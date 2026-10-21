Société

La justice s’empare de l’affaire Mr Pips en simultané sur trois sites

Les procureurs ont identifié Pho Duc Nam comme étant le cerveau d’un réseau criminel impliquant 188 prévenus, responsable, selon les accusations, de 919 affaires de fraude ayant causé aux victimes un préjudice de près de 1.560 milliards de dôngs (environ 59,5 millions de dollars).

Pho Duc Nam (alias Mr Pips). Photo fournie par la police
Pho Duc Nam (alias Mr Pips). Photo fournie par la police

Hanoi (VNA) – Le Tribunal populaire de Hanoi ouvrira le 26 octobre le procès en première instance de l’affaire de Pho Duc Nam (alias Mr Pips) et ses complices, poursuivis pour "escroquerie, blanchiment d’argent, recel ou consommation des produits d’un crime ou délit, évasion fiscale".

Les procureurs ont identifié Pho Duc Nam comme étant le cerveau d’un réseau criminel impliquant 188 prévenus, responsable, selon les accusations, de 919 affaires de fraude ayant causé aux victimes un préjudice de près de 1.560 milliards de dôngs (environ 59,5 millions de dollars).

Selon l’acte d’accusation, les faits remontent à 2017. Pho Duc Nam s’est alors associé à Isik Uran, un ressortissant turc né en 1984, pour mettre en place une vaste escroquerie financière. Ensemble, ils ont conçu 36 sites web reliés aux applications de trading MT4 et MT5.

Pour tromper la vigilance des investisseurs, ces plateformes arboraient des noms anglophones calqués sur ceux de véritables bourses internationales. En réalité, le système était entièrement truqué : les sites web fonctionnaient en circuit fermé, sans aucune connexion avec les marchés mondiaux. Les clients ne spéculaient pas sur les cours, mais jouaient sans le savoir contre l’administrateur de la plateforme. Chaque perte subie par un utilisateur basculait ainsi directement dans les poches des dirigeants.

Sous les ordres des deux hommes, des employés étaient chargés de démarcher les victimes pour les convaincre d’ouvrir un compte et d’y déposer des fonds, permettant ainsi aux accusés de détourner l’argent de ces investisseurs.

Par la suite, Pho Duc Nam a orchestré la création de plusieurs sociétés écrans, des structures fictives dont il s’est servi comme couverture pour recruter du personnel et louer des numéros de téléphone via l’application Zoiper. Pour capter les fonds des investisseurs lésés, le réseau a ouvert 66 comptes bancaires et plateformes de paiement intermédiaire liés à ces sites de trading.

Afin de déployer ses équipes, l’organisation a loué des bureaux dans de grandes villes du pays — notamment à Hanoi, Hô Chi Minh-Ville, Da Nang et dans l’ancienne province de Binh Duong. Les employés y étaient répartis dans des sections distinctes mais parfaitement coordonnés, formant un rouage global et redoutablement efficace destiné à dépouiller les victimes.

Dans ce dossier tentaculaire, Pho Duc Nam (alias Mr Pips, 32 ans, domicilié à Hô Chi Minh-Ville), Lê Khac Ngo (alias Mr Hunter, 36 ans, domicilé à Hanoi) et Nguyên Thanh Phong (36 ans, domicilé dans la province de Tây Ninh) sont poursuivis pour "escroquerie" et "blanchiment d’argent" en vertu des articles 174 et 324 du Code pénal.

Nguyên Thi Thuy, 44 ans, domicilée à Hô Chi Minh-Ville, est poursuivie pour "blanchiment d’argent" et "évasion fiscale", en vertu de l’article 200 du Code pénal. Elle figure aux côtés de six autres prévenus renvoyés pour "blanchiment d’argent" - Nguyên Hoa Binh (45 ans, domicilié à Hà Dông), Pho Duc Thang (58 ans et père de Pho Duc Nam), ainsi que Nguyên Thanh Tâm, Trân Thi Thanh Tâm, Nguyên Thi Nam et Lê Thi Liêu.

Par ailleurs, Pho Duc Tuân (41 ans, cousin de Pho Duc Nam) est poursuivi pour "recel ou consommation des produits d’un crime ou délit", conformément à l’article 323 du Code pénal. Enfin, les 177 autres prévenus répondent d’"escroquerie".

En raison de l’affluence exceptionnelle à ce procès — qui réunit 188 prévenus dont 163 actuellement en détention provisoire, plus de 200 avocats de la défense et des centaines de témoins et parties prenantes —, le Tribunal populaire de Hanoi a opté pour une organisation hybride, combinant présentiel et visioconférence.

Le dispositif s’articule autour de trois sites, dont le site central sera établi dans la grande salle d’audience du tribunal et accueillera le personnel judiciaire (le Conseil de jugement et les représentants du Parquet, une cinquantaine d’accusés ainsi que les quelque 200 avocats de la défense.

Le second site prendra place au sein de l’auditorium du tribunal, entièrement réservé aux victimes ainsi qu’aux personnes dont les droits et obligations sont liés à l’affaire. Le troisième site s’installera dans l’auditorium de la maison d’arrêt n°1 de la police de Hanoi, où sera regroupée la majorité des prévenus actuellement en détention provisoire. – VNA

source
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