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Les relations entre le Vietnam et le Danemark appelées à se renforcer et à s’approfondir

Les relations entre le Vietnam et le Danemark, fortes de 55 années d’amitié, continueront de se renforcer et de s’approfondir. Elles ouvriront de nouvelles perspectives de coopération, fondées sur la confiance et le respect mutuels, au service de la paix, de la coopération et de la prospérité des deux pays et de l’humanité tout entière. C’est ce qu’a déclaré le plus haut dirigeant vietnamien.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, et son épouse Ngo Phuong Ly posent avec le roi Frederik X, la reine Mary et le prince héritier Christian du Danemark. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, et son épouse Ngo Phuong Ly posent avec le roi Frederik X, la reine Mary et le prince héritier Christian du Danemark. Photo : VNA

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, s’exprimait lors d’un banquet d’État offert par le roi Frederik X et la reine Mary à Copenhague, dans la soirée du 19 octobre, heure locale.

Le roi Frederik X s’est réjoui d’accueillir le secrétaire général et président To Lam, son épouse et la délégation vietnamienne de haut rang à l’occasion de leur visite d’État au Danemark.

Évoquant les précieux souvenirs que sa famille garde du Vietnam, le roi a souligné que la famille royale danoise entretient des liens particuliers avec le pays et éprouve une affection sincère pour son peuple. Le prince Henrik, défunt époux de la reine Margrethe II, a vécu et étudié à Hanoï pendant une période importante de sa vie. Le roi Frederik X a lui-même exprimé son profond attachement à ce pays d’Asie du Sud-Est.

Le Danemark et le Vietnam partagent de nombreux intérêts communs. Cette visite contribuera à consolider leur amitié et à approfondir leur partenariat, a affirmé le roi Frederik X.

Le secrétaire général et président To Lam a remercié le roi Frederik X, la reine Mary, la famille royale danoise, ainsi que le gouvernement et le peuple danois, pour l’accueil chaleureux et distingué réservé à la délégation vietnamienne.

Il a souligné que cette visite d’État au Danemark, qui coïncide avec le 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, revêt une signification particulière.

Elle évoque l’image d’un pays associé aux contes d’Andersen, porteurs de compassion, de foi et d’un profond désir de vivre. Elle témoigne également de la profonde affection et du soutien sincère que l’État, la famille royale et le peuple danois ont manifestés au Vietnam et à son peuple pendant plus d’un demi-siècle./.

#Vietnam-Danemark
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