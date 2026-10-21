Hanoï (VNA) – A l’invitation du Premier ministre du Vietnam, Le Minh Hung, le Premier ministre polonais Donald Tusk effectuera une visite officielle au Vietnam du 24 au 26 octobre 2026.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, le Vietnam et la Pologne ont établi leurs relations diplomatiques le 4 février 1950. Au cours de plus de 75 dernières années, leurs liens se sont développés dans divers domaines, notamment la politique, l'économie, la culture, la science et l'éducation. Le peuple vietnamien apprécie grandement le soutien actif et l'aide précieuse du gouvernement et du peuple polonais, tant au cours de la lutte passée du Vietnam pour la libération nationale que du processus actuel de développement national.



Dans le cadre de sa politique étrangère ouverte à l'égard de l'Asie, la Pologne a attaché une grande importance au rôle et à la position du Vietnam, soulignant que le Vietnam est un partenaire prioritaire en Asie du Sud-Est.



Des visites mutuelles à tous les niveaux ont été maintenues entre les deux pays. Plus récemment, lors de la 15e réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial (WEF) à Dalian, en Chine, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le président Andrzej Duda le 25 juin 2024. Les deux dirigeants ont exprimé leur volonté commune d'élever les relations bilatérales à un nouveau palier dans un futur proche.

Le Vietnam est désormais le premier partenaire commercial de la Pologne en Asie du Sud-Est, et la Pologne est le premier partenaire du Vietnam en Europe centrale et orientale. Le commerce bilatéral a connu une croissance constante ces dernières années, atteignant 2,11 milliards de dollars en 2020, 2,57 milliards de dollars en 2021, 2,56 milliards de dollars en 2022, 2,82 milliards de dollars en 2023 et 3,43 milliards de dollars en 2024. Le chiffre d’affaires entre les deux pays a atteint 3,94 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 14,8 % sur un an.

Les deux pays sont convenus de tirer pleinement parti de l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA), de lever les barrières techniques et de faciliter l’accès des produits de chaque partie au marché de l’autre, notamment les produits agricoles, sylvicoles et aquatiques, les textiles, les chaussures, les équipements médicaux et les produits pharmaceutiques.

La Pologne a notamment été l’un des premiers pays de l’UE à aider le Vietnam pendant la pandémie de COVID-19, en faisant don de 1,4 million de doses de vaccin et de 8 tonnes de fournitures médicales d’une valeur de 4 millions de dollars. La coopération dans d’autres domaines tels que la défense, la sécurité, l’éducation, l’agriculture, la culture a également continué de progresser.

Des années 1960 au début des années 1990, la Pologne a aidé le Vietnam à former plus de 4.000 étudiants et scientifiques, ainsi que plus de 3.500 travailleurs qualifiés, principalement dans l’extraction du charbon et la construction navale. En 2017, les deux parties ont signé un nouvel accord sur l’éducation, s’engageant à offrir 20 bourses par an et à accueillir 20 étudiants polonais pour des stages au Vietnam.

La communauté vietnamienne en Pologne, qui compte environ 25.000 personnes, est connue pour sa solidarité, son dévouement à la patrie et ses précieuses contributions à la Pologne et aux relations bilatérales. -VNA