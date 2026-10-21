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Transport par avion militaire de plus de 8 400 échantillons d’ossements de martyrs à Hanoi pour identification génétique

​ Acheminés de Cân Tho à Hanoï le 21 octobre, ces échantillons doivent permettre d’identifier des soldats morts pour la Patrie, dans le cadre d’une campagne nationale de recherche et d’identification des dépouilles.

Un total de 8.453 échantillons biologiques prélevés sur des restes de soldats tombés au combat ont été transportés par avion militaire de Cân Tho à Hanoï, le 21 octobre, pour des analyses ADN destinées à identifier les soldats morts pour la Patrie. Photo: VNA
Un total de 8.453 échantillons biologiques prélevés sur des restes de soldats tombés au combat ont été transportés par avion militaire de Cân Tho à Hanoï, le 21 octobre, pour des analyses ADN destinées à identifier les soldats morts pour la Patrie. Photo: VNA

Cân Tho (VNA) – Un total de 8.453 échantillons biologiques prélevés sur des restes de soldats tombés au combat ont été transportés par avion militaire de Cân Tho à Hanoï, le 21 octobre, pour des analyses ADN destinées à identifier les soldats morts pour la Patrie.

Une cérémonie de dépôt de fleurs et d’offrandes d’encens, suivie de la remise des échantillons en vue de leur transport, s’est tenue dans la zone militaire de l’aéroport de Cân Tho. Elle a été organisée par le Commandement de la 9e Région militaire, en coordination avec les Forces de défense aérienne et aériennes ainsi qu’avec les autorités des villes et provinces de Cân Tho, An Giang, Vinh Long et Dông Thap.

Il s’agit de la 12e opération de transport et de la deuxième fois que les échantillons biologiques sont acheminés par avion militaire. Cette opération marque également l’achèvement, par la 9e Région militaire, des prélèvements prévus dans le cadre de la campagne de 500 jours et nuits visant à intensifier la recherche, le rassemblement et l’identification des restes des soldats morts au combat.

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Transport par avion militaire de plus de 8 400 échantillons d’ossements de martyrs à Hanoi pour identification génétique. Photo: VNA

Prenant la parole à cette occasion, le général de division Hô Van Thai, commissaire politique de la 9e Région militaire, a souligné que, malgré le temps écoulé depuis la fin de la guerre, de nombreux fils du pays reposaient encore sur les anciens champs de bataille, sur le sol vietnamien ou à l’étranger. Des centaines de milliers de tombes restent sans nom, tandis que de nombreuses familles attendent toujours des informations sur leurs proches disparus.

Il a affirmé que la recherche, le rassemblement et l’identification des restes des soldats constituaient une responsabilité sacrée des forces armées, conformément aux orientations du Parti, de l’État et de l’Armée, et en réponse aux attentes légitimes des familles.

À ce jour, la 9e Région militaire a retrouvé et rassemblé 1.104 dépouilles, dont 748 au Vietnam et 356 au Cambodge. Ces résultats représentent 122,66 % de l’objectif fixé pour 2026 et 76,13 % de celui de la campagne de 500 jours et nuits.

Le 10 octobre, les forces de la 9e Région militaire avaient achevé les prélèvements dans les 107 cimetières de martyrs concernés, sur les tombes dépourvues d’informations permettant d’identifier les défunts. Au total, 41.231 tombes ont été ouvertes, soit 100 % de l’objectif fixé. Des prélèvements ont pu être effectués sur 31.963 d’entre elles, tandis que les 9.268 autres ne remplissaient pas les conditions nécessaires. Cette mission a ainsi été achevée près de sept mois avant la date prévue.

Avant cette nouvelle opération, le commandement avait organisé 11 transports, portant à 23 557 le nombre total d’échantillons biologiques remis pour des analyses ADN. Le 5 octobre, avec l’appui des Forces de défense aérienne et aériennes, un premier transport par avion militaire avait été salué par le Comité national de pilotage 515 et les dirigeants du ministère de la Défense.

Le 21 octobre, vers 7 h 15, l’avion CASA-295 immatriculé 8901 a décollé de l’aéroport de Cân Tho avec les 8 453 échantillons à son bord, à destination de l’aéroport militaire de Gia Lâm, à Hanoï. Ceux-ci seront remis à l’Institut de médecine légale militaire, relevant du ministère de la Défense, pour y subir des analyses ADN.

Selon le général de division Hô Van Thai, chaque échantillon représente non seulement le fruit d’un travail scientifique, mais aussi un espoir pour les familles qui cherchent à retrouver leurs proches et à leur rendre leur identité.

L’achèvement des prélèvements dans les cimetières et la poursuite de l’acheminement des échantillons constituent une étape importante de la campagne. Les résultats des analyses devraient permettre à davantage de familles d’identifier leurs proches et de mettre progressivement un terme à des décennies d’attente.

Le responsable a réaffirmé que les forces armées de la 9e Région militaire poursuivraient leurs efforts en faveur de ceux qui ont contribué à la défense de la nation, notamment en recherchant et en identifiant les soldats disparus. Cette mission témoigne de la responsabilité des générations actuelles envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance et la liberté du pays. Elle contribue également à apaiser les souffrances laissées par la guerre et à perpétuer la tradition vietnamienne de reconnaissance envers les générations précédentes.-VNA

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