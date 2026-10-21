Économie

An Giang accélère les grands chantiers de Phu Quôc en vue de l’APEC 2027

La province d’An Giang intensifie les travaux routiers, aéroportuaires, urbains et environnementaux à Phu Quôc afin d’accueillir le sommet de l’APEC 2027 et de stimuler durablement son développement.

An Giang accélère les grands chantiers de Phu Quôc en vue de l’APEC 2027. Photo: VNA
An Giang accélère les grands chantiers de Phu Quôc en vue de l’APEC 2027. Photo: VNA

An Giang (VNA) – La province d’An Giang (Sud) mobilise l’ensemble de son système politique pour accélérer la réalisation des infrastructures prioritaires dans la zone spéciale de Phu Quôc, en préparation du sommet de l’APEC 2027. L’objectif est de réunir les conditions nécessaires à l’accueil de cet événement international tout en donnant un nouvel élan au développement économique et touristique de l’île.

La directive n° 10-CT/TU, publiée le 25 septembre 2026 par le Comité permanent du Parti provincial, définit les principales missions préparatoires. Elle prévoit notamment une application transparente des mécanismes spécifiques aux projets liés à l’APEC, des procédures accélérées et l’achèvement des opérations de libération des terrains et de réinstallation, dans le respect des moyens de subsistance des habitants. La lutte contre la corruption, le gaspillage et les intérêts particuliers figure également parmi les priorités.

Les autorités provinciales multiplient les inspections sur le terrain et coordonnent les services concernés afin de résoudre les difficultés liées aux procédures foncières, aux financements et aux conditions météorologiques. Les mécanismes prévus par la résolution n° 41/2026/QH16 de l’Assemblée nationale et la décision n° 1679/QD-TTg du Premier ministre facilitent la mise en œuvre des projets stratégiques.

Fin septembre 2026, les décaissements des investissements publics destinés aux ouvrages de l’APEC dépassaient 9.370 milliards de dôngs (362,15 millions de dollars), soit 69,54 % du plan annuel. Les terrains nécessaires avaient été libérés pour 20 des 21 projets concernés.

Dans le domaine de l’approvisionnement en eau, les réservoirs de Cua Can et de Duong Dong 2 affichaient respectivement des taux d’avancement de 52 % et de 42 %. Leur mise en service est prévue avant le 30 mai 2027. Le remblaiement et l’aménagement du site du centre de conférences de l’APEC avaient atteint un taux d’avancement de 56,2 %, contre 48 % pour l’avenue APEC. Ces deux chantiers, ainsi que celui de la route provinciale DT.975, doivent être achevés avant la fin de 2026.

Les infrastructures urbaines progressent également. Les travaux d’enfouissement des réseaux techniques affichaient un taux d’avancement global de 96,85 % à Duong Dong et de 78,29 % à An Thoi. Le centre de supervision et de gestion intelligente de Phu Quôc avait atteint 80,11 % d’avancement, avec une réception prévue avant le 31 décembre 2026. Dans les zones de réinstallation d’An Thoi, de Ho Suoi Lon, de Cua Can et de Ham Ninh, les taux d’avancement s’élevaient respectivement à 77 %, 69 %, 41,4 % et 43,13 %.

Le secteur privé contribue également à cette transformation. L’extension de l’aéroport international de Phu Quôc, portée par le groupe Sun Group pour un investissement de 22 000 milliards de dôngs, doit être achevée avant le 30 décembre 2026. La piste est terminée, le terminal VIP affiche 97,62 % d’avancement et le terminal T2, 74,07 %.

Le centre de conférences de l’APEC, d’un investissement de 21 860 milliards de dôngs, doit être achevé avant le 30 mai 2027. Le projet de ligne ferroviaire urbaine, évalué à plus de 3.440 milliards de dôngs, progresse également. Par ailleurs, les projets environnementaux et urbains, dont le traitement des déchets, la production d’électricité à partir des déchets et les nouvelles usines d’eau, sont en cours de réalisation.

Ces investissements accompagnent la croissance économique de la province. Au troisième trimestre 2026, le produit intérieur brut régional (PIBR) d’An Giang a progressé de 10,28 %, plaçant la province au 13e rang sur 34 localités du pays.

En parallèle, les autorités préparent les dispositifs nécessaires à l’accueil de l’événement, notamment en matière de communication, de santé, de sécurité, de circulation et de prévention des incendies. Selon Trân Minh Khoa, président du Comité populaire de la zone spéciale de Phu Quôc, les efforts portent également sur l’amélioration de l’environnement urbain, la sécurité alimentaire et la lutte contre la criminalité.

Les autorités espèrent ainsi faire de Phu Quôc une destination verte et durable, capable de s’affirmer comme un pôle régional du tourisme d’affaires, des conférences et des grands événements internationaux. -VNA

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