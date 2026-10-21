Économie

Le Vietnam dévoile quatre priorités pour le Processus des ministres des Finances de l’APEC en 2027

Le Vietnam entend promouvoir quatre priorités lors de sa présidence du Processus des ministres des Finances de l’APEC en 2027, axées sur la mobilisation des capitaux privés, le financement des PME, la diversification des ressources de développement et le renforcement des compétences des jeunes professionnels de la finance.

La délégation vietnamienne participante à la 33e Réunion des ministres des Finances de l’APEC. Photo: VNA
La délégation vietnamienne participante à la 33e Réunion des ministres des Finances de l’APEC. Photo: VNA

Hong Kong (VNA) – Lors de la 33e Réunion des ministres des Finances de l’APEC (FMM 2026), tenue les 20 et 21 octobre à Hong Kong (Chine), le Vietnam a officiellement dévoilé quatre priorités pour le Processus des ministres des Finances de l’APEC sous sa présidence en 2027.

C’est ce qu’a déclaré le ministre des Finances, Ngo Van Tuan, dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’issue de la réunion.

Évaluant les résultats de la réunion, le ministre a estimé qu’elle avait permis d’obtenir des résultats importants sur le plan stratégique. Malgré un contexte économique mondial marqué par des risques géoéconomiques et les effets du changement climatique, les ministres ont adopté une déclaration commune. Celle-ci réaffirme l’engagement des économies membres à bâtir, d’ici à 2040, une communauté Asie-Pacifique ouverte, dynamique, résiliente et pacifique, tout en préconisant des politiques budgétaires et monétaires souples et crédibles afin de préserver la stabilité financière régionale.

Lors de la session consacrée à la situation macroéconomique, la délégation vietnamienne a présenté les résultats économiques du pays. Au cours des neuf premiers mois de 2026, le PIB du Vietnam a progressé de 9,01 %, avec une croissance de 9,95 % au troisième trimestre. Selon le ministre, l’accession officielle du Vietnam au groupe des économies à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, le reclassement de son marché boursier au rang de marché émergent et l’obtention, pour la première fois, d’une notation de catégorie investissement auprès d’une agence de notation de crédit de renommée mondiale ont contribué à consolider et à renforcer le statut international du pays. En tant qu’hôte du prochain cycle, le Vietnam a officiellement annoncé quatre priorités pour le Processus des ministres des Finances de l’APEC en 2027. Elles portent sur le développement des marchés de capitaux afin de mobiliser des ressources privées en faveur des entreprises innovantes ; la promotion de la finance fondée sur les données pour faciliter l’accès des micro, petites et moyennes entreprises aux capitaux ; la diversification des ressources financières au service du développement ; et le renforcement des compétences des jeunes professionnels du secteur financier.

Le ministre Ngo Van Tuan a souligné que ces priorités s’inscrivaient dans le Plan d’Incheon 2026-2030 et correspondaient aux grandes orientations de développement du Vietnam pour la période 2026-2030, ainsi qu’à sa vision à l’horizon 2045.

En marge de la réunion, la délégation du ministère vietnamien des Finances a tenu des rencontres bilatérales avec plusieurs partenaires, notamment le ministre chinois des Finances, le sous-secrétaire américain au Trésor, le ministre thaïlandais des Finances et le chef de la délégation du Groupe de la Banque mondiale.

Lors de ces réunions de travail, la délégation vietnamienne a fait le point sur la situation macroéconomique du pays, échangé sur les mesures visant à promouvoir la coopération financière internationale et proposé de coordonner les préparatifs de l’Année de l’APEC 2027.

Les partenaires internationaux ont salué les priorités proposées par le Vietnam et exprimé leur soutien ainsi que leur volonté de coopérer étroitement pour assurer le succès de l’année de l’APEC 2027.- VNA

#APEC 2027
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