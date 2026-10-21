Politique

Cinquante-huit autres restes de martyrs ont été retrouvés au parc Lê Thi Riêng

Rien que le 20 octobre, l’équipe a mobilisé trois pelles mécaniques, un camion-benne et deux camions pour traiter plus de 550 mètres cubes de terre, mettant au jour 11 ensembles de restes de martyrs ainsi que quatre lots d’effets personnels.

Les membres de l’équipe K74 transportent les restes de martyrs depuis le site de fouilles vers un local destiné au recueil et au stockage d’échantillons, afin de faciliter l’identification des martyrs. Photo : VNA
Les membres de l’équipe K74 transportent les restes de martyrs depuis le site de fouilles vers un local destiné au recueil et au stockage d’échantillons, afin de faciliter l’identification des martyrs. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le Commandement militaire de Hô Chi Minh-Ville a annoncé, mardi 20 octobre, que 58 restes de martyrs avaient été découvertes et exhumées, dont 15 retrouvés avec leurs effets personnels, au cours des cinq premiers jours de la deuxième phase d’une opération de recherche menée dans le parc Lê Thi Riêng, situé dans le quartier de Hoa Hung.

Dès le lendemain de la cérémonie commémorative et de la réinhumation des corps de la première phase – célébrée le 14 octobre au parc –, l'équipe de recherche K74 du Commandement militaire municipal a entamé, le 15 octobre une seconde phase de fouilles pour retrouver les restes des soldats tombés au combat lors de l’offensive générale et l'insurrection du Printemps 1968.

Du 15 au 20 octobre, les officiers et soldats de l’équipe K74 ont surmonté les difficultés liées aux fortes pluies qui se sont abattues sur Hô Chi Minh-Ville, étendant la zone de fouilles et traitant environ 500 mètres cubes de terre par jour. Ces efforts ont permis de retrouver 58 restes de martyrs au cours des cinq premiers jours de cette deuxième phase.

Rien que pour la journée du 20 octobre, l’équipe a mobilisé trois excavatrices, un camion-benne et deux camions de transport pour traiter plus de 550 mètres cubes de terre, mettant au jour 11 dépouilles ainsi que quatre lots d’effets personnels.

Entre le 23 juin et le 20 octobre, les fouilles menées dans le parc Lê Thi Riêng ont permis d’exhumer les restes de 789 martyrs, dont 322 ont été retrouvés avec leurs effets personnels. Dans le détail, les équipes de recherche ont mis au jour 756 sépultures individuelles, tandis que les 33 autres corps reposaient ensemble dans huit fosses communes.

Le Commandement militaire de Hô Chi Minh-Ville a affirmé que l’opération de recherche et d’exhumation se poursuivait avec un profond sens des responsabilités, témoignant d’une immense reconnaissance envers les héros tombés au combat, qui ont sacrifié leur vie pour la libération, l’édification et la défense de la nation. – VNA

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#restes de martyrs #Commandement militaire de Hô Chi Minh-Ville #parc Lê Thi Riêng
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