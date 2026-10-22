Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung rencontre le vice-PM et ministre belges des Affaires étrangères

Bruxelles (VNA) – Dans le cadre de la visite officielle en Belgique du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a rencontré le 22 octobre le vice-Premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot.



Le Hoai Trung s’est réjoui de cette rencontre et a remercié le vice-Premier ministre et ministère belge des Affaires étrangères pour sa coopération étroite dans la préparation de cette visite officielle. Il a salué les avancées positives des relations bilatérales, plus de 50 ans après l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, notamment à la suite de la visite d’État au Vietnam du roi et de la reine des Belges en avril 2025.



Le ministre vietnamien a réaffirmé que le Vietnam attachait une grande importance à ses relations d’amitié et de coopération avec la Belgique, un partenaire de premier plan en Europe. Il a souligné que la visite du dirigeant To Lam constituait une occasion majeure pour les dirigeants des deux pays d’échanger leurs visions et de porter leur coopération à un niveau supérieur, plus stratégique et plus concret.



À cette occasion, le ministre Le Hoai Trung a salué l’adoption, en octobre 2023, par la Chambre des représentants de Belgique, d’une résolution appelant à apporter un soutien aux victimes vietnamiennes de l’agent orange. Il a particulièrement remercié le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévot, pour ses efforts visant à promouvoir le processus de ratification de l’accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’Union européenne (EVIPA), et salué son adoption rapide par la Chambre des représentants.

Le chef de la diplomatie vietnamienne a proposé aux deux ministères des Affaires étrangères de renforcer leur rôle de coordination dans la mise en œuvre des résultats et des orientations définis par les dirigeants des deux pays. Il a également appelé à approfondir la coopération en matière de défense et de sécurité, à consolider la confiance politique et à mettre pleinement en œuvre les accords déjà signés.



Sur le plan économique, il a proposé de privilégier les secteurs présentant des complémentarités, notamment les ports maritimes et la logistique. Le Vietnam souhaite également faire des sciences et technologies et de l’innovation de nouveaux axes majeurs de coopération, en particulier dans les semi-conducteurs, la biotechnologie, les produits pharmaceutiques et l’agriculture de haute technologie.



Le ministre vietnamien a en outre souligné l’importance de poursuivre les échanges dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la culture, du tourisme et de la santé. Il a appelé à renforcer les liens entre les collectivités locales vietnamiennes et les Régions et Communautés de Belgique afin d’élargir les possibilités de coopération à différents niveaux.



De son côté, le vice-Premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot, s’est déclaré heureux de rencontrer le ministre Le Hoai Trung. Il a souligné l’importance de la visite officielle du dirigeant To Lam pour consolider la confiance politique et ouvrir de nouvelles perspectives de coopération.



Il a affirmé que la Belgique attachait une grande importance à ses relations avec le Vietnam et appréciait ses réalisations socio-économiques ainsi que son rôle croissant sur la scène internationale. Il a exprimé le souhait de renforcer la coopération entre les deux ministères, de stimuler les investissements dans les secteurs d’excellence de la Belgique et d’exploiter davantage le potentiel de coopération avec les Régions et Communautés belges.



S’agissant des questions régionales et internationales d’intérêt commun, les deux ministres ont souligné la nécessité de défendre le multilatéralisme, de respecter le droit international et de renforcer le dialogue et la coopération pour régler pacifiquement les différends.



Ils sont convenus de renforcer la coordination et le soutien mutuel au sein des Nations unies et des autres forums multilatéraux. Ils ont également affirmé leur volonté de promouvoir la coopération entre le Vietnam et l’Union européenne, entre la Belgique et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), ainsi qu’entre l’ASEAN et l’Union européenne, au sein des Nations unies et des forums multilatéraux.- VNA