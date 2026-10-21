Le Vietnam et la Banque mondiale renforcent la coopération vers l'APEC 2027

Hong Kong (Chine) – Le ministre vietnamien des Finances, Ngo Van Tuan, a eu le 20 octobre une rencontre avec une délégation du Groupe de la Banque mondiale (BM), conduite par Paschal Donohoe, directeur général et directeur du savoir, en marge de la réunion des ministres des Finances de l’APEC 2026, à Hong Kong (Chine).

Lors de cette rencontre, Ngo Van Tuan a souligné l’importance des financements, de l’assistance technique et des conseils en matière de politiques publiques apportés par la Banque mondiale au développement socio-économique du Vietnam. Dans la perspective de l’année de l’APEC 2027, il a souhaité que l’institution poursuive son soutien au ministère vietnamien des Finances afin de définir des priorités conformes au Plan d’action d’Incheon et à la Vision de Putrajaya de l’APEC à l’horizon 2040.

Le ministre a également mis en avant le rôle essentiel des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) dans les nouveaux moteurs de croissance du pays. Pour libérer leur potentiel, le gouvernement a engagé des réformes administratives visant à réduire de plus de 50 % les coûts de conformité des entreprises.

Parallèlement, l’Assemblée nationale examine, lors de sa session en cours, un projet de révision de la loi sur le soutien aux MPME. Celui-ci prévoit de nouveaux mécanismes concernant l’accès aux terrains et au financement, la simplification des procédures, la normalisation des critères de classification des entreprises et leur participation accrue aux marchés publics. Le ministère des Finances s’est déclaré prêt à travailler étroitement avec la BM pour étudier et intégrer les initiatives efficaces dans les politiques nationales de développement.

De son côté, Paschal Donohoe a félicité le Vietnam pour les progrès récemment accomplis en matière de notation souveraine. Il a salué les efforts déployés pour gérer et utiliser efficacement les ressources budgétaires de l’État, contribuant ainsi à consolider les fondements financiers du pays dans sa trajectoire vers le statut d’économie à revenu élevé d’ici 2045.

Il a estimé que l’amélioration de l’accès au financement des MPME serait déterminante pour soutenir une croissance économique à deux chiffres. Il a proposé que cette question figure parmi les thèmes prioritaires de l’année de l’APEC 2027, en lien avec la stratégie de soutien aux MPME récemment publiée par l’institution. La BM s’est engagée à fournir une assistance technique approfondie et les ressources nécessaires pour accompagner cette initiative.

Les deux parties ont également fait le point sur l’élaboration du Cadre de partenariat pays (CPF) pour la période 2027-2032. Ngo Van Tuan a proposé que la Banque mondiale poursuive l’étude de solutions de financement concessionnel, assouplisse les modalités de décaissement et renforce l’harmonisation et la simplification des procédures administratives afin d’accélérer la mise en œuvre des projets communs.

Saluant les préparatifs du Vietnam en vue de l’APEC 2027, Paschal Donohoe a exprimé son soutien aux priorités proposées par le ministère des Finances. Il a confirmé la volonté de la Banque mondiale de mobiliser des experts, de partager ses connaissances et de fournir l’assistance technique nécessaire tout au long du processus.

À cette occasion, le ministre Ngo Van Tuan a invité la BM à se rendre au Vietnam et à participer aux conférences organisées dans le cadre de l’année de l’APEC 2027. Paschal Donohoe a accepté l’invitation et confirmé qu’il se rendrait personnellement au Vietnam pour prendre part à cette série d’événements. -VNA