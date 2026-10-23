Actualité de la semaine : De nouvelles avancées dans les relations entre le Vietnam et l’Europe

Vous écoutez les faits marquants hebdomadaires du podcast de la VNA. Voici une sélection de grands événements du 16 au 22 octobre 2026 :
Vietnam–Danemark : les relations passent au niveau stratégique global
Vietnam–AELE : un accord historique après 14 ans de négociations
Le vietnamien VIFON investit 20 millions d’euros en France
Greffes d’organes : le Vietnam franchit un nouveau cap
El Niño : le froid pourrait arriver plus tard au Vietnam
Le Vietnam sur les rails des plus beaux voyages du monde. -VNA