Économie

Le Vietnam harmonise ses indicateurs pour évaluer son économie numérique

Le pays fait de l’économie numérique une priorité stratégique, fixant un objectif ambitieux qu’elle représente au moins 30% de son PIB d’ici 2030 dans le cadre de la résolution n°57-NQ/TW du Politburo.

Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung présidant la réunion, à Hanoi, le 21 octobre. Photo : VNA
Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung présidant la réunion, à Hanoi, le 21 octobre. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a présidé mercredi 21 octobre une réunion avec le ministère des Sciences et des Technologies (MOST) et le ministère des Finances (MOF) afin de convenir d’un indicateur et d’une méthodologie permettant de mesurer la contribution de l’économie numérique au PIB.

Selon le ministère des Sciences et des Technologies, l’économie numérique constitue une priorité stratégique pour le Vietnam, qui ambitionne de porter sa part dans le PIB à au moins 30% d’ici 2030, conformément à la résolution n°57-NQ/TW du Politburo sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale.

Une évaluation précise des progrès réalisés vers cet objectif nécessite des indicateurs harmonisés, des méthodes de mesure cohérentes et des sources de données officielles, afin de refléter de manière objective la contribution de l’économie numérique à la croissance économique.

La réunion a été consacrée au déploiement des indicateurs de l’économie numérique, conformément aux orientations du Parti et du gouvernement. Les participants se sont penchés sur les définitions, les modes de calcul et l’attribution des responsabilités sectorielles. L’évaluation des étapes intermédiaires d’ici 2027 et la stratégie globale pour atteindre les objectifs de 2030 ont également été passées au crible.

Après examen des rapports ministériels, le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a chargé le ministère des Sciences et Technologies et le ministère des Finances de s’accorder sur l’intitulé de l’indicateur destiné à mesurer et évaluer l’apport de l’économie numérique au PIB.

Les deux ministères ont également été chargés de clarifier la définition, le champ d’application et la méthode de mesure de cet indicateur, ainsi que d’établir une méthodologie cohérente pour identifier et mesurer l’économie numérique, avant d’en rendre compte au Premier ministre.

Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a souligné la nécessité de normaliser la terminologie, les méthodologies et les indicateurs statistiques afin de fournir une base solide pour le suivi et l’évaluation des progrès réalisés par rapport aux objectifs nationaux de développement de l’économie numérique.

Selon l’Office national des statistiques relevant du ministère des Finances, la part de l’économie numérique dans le PIB — mesurée en termes de valeur ajoutée — est passée de 12,87% en 2021 à 14,02% en 2025.

Le Vietnam ambitionne de porter ce chiffre à 14,5% en 2026, conformément au plan de travail annuel du gouvernement relatif à la science et à la technologie, à l’innovation, à la transformation numérique et au «Projet 06». – VNA

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#économie numérique #résolution n°57-NQ/TW du Politburo #développement de la science
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