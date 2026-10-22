Politique

Rayonnements ionisants : le Vietnam s'exprime au nom de l'ASEAN à l'ONU

L'ASEAN invite l'ensemble des États membres à intensifier le partage de données scientifiques, à renforcer la coopération internationale et à participer activement aux enquêtes mondiales, notamment celles sur les expositions aux rayonnements en milieu médical.

Le ministre-conseiller Nguyen Hai Luu, représentant permanent adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'Organisation des Nations unies (ONU) à New York. Photo: VNA
Le ministre-conseiller Nguyen Hai Luu, représentant permanent adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'Organisation des Nations unies (ONU) à New York. Photo: VNA

New York (VNA) - S'exprimant au nom de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), le ministre-conseiller Nguyen Hai Luu, représentant permanent adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'Organisation des Nations unies (ONU) à New York, a prononcé le 21 octobre un discours lors d'une réunion de la Commission des politiques spéciales et de la décolonisation (Quatrième Commission) de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, consacrée à l'examen de la question des « effets des rayonnements ionisants ».

Dans son intervention, le diplomate vietnamien a réaffirmé l'appui indéfectible du bloc régional au rôle scientifique, indépendant et objectif du Comité scientifique des Nations unies pour l'étude des effets des rayonnements ionisants (UNSCEAR), tout en soulignant la nécessité de renforcer les capacités des pays en développement et la coopération internationale dans le domaine de la radioprotection. L'ASEAN salue les contributions majeures apportées par l'UNSCEAR depuis sa création en 1955 dans la réalisation d'évaluations indépendantes, objectives et fondées sur des données probantes des sources, des niveaux, des impacts et des risques liés aux rayonnements ionisants. Ces données constituent le socle scientifique essentiel à l'élaboration de cadres et de normes internationaux en matière de radioprotection et de sûreté, notamment ceux de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), au service de la santé publique et de la préservation environnementale.

L'ASEAN invite l'ensemble des États membres à intensifier le partage de données scientifiques, à renforcer la coopération internationale et à participer activement aux enquêtes mondiales, notamment celles sur les expositions aux rayonnements en milieu médical. À l'échelle régionale, les pays d'Asie du Sud-Est ont confirmé leur engagement à consolider la coopération en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, notamment par le Réseau des autorités de réglementation de l'énergie atomique de l'ASEAN (ASEANTOM) et par les échanges d'informations, d'expertise et la coopération avec les organisations internationales compétentes, conformément aux fonctions et responsabilités de chacune. Face aux difficultés budgétaires et opérationnelles affectant le fonctionnement de l'UNSCEAR, l'organisation régionale exhorte la communauté internationale à garantir des ressources stables et adéquates pour préserver l'autonomie et l'efficacité des travaux du Comité.

Au cours des débats, de nombreuses délégations ont également réitéré leur soutien au rôle de l’UNSCEAR, insistant sur son indépendance scientifique, le renforcement de la coopération internationale et la nécessité de garantir les ressources nécessaires à son action. Introduit par la Belgique en qualité de pays coordinateur, le projet de résolution A/C.4/81/L.6 - prévoyant notamment le réaménagement du dispositif de soutien organisationnel à l'UNSCEAR ainsi que l'examen de son éventuel élargissement futur - a été officiellement adopté par consensus, sans faire l'objet d'un vote, à l'issue de la réunion. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Rayonnements ionisants #ASEAN #Commission des politiques spéciales et de la décolonisation #Organisation des Nations unies
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Résolution en action

Sur le même sujet

Voir plus

L’ambassadrice du Vietnam en Argentine concurremment en Uruguay, Ngô Minh Nguyêt s’exprime lors de la table ronde sur les relations bilatérales. Photo : VNA

Le Vietnam promeut une coopération globale avec l’Uruguay

Le sénateur Sebastian Da Silva, président de la Commission des affaires internationales du Sénat, a affirmé que le Groupe d’amitié parlementaire Uruguay-Vietnam œuvrera à promouvoir la coopération interparlementaire et à contribuer au renforcement de la solidarité, de l’amitié et des liens multiformes entre les deux pays.

Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung et la vice-présidente de la Commission européenne, Haute Représentante de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Kaja Kallas. Photo : gov.vn

Vietnam et UE s'engagent à approfondir leur partenariat

Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung a rencontré le 21 octobre à Bruxelles la vice-présidente de la Commission européenne, Haute Représentante de l'UE pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Kaja Kallas, pour discuter du partenariat stratégique global Vietnam-UE.

Le roi danois Frederik X (2e, droite) et la reine Mary (première, droite) président la cérémonie officielle d'adieu en l'honneur du secrétaire général du Parti et président To Lam et de son épouse. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam achève avec succès sa visite d’État au Danemark

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, son épouse Ngo Phuong Ly ainsi que la haute délégation vietnamienne ont quitté Copenhague le 21 octobre à la mi-journée (heure locale), concluant avec succès leur visite d’État au Danemark effectuée du 19 au 21 octobre.

Bert De Belder, responsable des relations internationales du PTB. Photo: VNA

Vietnam-Belgique : des liens historiques entre le PCV et le PTB

À l’occasion de la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, en Belgique et auprès de l’Union européenne, le responsable des relations internationales du Parti du travail de Belgique (PTB), Bert De Belder, souligne les liens historiques entre les deux partis, les acquis du Vietnam après 40 ans de Renouveau et les perspectives de coopération entre le Vietnam, la Belgique et l’Europe.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, et son épouse Ngo Phuong Ly posent avec le roi Frederik X, la reine Mary et le prince héritier Christian du Danemark. Photo : VNA

Les relations entre le Vietnam et le Danemark appelées à se renforcer et à s’approfondir

Les relations entre le Vietnam et le Danemark, fortes de 55 années d’amitié, continueront de se renforcer et de s’approfondir. Elles ouvriront de nouvelles perspectives de coopération, fondées sur la confiance et le respect mutuels, au service de la paix, de la coopération et de la prospérité des deux pays et de l’humanité tout entière. C’est ce qu’a déclaré le plus haut dirigeant vietnamien.

Par procuration du Premier ministre, la ministre de la Santé, Dào Hông Lan présente les propositions relatives à trois projets de loi. Photo : VNA

L’Assemblée nationale examine une extension progressive de la couverture sociale

Le projet de loi modifiant et complétant des dispositions de la Loi sur l’assurance sociale a pour objectif de perfectionner davantage la politique en matière d’assurance sociale, de garantir la cohérence du système juridique et d’apporter des réponses concrètes aux réalités du terrain rencontrées lors de sa mise en application.