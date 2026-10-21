Économie

APEC 2027 : le Vietnam s’apprête à présider le processus des ministres des Finances

Le Vietnam prendra officiellement le relais à la tête du processus des ministres des Finances de l’APEC 2027 lors de la clôture de leur 33e réunion, le 21 octobre à Hong Kong (Chine).

La 33e Réunion des ministres des Finances de l’APEC se tient les 20 et 21 octobre à Hong Kong (Chine). Photo: VNA
La 33e Réunion des ministres des Finances de l’APEC se tient les 20 et 21 octobre à Hong Kong (Chine). Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de l’APEC 2026, la 33e Réunion des ministres des Finances de l’APEC (FMM 2026) se tient les 20 et 21 octobre à Hong Kong (Chine). À cette occasion, le ministre vietnamien des Finances, Ngo Van Tuan, a prononcé un discours consacré à la situation et aux perspectives macroéconomiques du Vietnam, ainsi qu’aux orientations visant à préserver la stabilité macroéconomique et à préparer une croissance à deux chiffres en 2027.

À l’invitation du ministre chinois des Finances, Lan Fo’an, dont le pays accueille l’APEC 2026, le ministre Ngo Van Tuan a figuré parmi les principaux intervenants de la session consacrée aux perspectives macroéconomiques, aux côtés de représentants du ministère chinois des Finances et du département du Trésor américain. Cette invitation témoigne de la reconnaissance accordée au Vietnam par le pays hôte et les autres membres de l’APEC, ainsi que de l’intérêt suscité par ses performances économiques récentes.

Lors de cette session, le ministre Ngo Van Tuan a présenté ses analyses de la situation économique mondiale et régionale. La croissance économique mondiale devrait atteindre 3,1 % en 2026 et 3,4 % en 2027, soutenue par la capacité d’adaptation des marchés de l’énergie et les investissements dans l’intelligence artificielle. Des risques subsistent toutefois, liés aux tensions géopolitiques, aux taux d’intérêt élevés et aux écarts technologiques entre les économies.

Au Vietnam, l’économie a enregistré une croissance soutenue au cours des neuf premiers mois de 2026, avec une hausse du produit intérieur brut (PIB) de 9,01 % et une augmentation de l’indice des prix à la consommation (IPC) de 4,52 %. Le pays a également enregistré plusieurs avancées majeures, notamment le reclassement de son marché boursier dans la catégorie des marchés émergents secondaires par FTSE Russell et l’obtention, pour la première fois, d’une notation souveraine de catégorie investissement attribuée par l’agence japonaise Rating and Investment Information (R&I).

Par ailleurs, les investissements directs étrangers (IDE) enregistrés ont atteint un niveau record de 50,36 milliards de dollars. La structure des dépenses budgétaires a été optimisée, la part consacrée aux investissements de développement atteignant environ 40 %, tandis que les dépenses courantes ont été réduites grâce à la rationalisation de l’appareil administratif. La dette publique s’est maintenue à un niveau maîtrisé, autour de 35 à 36 % du PIB, offrant ainsi une marge de manœuvre budgétaire pour financer les infrastructures stratégiques et les projets prioritaires.

Selon le ministre Ngo Van Tuan, ces résultats reposent sur une coordination étroite entre une politique budgétaire expansionniste et ciblée, une politique monétaire souple et des réformes institutionnelles. Pour 2027, le Vietnam vise une croissance à deux chiffres, tout en préservant la stabilité macroéconomique et en faisant évoluer son modèle de croissance grâce aux sciences et aux technologies.

Les discussions ont également porté sur les perspectives économiques mondiales et régionales, avec les contributions du Fonds monétaire international (FMI), de la Banque asiatique de développement (BAD) et de la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (BAII). Ces organisations ont également mis en garde contre les risques de perturbation des chaînes d’approvisionnement et du transport de l’énergie liés aux conflits au Moyen-Orient, ainsi que les effets d’El Niño sur la sécurité alimentaire, susceptibles d’accentuer les pressions sur les prix et de porter l’inflation régionale à 4,2 %.

Les représentants chinois et américains ont, de leur côté, présenté leurs approches respectives pour renforcer la résilience économique et soutenir la croissance.

Le 21 octobre, la délégation vietnamienne doit poursuivre sa participation aux sessions de travail et aux rencontres bilatérales. Lors de la cérémonie de clôture, le Vietnam prendra officiellement le relais pour assurer la présidence du processus des ministres des Finances de l’APEC 2027. -VNA

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