Économie

Le Vetnam présente ses priorités financières en vue d’APEC 2027

Le ministre vietnamien des Finances, Ngo Van Tuan, présentera les priorités du Vietnam pour le Processus des ministres des Finances de l’APEC en 2027, à l’occasion de la 33e réunion des ministres des Finances de l’APEC, ouverte le 20 octobre à Hong Kong (Chine).

Le ministre des Finances, Ngo Van Tuan, participe à la réunion des ministres des Finances de l’APEC 2026 à Hong Kong (Chine). Photo : VNA
Le ministre des Finances, Ngo Van Tuan, participe à la réunion des ministres des Finances de l’APEC 2026 à Hong Kong (Chine). Photo : VNA



Hanoi, 20 octobre (VNA) – La 33e réunion des ministres des Finances de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC) s’est ouverte le 20 octobre à Hong Kong (Chine). La délégation vietnamienne est conduite par le ministre des Finances, Ngo Van Tuan.

Le ministre Ngo Van Tuan doit prononcer une intervention sur les réalisations macroéconomiques et financières du Vietnam, mettant en avant la dynamique de croissance et de reprise économique du pays dans la région. Il présentera également les priorités du Vietnam pour le Processus des ministres des Finances de l’APEC en 2027 (APEC FMP 2027).

Ces propositions visent à améliorer la mobilisation et l’allocation des ressources financières afin de soutenir de nouveaux moteurs de croissance et de promouvoir un développement inclusif dans la région. Le ministre présentera également les préparatifs et la feuille de route pour l’organisation des principales réunions financières au Vietnam durant l’année de l’APEC 2027.

En marge de la réunion, Ngo Van Tuan participera à un dialogue avec le Conseil consultatif des entreprises de l’APEC (ABAC) et tiendra des entretiens bilatéraux avec des représentants de plusieurs économies membres afin de promouvoir la coopération économique et financière. Ces échanges devraient également contribuer à renforcer l’image du Vietnam en tant que partenaire proactif et engagé, déterminé à assumer avec succès son rôle de pays hôte de l’APEC en 2027.

Lors des allocutions d’ouverture, le ministre chinois des Finances, Lan Fo’an, et la présidente de la réunion des hauts fonctionnaires de l’APEC, Chen Xu, ont souligné le rôle de Hong Kong en tant que passerelle entre la Chine et les marchés régionaux et mondiaux, tout en revenant sur les principales réalisations de la Chine dans le cadre de l’APEC 2026.

Cette réunion de deux jours rassemble des représentants des secteurs économique et financier des 21 économies membres de l’APEC. Les discussions portent sur quatre grands thèmes : les politiques budgétaires au service du bien-être de la population, le financement des infrastructures numériques, la finance inclusive et les échanges entre jeunes professionnels du secteur financier.

C’est la première fois que Hong Kong accueille une réunion des ministres des Finances de l’APEC. Pour la Chine, il s’agit de la troisième année d’accueil de l’APEC, douze ans après sa précédente présidence. Les conclusions des discussions sur la coopération financière seront finalisées en vue d’être soumises à la Réunion des dirigeants économiques de l’APEC, prévue en novembre à Shenzhen.

La réunion devrait s’achever le 21 octobre par la publication d’une déclaration commune des ministres des Finances de l’APEC. – VNA

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