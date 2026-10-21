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Le permanent du Secrétariat Tran Cam Tu reçoit le chef de l’Union de la jeunesse populaire révolutionnaire lao

Le permanent du Secrétariat du PCV a réaffirmé que le Parti et l'État vietnamiens accordaient en toutes circonstances la plus haute priorité aux relations bilatérales avec le Laos et appuyant résolument ses réformes et son développement.

Le permanent du Secrétariat Tran Cam Tu (droite) reçoit le chef de l’Union de la jeunesse populaire révolutionnaire lao, Thongly Sisoulith. Photo: VNA
Le permanent du Secrétariat Tran Cam Tu (droite) reçoit le chef de l’Union de la jeunesse populaire révolutionnaire lao, Thongly Sisoulith. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, a reçu le 21 octobre à Hanoï une délégation du Comité central de l'Union de la jeunesse populaire révolutionnaire lao (UJPRL), conduite par son secrétaire et membre du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), Thongly Sisoulith, en visite de travail au Vietnam.

M. Tran Cam Tu a apprécié les accomplissements notables obtenus par le Parti, l'État et le peuple lao au cours des dernières années, auxquels la jeunesse a apporté une contribution active.

Félicitant Thongly Sisoulith pour son élection au Comité central du PPRL lors de son 12e Congrès national et pour sa nomination à la tête du comité central de l’Union de jeunesse, le dirigeant vietnamien s'est dit convaincu que Thongly Sisoulith saura guider le mouvement de jeunesse lao vers de nouveaux succès, au profit du développement national et du resserrement des liens spéciaux unissant le Vietnam et le Laos.

Le permanent du Secrétariat du PCV a réaffirmé que le Parti et l'État vietnamiens accordaient en toutes circonstances la plus haute priorité aux relations bilatérales avec le Laos et appuyant résolument ses réformes et son développement.

Se félicitant des résultats de la coopération bilatérale entre les deux mouvements de jeunesse, il a appelé les deux parties à matérialiser les accords de haut niveau, à intensifier les échanges de délégations à tous les échelons et à conférer une dimension toujours plus pragmatique et substantielle à leurs initiatives communes.

Le dirigeant vietnamien a également insisté sur la nécessité pour les deux organisations de jeunesse d’assumer un rôle de premier plan dans l'éducation des jeunes générations à la solidarité spéciale bilatérale, le partage d’expériences, tout en demeurant à l'écoute de leurs aspirations pour stimuler leur esprit civique et leur volonté de contribution. Il a préconisé d’ériger l’éducation, la formation et le développement du capital humain jeune au rang de mission stratégique de long terme, notamment dans les domaines de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transition numérique.

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Séance de travail entre le permanent du Secrétariat Tran Cam Tu et la délégation du Comité central de l’Union de la jeunesse populaire révolutionnaire lao. Photo: VNA

Dans l’optique du 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et du cinquantenaire de la signature du Traité d'amitié et de coopération Vietnam - Laos en 2027, le dirigeant vietnamien a invité les deux jeunesses à coordonner étroitement l'organisation d'activités commémoratives porteuses de sens.

Pour sa part, Thongly Sisoulith a salué les progrès socio-économiques spectaculaires enregistrés par le Vietnam sous la direction du PCV, louant en particulier sa croissance vigoureuse continue et ses réalisations en matière de formation des ressources humaines. Soulignant que la jeunesse lao s'honore d'hériter de cette amitié historique et s'engage à la faire fructifier, il a partagé les résultats prometteurs de l’entretien avec l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh.

Le responsable lao a indiqué que les deux organisations s'étaient accordées sur des axes de travail concrets, axés sur la formation professionnelle, la montée en qualification, le rapprochement entre centres de formation et entreprises, ainsi que sur l'intensification des actions de bénévolat, de préservation de l'environnement et d'assistance aux populations des régions isolées. Ces orientations poseront les bases de la signature d'un nouveau protocole d'accord de coopération pour la prochaine étape prévue en 2027.

Il a exprimé la volonté d’approfondir le partage d'expertise avec sa consœur vietnamienne dans le domaine de l'action sociale afin de répondre au plus près aux attentes des jeunesses des deux pays. -VNA

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