherches afin d’identifier d’autres individus impliqués, qui seront ensuite traduits en justice conformément à la loi. – VNA

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#réseau transfrontalier de trafic de feux d’artifice illégaux #feux d’artifice
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