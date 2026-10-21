Économie

Six orientations pour développer le marché boursier vietnamien après son reclassement

Après le reclassement du marché boursier vietnamien par FTSE Russell dans la catégorie des marchés émergents secondaires, le Vietnam entend poursuivre ses réformes, moderniser ses infrastructures et diversifier ses produits financiers afin d’attirer davantage de capitaux internationaux et de renforcer le financement à long terme de son économie.

Une table ronde organisée le 21 octobre à Hanoï à l’occasion des 30 ans du secteur boursier vietnamien. Photo: VNA
Une table ronde organisée le 21 octobre à Hanoï à l’occasion des 30 ans du secteur boursier vietnamien. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Après le reclassement du marché boursier vietnamien par FTSE Russell dans la catégorie des marchés émergents secondaires, les autorités entendent poursuivre les réformes juridiques, moderniser les infrastructures, diversifier les produits financiers et élargir la base d’investisseurs afin de renforcer le financement de l’économie.

Lors d’une table ronde organisée le 21 octobre à Hanoï à l’occasion des 30 ans du secteur boursier vietnamien, Hoang Van Thu, vice-président de la Commission d’État des valeurs mobilières (SSC), a présenté six orientations prioritaires pour la prochaine phase de développement du marché.

Au 30 septembre 2026, la capitalisation du marché des actions atteignait 10,3 millions de milliards de dôngs, soit 80,2 % du PIB estimé pour 2025. Le nombre de comptes d’investisseurs s’élevait à près de 14,1 millions, contre environ 3 000 en 2000, dépassant ainsi l’objectif de 11 millions fixé pour 2030.

Le reclassement par FTSE Russell constitue une reconnaissance des efforts de réforme engagés par le Vietnam. Il devrait favoriser les entrées de capitaux internationaux, tout en imposant des exigences accrues en matière de transparence, d’accessibilité et de gestion des risques.

Les six orientations retenues portent sur l’amélioration du cadre juridique, notamment par la simplification des procédures administratives ; l’ouverture et l’intégration internationales, avec le déploiement prévu en 2027 d’un mécanisme de contrepartie centrale (CCP) ; la modernisation des infrastructures technologiques et des systèmes de négociation ; le développement des produits et services financiers modernes afin d’élargir les possibilités d’investissement et d’améliorer l’efficacité de la gestion des risques; le développement et la restructuration de la base d’investisseurs, en privilégiant les investisseurs institutionnels ; et le renforcement de la supervision, de la transparence et de la protection des investisseurs.

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Hoang Van Thu, vice-président de la Commission d’État des valeurs mobilières (SSC), s'exprime. Photo: VNA

De son côté, Luong Hai Sinh, président de la Bourse du Vietnam (VNX), a souligné trois groupes de solutions: diversifier les produits, moderniser les infrastructures des technologies de l’information, et renforcer la surveillance des transactions. La VNX étudie notamment de nouveaux indices, des options sur l’indice VN30 et des produits liés à l’or.

S’agissant du développement des sources de financement à long terme au niveau national, Luong Thi My Hanh, responsable de la gestion d’actifs domestiques chez Dragon Capital Vietnam, a estimé que le secteur des fonds d’investissement devait être davantage soutenu.

Selon les estimations de Dragon Capital, les besoins d’investissement du Vietnam pour la période 2026-2030 atteindraient environ 1 460 milliards de dollars, près du double de ceux de 2021-2025. Fin 2025, les actifs nets des fonds d’investissement représentaient environ 99 000 milliards de dôngs, soit 0,8 % du PIB, contre 16,5 millions de milliards de dôngs de dépôts bancaires.

Dragon Capital propose de porter les actifs nets des fonds à 5 % du PIB d’ici 2030, de favoriser la distribution des produits par les banques commerciales et de renforcer l’éducation financière. Une exonération de l’impôt sur le revenu des personnes physiques pour les placements dans les fonds ouverts détenus au moins cinq ans figure également parmi les pistes avancées.

Pour Pham Thu Phong, rédacteur en chef de la Revue de l’économie et des finances, le reclassement ouvre un nouveau chapitre pour la place boursière vietnamienne, mais inaugure aussi une nouvelle compétition, fondée sur la qualité, les normes et, surtout, la confiance des investisseurs. -VNA

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