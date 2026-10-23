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Actualité de la semaine : De nouvelles avancées dans les relations entre le Vietnam et l’Europe

Le Vietnam et le Danemark élèvent leurs relations au rang de partenariat stratégique global, tandis que Hanoï et l’AELE signent un accord de libre-échange après 14 ans de négociations.

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Vous écoutez les faits marquants hebdomadaires du podcast de la VNA. Voici une sélection de grands événements du 16 au 22 octobre 2026 :

Vietnam–Danemark : les relations passent au niveau stratégique global

Vietnam–AELE : un accord historique après 14 ans de négociations

Le vietnamien VIFON investit 20 millions d’euros en France

Greffes d’organes : le Vietnam franchit un nouveau cap

El Niño : le froid pourrait arriver plus tard au Vietnam

Le Vietnam sur les rails des plus beaux voyages du monde. -VNA

#Vietnam-Danemark #partenariat stratégique global #accord de libre-échange Vietnam-AELE #actualité vietnamienne #podcast VNA

Vietnam - Nouvelle ère

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Le secrétaire général du Parti et président vietnamien, To Lam, passe en revue la garde d'honneur de la Sécurité publique populaire. Photo : VNA

Actualité de la semaine : Le leader Tô Lâm demande d’unifier la perception pour une sécurité proactive

Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm a demandé le 11 juillet à la Force de sécurité populaire d’unifier la perception sur la pensée de sécurité nationale et la protection de la sécurité nationale et de promouvoir son rôle essentiel dans le conseil et l’organisation de la mise en œuvre de la Stratégie de sécurité nationale dans la nouvelle situation.

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