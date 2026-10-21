Ca Mau : jusqu’à 10.000 visiteurs attendus au Festival de la crevette

Ca Mau (VNA) – La province de Ca Mau, dans le Sud du Vietnam, organisera en novembre une série d’événements consacrés à la culture vietnamienne et au développement de la filière crevettière. Le deuxième Festival de la crevette de Ca Mau, temps fort de ce programme, devrait attirer entre 8.000 et 10.000 visiteurs.



Selon le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, le festival, placé sous le thème « Les crevettes de Ca Mau à la conquête du monde », se déroulera du 21 au 23 novembre 2026 sur la place Phan Ngoc Hien, dans le quartier d’An Xuyen, province de Ca Mau.



Quelque 350 stands présenteront les avancées de la filière, les produits du programme OCOP (« À chaque commune son produit ») ainsi que différents modèles de production, notamment l’élevage écologique de crevettes, la riziculture associée à la crevetticulture et les applications de haute technologie.



Dans le cadre du festival, Ca Mau coopérera avec le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement pour organiser une conférence sur le développement de la filière crevettière vietnamienne. Cette rencontre visera à réorienter le secteur vers une production plus verte et durable. Une autre conférence consacrée à la mise en relation de l’offre et de la demande ainsi qu’aux échanges commerciaux réunira des centaines d’entreprises, dont plusieurs importateurs vietnamiens et étrangers.



Parallèlement au festival, une série d’activités marquera la Journée de la culture vietnamienne, célébrée le 24 novembre, et la Journée de la grande union nationale.



La province entend également renforcer sa visibilité à l’échelle nationale grâce à des opérations de promotion commerciale et touristique. Un espace de promotion sera installé dans le quartier de Binh Dong, à Hô Chi Minh-Ville, du 13 au 18 novembre. À Hanoï, l’événement « Bonjour Ca Mau 2026 » se tiendra du 24 au 29 novembre au centre commercial Royal City. Ces initiatives permettront de faire connaître les produits OCOP et les spécialités locales auprès des consommateurs de tout le pays, tout en mettant en valeur les opportunités d’investissement dans l’économie maritime.



Selon Le Van Su, vice-président du Comité populaire provincial, cette série d’événements contribuera à renforcer les liens entre les acteurs de la filière crevettière, à attirer les investissements et à développer le tourisme, tout en valorisant et en préservant les traditions culturelles. Elle offrira également à Ca Mau l’occasion de consolider son statut de « capitale vietnamienne de la crevette » et de promouvoir l’image de ses habitants, réputés pour leur dynamisme et leur solidarité. À travers cette mobilisation, la province entend donner une nouvelle impulsion à son développement socio-économique et atteindre une croissance économique d’au moins 10 % sur l’ensemble de l’année 2026. – VNA