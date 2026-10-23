Vietnam – Mozambique : renforcer la coopération éducative et la formation des ressources humaines

Maputo (VNA) - L’ambassadrice du Vietnam au Mozambique, Tran Thi Thu Thin, a présidé le 22 octobre à Maputo une rencontre avec les étudiants mozambicains bénéficiaires de bourses d’études du gouvernement vietnamien, avant leur départ pour le Vietnam au titre de l’année universitaire 2026-2027.

Félicitant les 15 nouveaux boursiers, elle a souligné que ce programme constituait non seulement un projet de coopération éducative, mais aussi un investissement stratégique dans l’avenir de la jeunesse mozambicaine et une illustration concrète de l’amitié entre les deux pays.

Elle a précisé que ces étudiants étaient les premiers bénéficiaires des avancées récentes de la coopération bilatérale, à la suite de la signature, en janvier 2026, d’un nouvel accord de coopération dans l’enseignement supérieur entre les deux gouvernements, visant à porter le quota annuel de bourses de 10 à 15.



Présentant le Vietnam, l'ambassadrice a évoqué l'histoire, la culture, la tradition d'hospitalité ainsi que le développement socio-économique du pays. Elle a encouragé les étudiants à s'intégrer activement, à respecter les lois vietnamiennes et les règlements universitaires, tout en exprimant l'espoir qu'ils deviendront un pont reliant les deux nations.

Pour sa part, la directrice de l’Institut des bourses du Mozambique, Carla Caomba, a estimé que le programme de coopération éducative avec le Vietnam revêtait une importance très concrète, en contribuant directement à la formation des jeunes dans des secteurs clés tels que l’industrie, l’agriculture, les technologies de l’information et la santé.

L’ambassadrice du Vietnam au Mozambique, Tran Thi Thu Thin et les étudiants mozambicains bénéficiaires de bourses d’études du gouvernement vietnamien. Photo: VNA

Elle a exprimé son souhait que les étudiants fassent preuve d’assiduité et de discipline afin d’acquérir au Vietnam des connaissances et des compétences technologiques qu’ils pourront mettre à profit à leur retour, contribuant ainsi au développement de leur pays et à la consolidation des relations d’amitié traditionnelles entre les deux nations.

Lors de la rencontre, l’ambassadrice Tran Thi Thu Thin a également répondu aux questions des étudiants sur leurs futurs cursus et leurs conditions de vie au Vietnam. Elle leur a fourni des conseils pratiques pour faciliter leur adaptation.



L’accord entre les deux gouvernements sur la coopération dans l’enseignement supérieur, signé en janvier 2026, vise à concrétiser les volets éducatifs de l’Accord de coopération culturelle et éducative de 2007. Ce nouveau document couvre plusieurs domaines tels que les projets d'enseignement, la recherche, les échanges académiques et d'étudiants, répondant aux besoins de coopération croissants entre le Vietnam et le Mozambique. -VNA