Économie

MEGA SHOW 2026 à Hong Kong (Chine) : le Vietnam met en avant ses produits artisanaux

Des articles en laque, des ouvrages en rotin et en bambou, des céramiques, des objets artisanaux en corne et des cadeaux haut de gamme, autant de catégories emblématiques des exportations vietnamiennes sont présentés à la Foire internationale de l’artisanat de Hong Kong 2026 (MEGA SHOW Partie 1). 

De nombreux visiteurs au pavillon vietnamien à MEGA SHOW 2026 à Hong Kong (Chine). Photo : VNA
De nombreux visiteurs au pavillon vietnamien à MEGA SHOW 2026 à Hong Kong (Chine). Photo : VNA

Hong Kong (VNA) - La Foire internationale de l’artisanat de Hong Kong 2026 (MEGA SHOW Partie 1) a ouvert ses portes le 20 octobre au Centre des conventions et des expositions de Hong Kong (HKCEC), dans la Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine).

Jusqu’au 23 octobre, l’événement réunit des milliers de stands internationaux et offre aux entreprises vietnamiennes une vitrine pour promouvoir leurs produits, nouer des partenariats et conquérir de nouveaux marchés.

À l’occasion de cette édition, le Département de l’industrie et du commerce de Hanoï, en coordination avec le Bureau commercial du Vietnam à Hong Kong et les organismes concernés, a mobilisé une délégation de 20 entreprises, qui occupent autant de stands au pavillon vietnamien. Les produits exposés comprennent notamment des articles en laque, des ouvrages en rotin et en bambou, des céramiques, des objets artisanaux en corne et des cadeaux haut de gamme, autant de catégories emblématiques des exportations vietnamiennes.

Selon Hoang Minh Lam, directeur du Centre de promotion industrielle et commerciale relevant du Département de l’industrie et du commerce de Hanoï, MEGA SHOW figure parmi les grands rendez-vous spécialisés qui attirent de nombreux importateurs et acheteurs internationaux. La foire constitue également une importante plateforme de mise en relation commerciale et d’approvisionnement en Asie-Pacifique.

Évaluant les opportunités commerciales lors de cet événement, Nguyen Ngoc Anh, responsable de l'import-export de la société Doan Ket 1, a jugé très positif le flux de visiteurs internationaux venus travailler au stand de son entreprise. La société présente des produits faits entièrement à la main dans les villages de métiers de Phu Nghia, commune de Phu Nghia, à Hanoï. Selon lui, la promotion organisée a attiré de grands acheteurs des États-Unis, d'Europe et du Japon, marchés clés de la société.

Les produits artisanaux vietnamiens ont également reçu des appréciations positives d'entreprises internationales. Jasmine Lauer, responsable de l'assurance qualité et du sourçage stratégique du groupe australien Country Road, a souligné leur originalité, leur fabrication raffinée et l'exploitation efficace des matériaux naturels, adaptées aux tendances actuelles de consommation. Elle a aussi salué la capacité des fournisseurs vietnamiens à satisfaire les petites commandes minimales, y voyant un avantage pour les marques moyennes et grandes.

Créé en 1992, MEGA SHOW est un rendez-vous commercial annuel consacré aux cadeaux, aux articles ménagers, à la décoration et à l’artisanat. Pour sa 33e édition, l’événement rassemble plus de 3 000 stands représentant 28 pays et territoires, dont le Vietnam, la Chine, Hong Kong (Chine), Taïwan (Chine), la République de Corée, l’Inde, la Thaïlande, les Philippines et l’Indonésie. Les exposants mettent notamment en avant les cadeaux haut de gamme, les articles ménagers et les décorations de fête.

Géré par Comasia Limited, organisateur basé à Hong Kong possédant plus de 30 ans d'expérience, l'événement devrait continuer à servir de passerelle aux entreprises vietnamiennes pour présenter leurs produits, renforcer leurs liens avec les acheteurs internationaux et accéder aux réseaux mondiaux de distribution.- VNA

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#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #MEGA SHOW #produits artisanaux
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