Actualité de la semaine : De nouvelles avancées dans les relations entre le Vietnam et l’Europe

Vous écoutez les faits marquants hebdomadaires du podcast de la VNA. Voici une sélection de grands événements du 16 au 22 octobre 2026 :

Vietnam–Danemark : les relations passent au niveau stratégique global

Vietnam–AELE : un accord historique après 14 ans de négociations

Le vietnamien VIFON investit 20 millions d’euros en France

Greffes d’organes : le Vietnam franchit un nouveau cap

El Niño : le froid pourrait arriver plus tard au Vietnam

Le Vietnam sur les rails des plus beaux voyages du monde. -VNA